Váratlan döntés: maga kérte a válogatottból való mellőzését a magyar futballtehetség

Yaakobishvili Antal követte öccsét, Áront a spanyol másodosztályba.
Yaakobishvili Antal úgy véli, akár a teljes idényét meghatározhatja a következő egy-két hét. A magyar U21-es válogatott játékossal így most nem számolhat Szélesi Zoltán.
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott szeptember 9-én kezdi meg a szereplést az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, az első mérkőzését Litvániában játssza le a házigazdák ellen. A csapat hétfőn kezdte meg a felkészülést, de az első két napban nem számíthatott mindenkire a szakmai stáb – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) cikkéből.
A kihirdetett keretből a Videoton FC Fehérvár támadója, Kovács Patrik Márk sérülés miatt hiányzik, és ezúttal nem lesz ott az együttesben Yaakobishvili Antal, a spanyol másodosztályban szereplő Andorra védője sem”
– olvasható.
„Néhány hete kerültem az új csapatomhoz, és jelenleg minden egyes edzés rengeteget segíthet abban, hogy sikerüljön beverekednem magam a kezdőcsapatba” – árulta el Yaakobishvili Antal az mlsz.hu-nak.
Speciális helyzet a mostani, hiszen a spanyol másodosztály nem áll le a válogatott meccsek szünetében, akár a teljes idényemet meghatározhatja a következő egy-két hét, ezért a klubommal történt egyeztetések után magam kértem meg Szélesi Zoltánt, hogy kivételesen tekintsen el a meghívásomtól.
Ezúton is köszönöm a szakmai stáb támogatását, bízom benne, hogy a mostani távolmaradásom hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb játékba lendüljek a klubomban, és októberben jó formában csatlakozhassak ismét az U21-es kerethez.”
A 21 éves játékos a mögöttünk hagyott hétvégén debütált új csapatában, aki a hazai győztes meccsen a 87. percben állt be.
A közlemény hozzátette: Dénes Vilmos az átigazolási időszak hajrájában külföldre igazolt, ezért az első két napban még nem gyakorolt a többiekkel, míg Okeke Michael és Dragoner Áron kedden érkezett meg Telkibe, előbbi délután már edzett, utóbbi regenerációs gyakorlatokat végzett a hétfői bajnokija után.
Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár a csapatra, amely 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal szombaton utazik el Litvániába, a jövő kedden magyar idő szerint 18 órakor kezdődő összecsapásra.
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)
Védők: Tóth Rajmund (ETO FC), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Dragoner Áron (Nafta), Umathum Ádám (Csákvár), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)
Középpályások: Szűcs Tamás (DVSC), Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Okeke Michael (Manchester City), Németh Hunor (MTK Budapest), Bakti Balázs (ZTE FC), Vancsa Zalán (Lommel)
Támadók: Dénes Csanád Vilmos (Kortrijk), Jurek Gábor (DVTK), Horváth Kevin (Paksi FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC), Klausz Milán (ZTE), Huszár Marcell (ETO FC), Babos Bence (DVTK)
