Új korszakot nyit Szoboszlai nevelőklubja: így néz ki a Főnix Gold FC igazi otthona! (FOTÓK)

Felavatta új otthonát Szoboszlai Dominik nevelőklubja, a Főnix Gold FC: az örömteli eseményről közösségi oldalán számolt be az egyesület. Magyarország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő műhelye szeptember 1-jétől költözik át a Székesfehérvár melletti Főnix Labdarúgó és Lovasparkba, amelyet immár igazi otthonukként jellemeznek.

A Főnix Gold megszolgált új otthona: Szoboszlai Zsolt és a gyerekek immár olyan körülmények között dolgozhatnak, amilyet megérdemelnek (Fotó: Facebook/Főnix Labdarúgó és Lovaspark)

Kerüljön ki még sok Szoboszlai!

A klub az új álomotthonával kapcsolatban így fogalmaz: