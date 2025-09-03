Váratlan döntés: maga kérte a válogatottból való mellőzését a magyar futballtehetség

Speciális helyzet a mostani, hiszen a spanyol másodosztály nem áll le a válogatott meccsek szünetében, akár a teljes idényemet meghatározhatja a következő egy-két hét, ezért a klubommal történt egyeztetések után magam kértem meg Szélesi Zoltánt, hogy kivételesen tekintsen el a meghívásomtól.

Ezúton is köszönöm a szakmai stáb támogatását, bízom benne, hogy a mostani távolmaradásom hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb játékba lendüljek a klubomban, és októberben jó formában csatlakozhassak ismét az U21-es kerethez.”

A 21 éves játékos a mögöttünk hagyott hétvégén debütált új csapatában, aki a hazai győztes meccsen a 87. percben állt be.

A közlemény hozzátette: Dénes Vilmos az átigazolási időszak hajrájában külföldre igazolt, ezért az első két napban még nem gyakorolt a többiekkel, míg Okeke Michael és Dragoner Áron kedden érkezett meg Telkibe, előbbi délután már edzett, utóbbi regenerációs gyakorlatokat végzett a hétfői bajnokija után.

Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár a csapatra, amely 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal szombaton utazik el Litvániába, a jövő kedden magyar idő szerint 18 órakor kezdődő összecsapásra.

A magyar U21-es válogatott kerete

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)

Védők: Tóth Rajmund (ETO FC), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Dragoner Áron (Nafta), Umathum Ádám (Csákvár), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)

Középpályások: Szűcs Tamás (DVSC), Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Okeke Michael (Manchester City), Németh Hunor (MTK Budapest), Bakti Balázs (ZTE FC), Vancsa Zalán (Lommel)

Támadók: Dénes Csanád Vilmos (Kortrijk), Jurek Gábor (DVTK), Horváth Kevin (Paksi FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC), Klausz Milán (ZTE), Huszár Marcell (ETO FC), Babos Bence (DVTK)

Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA