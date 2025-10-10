Itt az újabb őrület: az ukránok gyorsan tanultak a magyarok elleni hibájukból

Az ukrán labdarúgó-válogatott 5–3-ra nyert Izland vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat pénteki játéknapján.

Nem akármiylen meccset nyertek meg az ukránok (Fotó: Haraldur Gudjonsson/AFP)

Az ukrán U21-es válogatott nem sokkal korábban fejezte meg a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőjét Muraszombaton, amely úgy végződött 3–3-ra, hogy ők rúgták az első gólt, de a mieink fordítottak, és végül nekik kellett rohanniuk az eredmény után. Most a felnőttek is megszerezték a vezetést a mérkőzésükön, sőt 3–1-es előnyben is voltak, de Izland felállt és egalizált. A vendégek azonban a 85. percben ismét betaláltak, majd a 89.-ben lezárták a mérkőzést.

Érdekesség, hogy mindkét találkozón esett ukrán gól a 85. percben, az U21-eseknél azzal alakult ki a 3–3-as végeredmény, míg a felnőtteknél azzal vezetett újra Ukrajna.