Őrület, ami a magyarok és az ukránok között történt Muraszombaton

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott 3–3-as döntetlenre végzett az ukrán csapat ellen a Muraszombaton rendezett Európa-bajnoki selejtezőn.

A magyar kezdő az ukránok ellen (Fotó: valogatott.mlsz.hu)

Az ukránok számítottak a mérkőzés esélyesének, hiszen ők az első csoportmeccsükön 4–0-ra nyertek a litvánok vendégeként, miközben a magyar válogatott pár nappal később ugyanott csak egy 1–1-es döntetlenre volt képes.

A mai (pénteki) meccset a szlovéniai Muraszombaton rendezték, mivel az ukrán válogatott itt fogadja az ellenfeleit. Számukra indult jobban a találkozó, hiszen már a 8. percben megszerezték a vezetést (1–0). Aztán a 37.-ben Tuboly Máté értékesített büntetőjével 1–1-re módosult az eredmény.

A második félidőben felpörögtek az események: Szélesi Zoltán együttese Molnár Ádin révén a 60. percben fordított (1–2), de nem sokkal később egy hibát kiszanálva az ukránok egyenlítettek (2–2). A 80. percben aztán Fenyő Noah is betalált, amivel ismét nálunk volt az előny (2–3), de hat perccel később egy bombagóllal ismét egalizált a pályaválasztó (3–3).