Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Yaakobishvili Antal U21-es magyar válogatott U21 Andorra

Váratlan döntés: maga kérte a válogatottból való mellőzését a magyar futballtehetség

2025. szeptember 03. 08:31

Yaakobishvili Antal úgy véli, akár a teljes idényét meghatározhatja a következő egy-két hét. A magyar U21-es válogatott játékossal így most nem számolhat Szélesi Zoltán.

2025. szeptember 03. 08:31
null

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott szeptember 9-én kezdi meg a szereplést az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, az első mérkőzését Litvániában játssza le a házigazdák ellen. A csapat hétfőn kezdte meg a felkészülést, de az első két napban nem számíthatott mindenkire a szakmai stáb – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) cikkéből.

Klubcsapatában bizonyítana a magyar futball nagy reménysége
Klubcsapatában bizonyítana a magyar futball nagy reménysége, aki az idény végén visszatér a Gironába (Fotó: fcandorra.com)

A kihirdetett keretből a Videoton FC Fehérvár támadója, Kovács Patrik Márk sérülés miatt hiányzik, és ezúttal nem lesz ott az együttesben Yaakobishvili Antal, a spanyol másodosztályban szereplő Andorra védője sem”

– olvasható.

„Néhány hete kerültem az új csapatomhoz, és jelenleg minden egyes edzés rengeteget segíthet abban, hogy sikerüljön beverekednem magam a kezdőcsapatba” – árulta el Yaakobishvili Antal az mlsz.hu-nak.

Ezt is ajánljuk a témában

Speciális helyzet a mostani, hiszen a spanyol másodosztály nem áll le a válogatott meccsek szünetében, akár a teljes idényemet meghatározhatja a következő egy-két hét, ezért a klubommal történt egyeztetések után magam kértem meg Szélesi Zoltánt, hogy kivételesen tekintsen el a meghívásomtól. 

Ezúton is köszönöm a szakmai stáb támogatását, bízom benne, hogy a mostani távolmaradásom hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb játékba lendüljek a klubomban, és októberben jó formában csatlakozhassak ismét az U21-es kerethez.”

A 21 éves játékos a mögöttünk hagyott hétvégén debütált új csapatában, aki a hazai győztes meccsen a 87. percben állt be.

A közlemény hozzátette: Dénes Vilmos az átigazolási időszak hajrájában külföldre igazolt, ezért az első két napban még nem gyakorolt a többiekkel, míg Okeke Michael és Dragoner Áron kedden érkezett meg Telkibe, előbbi délután már edzett, utóbbi regenerációs gyakorlatokat végzett a hétfői bajnokija után.

Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár a csapatra, amely 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal szombaton utazik el Litvániába, a jövő kedden magyar idő szerint 18 órakor kezdődő összecsapásra.

A magyar U21-es válogatott kerete

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)
Védők: Tóth Rajmund (ETO FC), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Dragoner Áron (Nafta), Umathum Ádám (Csákvár), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)
Középpályások: Szűcs Tamás (DVSC), Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Okeke Michael (Manchester City), Németh Hunor (MTK Budapest), Bakti Balázs (ZTE FC), Vancsa Zalán (Lommel)
Támadók: Dénes Csanád Vilmos (Kortrijk), Jurek Gábor (DVTK), Horváth Kevin (Paksi FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC), Klausz Milán (ZTE), Huszár Marcell (ETO FC), Babos Bence (DVTK)

Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
flesh ripper
2025. szeptember 03. 09:30
Sutalábú, csapottfejű spanyolnáthás kis nyomoronckám, többet nem leszel invitálva. Majd a spanyol hetedosztályból mész nyugdíjba. Elfelejthated az anyád nevét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!