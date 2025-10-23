Egyértelmű üzenetet küldtek a világnak: a magyarok nem elfogultak Szoboszlaival kapcsolatban!



A Csakfoci idézte Arne Slot vezetőedző szavait, aki elárulta, hogy miről beszélgettek Szoboszlaival a meccs alatt az oldalvonalnál. Mint kiderült, a magyar középpályással együtt szabták át a csapat taktikáját.

„A beszélgetés témája az volt, hogy a csapatommal együtt hat, hét vagy nyolc mérkőzést is megnéztünk az ellenfelünkről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem pedig 5-2-3-ra. A jó hír, hogy ez a rendszer is elég ismerős a számunkra, hiszen a Crystal Palace, a Manchester United vagy a Burnley is ezt játssza.