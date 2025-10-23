Ft
10. 23.
csütörtök
Liverpool Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Frankfurt Szoboszlai Dominik

Egyértelmű üzenetet küldtek a világnak: a magyarok nem elfogultak Szoboszlaival kapcsolatban!

2025. október 23. 18:36

A magyar középpályás oroszlánrészt vállalt a Liverpool győzelméből szerdán. Szoboszlai az egyik szakportálnál be is került a Bajnokok Ligája 3. fordulójának álomcsapatába.

2025. október 23. 18:36
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik nagyszerű osztályzatokat kapott az Eintracht Frankfurt elleni 5–1-es idegenbeli győzelem után. A WhoScorednál – a klubjából egyedüliként – be is került a hét álomcsapatába a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai parádézott
Szoboszlai parádézott (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Szoboszlainál csupán Marcus Rashord és a triplázó Fermín López kapott jobb értékelést.

Szoboszlai osztályzatai

  • Liverpool Echo: 8
  • Sofascore: 8,9
  • This is Anfield: 9
  • FotMob: 9,1
  • Eredmenyek.com: 9,3
  • WhoScored: 9,45

A This is Anfield szerint Szoboszlai „egy állat volt” a mérkőzésen.


A portál külön azt is kiemelte, hogy a magyar játékos – az általuk megnézett értékelések alapján – messze a legjobb összosztályzatot kapta a csapaton belül.


A Csakfoci idézte Arne Slot vezetőedző szavait, aki elárulta, hogy miről beszélgettek Szoboszlaival a meccs alatt az oldalvonalnál. Mint kiderült, a magyar középpályással együtt szabták át a csapat taktikáját.

„A beszélgetés témája az volt, hogy a csapatommal együtt hat, hét vagy nyolc mérkőzést is megnéztünk az ellenfelünkről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem pedig 5-2-3-ra. A jó hír, hogy ez a rendszer is elég ismerős a számunkra, hiszen a Crystal Palace, a Manchester United vagy a Burnley is ezt játssza. 

Így kicsit módosítanom kellett azon, hogyan akarunk nyomást gyakorolni rájuk – erről beszéltem Dominikkal, aki ismét jó teljesítményt nyújtott. Ő az egyik játékos, aki Virgil van Dijk és Mohamed Szalah után a legtöbbet játszotta nálam. Ez jól mutatja, mit gondolok róla.”

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

