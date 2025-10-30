Új korszakot nyit Szoboszlai nevelőklubja: így néz ki a Főnix Gold FC igazi otthona! (FOTÓK)

Szoboszlai újra a Főnix Goldban – ennek még Liverpoolban is örülnek
Nem felejtette el, hogy honnan indult.
Felavatta új otthonát az ország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelőklubja. Tartják: a Szoboszlai család vadonatúj létesítménye egyszerre méltó az egyesület múltjához és a leendő játékosok jövőjéhez.
Felavatta új otthonát Szoboszlai Dominik nevelőklubja, a Főnix Gold FC: az örömteli eseményről közösségi oldalán számolt be az egyesület. Magyarország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő műhelye szeptember 1-jétől költözik át a Székesfehérvár melletti Főnix Labdarúgó és Lovasparkba, amelyet immár igazi otthonukként jellemeznek.
A klub az új álomotthonával kapcsolatban így fogalmaz:
Rengeteg időt, energiát, és száz meg száz órányi munkát tettünk bele, hogy a gyerekek végre olyan körülmények között edzhessenek, amilyet megérdemelnek. Egy hely, ami méltó a klub múltjához, a játékosaink jövőjéhez, és mindahhoz, amit a Főnix Gold Fc jelent: kitartás, alázat, fejlődés és hit abban, hogy a kemény munka mindig kifizetődik."
Mint ismert, a saját módszerekkel dolgozó Főnix Gold Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt szakmai vezetésével működik, és az évek során számos magyar futballklasszist nevelt ki a hazai és a nemzetközi porondra: a Liverpool világsztárja mellett itt kezdte el bontogatni szárnyát sokakkal együtt például Bolla Bendegúz és Csoboth Kevin is.
(Nyitókép: Facebook/Főnix Gold FC)