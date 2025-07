Szoboszlai újra a Főnix Goldban – ennek még Liverpoolban is örülnek

A Szoboszlai Zsolt (Dominik édesapja) által fémjelzett Főnix Gold FC utánpótlásnevelő-műhelyben a többiek között olyan focisták bontogatták a szárnyaikat nemzeti együttesünk csapatkapitánya mellett, mint

Csoboth Kevin,

Bolla Bendegúz,

Szabó Levente,

Hinora Kristóf,

Csontos Dominik vagy

Dala Martin.

A liverpooli szimpatizánsok szerint Szoboszlai Dominik a nyári szünet alatt is Mersey-parti klubot népszerűsíti, még a futások során sem feledkezik meg arról, hogy megmutassa, melyik együttes a Premier League címvédője.

A Pool a jövő héten kezdi a felkészülést és július 13-án játszik először felkészülési meccset, majd augusztus 9-én, a Crystal Palace elleni Angol Szuperkupa-találkozóval kezdi meg az idényt.

A bajnokság eleje nehéznek ígérkezik: az első öt fordulóban a Newcastle Uniteddel, az Arsenallal és a városi rivális Evertonnal is megmérkőzik Arne Slot társasága, míg november 8-ig a Chelsea-vel, a Manchester Uniteddel, az Aston Villával és a Manchester Cityvel is összecsap, miközben a Bajnokok Ligájában is jelenése van.

Fotó: Paul Ellis/ AFP