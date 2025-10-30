Ft
Szoboszlai Zsolt Főnix Gold Főnix Gold FC Főnix FC Szoboszlai Dominik

Új korszakot nyit Szoboszlai nevelőklubja: így néz ki a Főnix Gold FC igazi otthona! (FOTÓK)

2025. október 30. 18:35

Felavatta új otthonát az ország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelőklubja. Tartják: a Szoboszlai család vadonatúj létesítménye egyszerre méltó az egyesület múltjához és a leendő játékosok jövőjéhez.

2025. október 30. 18:35
null

Felavatta új otthonát Szoboszlai Dominik nevelőklubja, a Főnix Gold FC: az örömteli eseményről közösségi oldalán számolt be az egyesület. Magyarország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő műhelye szeptember 1-jétől költözik át a Székesfehérvár melletti Főnix Labdarúgó és Lovasparkba, amelyet immár igazi otthonukként jellemeznek. 

Főnix Gold FC, Szoboszlai
A Főnix Gold megszolgált új otthona: Szoboszlai Zsolt és a gyerekek immár olyan körülmények között dolgozhatnak, amilyet megérdemelnek (Fotó: Facebook/Főnix Labdarúgó és Lovaspark)

Kerüljön ki még sok Szoboszlai! 

A klub az új álomotthonával kapcsolatban így fogalmaz: 

Rengeteg időt, energiát, és száz meg száz órányi munkát tettünk bele, hogy a gyerekek végre olyan körülmények között edzhessenek, amilyet megérdemelnek. Egy hely, ami méltó a klub múltjához, a játékosaink jövőjéhez, és mindahhoz, amit a Főnix Gold Fc jelent: kitartás, alázat, fejlődés és hit abban, hogy a kemény munka mindig kifizetődik."

Mint ismert, a saját módszerekkel dolgozó Főnix Gold Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt szakmai vezetésével működik, és az évek során számos magyar futballklasszist nevelt ki a hazai és a nemzetközi porondra: a Liverpool világsztárja mellett itt kezdte el bontogatni szárnyát sokakkal együtt például Bolla Bendegúz és Csoboth Kevin is.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Facebook/Főnix Gold FC)

