Itt az újabb őrület: az ukránok gyorsan tanultak a magyarok elleni hibájukból

Őrület, ami a magyarok és az ukránok között történt Muraszombaton
Óriási izgalmak voltak.
Nyolcgólos dráma Izlandon. Az ukránok végül 5–3-ra nyerték meg a világbajnoki selejtezőjüket.
Az ukrán labdarúgó-válogatott 5–3-ra nyert Izland vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat pénteki játéknapján.
Az ukrán U21-es válogatott nem sokkal korábban fejezte meg a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőjét Muraszombaton, amely úgy végződött 3–3-ra, hogy ők rúgták az első gólt, de a mieink fordítottak, és végül nekik kellett rohanniuk az eredmény után. Most a felnőttek is megszerezték a vezetést a mérkőzésükön, sőt 3–1-es előnyben is voltak, de Izland felállt és egalizált. A vendégek azonban a 85. percben ismét betaláltak, majd a 89.-ben lezárták a mérkőzést.
Érdekesség, hogy mindkét találkozón esett ukrán gól a 85. percben, az U21-eseknél azzal alakult ki a 3–3-as végeredmény, míg a felnőtteknél azzal vezetett újra Ukrajna.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási izgalmak voltak.
Az ukránok egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel állnak a D-csoportban a hibátlan franciák mögött. Izland három ponttal a harmadik, míg Azerbajdzsán egy egységgel az utolsó. A világbajnokságra a csoportelsők automatikusan kijutnak, míg a csoportmásodikok a pótselejtezőbe kerülnek.
Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
Pénteki játéknap
A-csoport
Németország–Luxemburg 4–0
Észak-Írország–Szlovákia 2–0
B-csoport
Svédország–Svájc 0–2
Koszovó–Szlovénia 0–0
D-csoport
Izland–Ukrajna 3–5
Franciaország–Azerbajdzsán 3–0
J-csoport
Kazahsztán–Liechtenstein 4–0
Belgium–Észak-Macedónia 0–0
Fotó: Haraldur Gudjonsson/AFP