Egyértelmű üzenetet küldtek a világnak: a magyarok nem elfogultak Szoboszlaival kapcsolatban!

Eintracht Frankfurt–Liverpool: Szoboszlait ünnepli az angol sajtó, elképesztő, miket írnak róla
Azt is megmutatjuk, milyen osztályzatokat kapott!
A magyar középpályás oroszlánrészt vállalt a Liverpool győzelméből szerdán. Szoboszlai az egyik szakportálnál be is került a Bajnokok Ligája 3. fordulójának álomcsapatába.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik nagyszerű osztályzatokat kapott az Eintracht Frankfurt elleni 5–1-es idegenbeli győzelem után. A WhoScorednál – a klubjából egyedüliként – be is került a hét álomcsapatába a Bajnokok Ligájában.
Szoboszlainál csupán Marcus Rashord és a triplázó Fermín López kapott jobb értékelést.
A This is Anfield szerint Szoboszlai „egy állat volt” a mérkőzésen.
A portál külön azt is kiemelte, hogy a magyar játékos – az általuk megnézett értékelések alapján – messze a legjobb összosztályzatot kapta a csapaton belül.
A Csakfoci idézte Arne Slot vezetőedző szavait, aki elárulta, hogy miről beszélgettek Szoboszlaival a meccs alatt az oldalvonalnál. Mint kiderült, a magyar középpályással együtt szabták át a csapat taktikáját.
„A beszélgetés témája az volt, hogy a csapatommal együtt hat, hét vagy nyolc mérkőzést is megnéztünk az ellenfelünkről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem pedig 5-2-3-ra. A jó hír, hogy ez a rendszer is elég ismerős a számunkra, hiszen a Crystal Palace, a Manchester United vagy a Burnley is ezt játssza.
Így kicsit módosítanom kellett azon, hogyan akarunk nyomást gyakorolni rájuk – erről beszéltem Dominikkal, aki ismét jó teljesítményt nyújtott. Ő az egyik játékos, aki Virgil van Dijk és Mohamed Szalah után a legtöbbet játszotta nálam. Ez jól mutatja, mit gondolok róla.”
Talán még sosem kapott ennyi dicséretet. Most tényleg szuperlatívuszokban beszélnek róla.
