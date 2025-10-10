Őrület, ami a magyarok és az ukránok között történt Muraszombaton

Váratlan döntés: maga kérte a válogatottból való mellőzését a magyar futballtehetség
Úgy véli, akár a teljes idényét meghatározhatja a következő egy-két hét.
U21-es válogatottunk hiába vezetett kétszer is, nem tudott nyerni. Az ukrán csapat a hajrában egyenlített, és a fordítástól sem volt messze.
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott 3–3-as döntetlenre végzett az ukrán csapat ellen a Muraszombaton rendezett Európa-bajnoki selejtezőn.
Az ukránok számítottak a mérkőzés esélyesének, hiszen ők az első csoportmeccsükön 4–0-ra nyertek a litvánok vendégeként, miközben a magyar válogatott pár nappal később ugyanott csak egy 1–1-es döntetlenre volt képes.
A mai (pénteki) meccset a szlovéniai Muraszombaton rendezték, mivel az ukrán válogatott itt fogadja az ellenfeleit. Számukra indult jobban a találkozó, hiszen már a 8. percben megszerezték a vezetést (1–0). Aztán a 37.-ben Tuboly Máté értékesített büntetőjével 1–1-re módosult az eredmény.
A második félidőben felpörögtek az események: Szélesi Zoltán együttese Molnár Ádin révén a 60. percben fordított (1–2), de nem sokkal később egy hibát kiszanálva az ukránok egyenlítettek (2–2). A 80. percben aztán Fenyő Noah is betalált, amivel ismét nálunk volt az előny (2–3), de hat perccel később egy bombagóllal ismét egalizált a pályaválasztó (3–3).
A 90. percben a Liverpool magyar kapusának egy bravúrt is be kellett mutatni, hogy ne fordítsák meg a meccset az ukránok.
A döntetlen az előzmények ismeretében (az ukránok számítanak a csoport favoritjának) nem rossz eredmény a magyar válogatottnak, de egy kicsit azért fájó is, mert a szünet után kétszer is vezetett.
Az öt fős csoportban még Törökország és Horvátország szerepel – előbbivel jövő kedden az Új Hidegkuti Nándor Stadionban mérkőzik meg a csapat.
A csoportgyőztesek kijutnak a 2027-es kontinenstornára, amelyet Albánia és Szerbia közösen rendez. A legjobb csoportmásodik is egyenes ágon kijutnak, a maradék négy helyért pedig a nyolc további csoportmásodik oda-visszavágós rájátszás keretében mérkőzik meg 2026 novemberében.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy véli, akár a teljes idényét meghatározhatja a következő egy-két hét.
Fotó: valogatott.mlsz.hu