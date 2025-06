Három korosztályban, „dromedárok” között játszik a Szoboszlaiékkal bulizó magyar tehetség

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, jótékonykodással egybekötött évadzáró ünnepséget tartott múlt csütörtökön az egyik legnagyobb magyar játékosügynökség, az EM Sports. Az Esterházy Mátyás tulajdonában lévő cég ünnepségén a képviselt futballisták többsége részt vett, így Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és a nemrégiben a Liverpoolhoz szerződött Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül ott volt a 13 éves, nagy tehetségnek kikiáltott Nagy Kornél – a Haladásban és a Videotonban 169 NB I-es meccsen pályára lépő Nagy Dániel fia – is, aki a Szoboszlai Zsolt – Dominik édesapja – fémjelezte székesfehérvári Főnix Gold FC játékosa. A fehérvári utánpótlásnevelő-műhelyben a többiek között olyan focisták bontogatták a szárnyaikat, mint

Szoboszlai Dominik,

Csoboth Kevin,

Bolla Bendegúz,

Szabó Levente,

Hinora Kristóf,

Csontos Dominik vagy

Dala Martin.