A klublegenda kiosztotta a Liverpoolt – Szoboszlai lehet a kulcs a problémák megoldásában

Már Angliában sem értik, ami Szoboszlaival történik
A Chelsea korábbi játékosa kritizált.
A szurkolók és a szakértők szerint is aggodalomra ad okot a Liverpool utóbbi időben nyújtott teljesítménye. Szoboszlai Dominikék egymás után két meccset veszítettek el, amelyet követően Jamie Carragher szerint Arne Slot részéről az lenne a legbölcsebb döntés, ha visszanyúlna az alapokhoz.
A Crystal Palace-tól a bajnokságban (1–2), majd a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában (0–1) elszenvedett verség után Jamie Carragher, a Liverpool legendás labdarúgója hangot adott az aggodalmának, és úgy gondolja, Arne Slot vezetőedzőtől most az lenne a legjobb döntés, ha visszanyúlna az alapokhoz, és ismét azt a taktikát alkalmazná, amellyel a csapat az előző idényben megnyerte a Premier League-et.
„Aggasztó, de nemcsak az elmúlt két mérkőzés volt az, hanem a szezon eddigi mind a kilenc találkozója is. Már az első bajnoki meccsen is nyugtalan voltam, amelyet a Liverpool négy–kettőre megnyert a Bournemouth ellen.
Nem érzem úgy, hogy egy topcsapatot nézek. A Liverpool jelenleg nem futballozik, hanem »kosárlabdázik«, a mérkőzések elejétől a végéig ez megy. A topcsapatok szerintem nem így játszanak”
– mondta Carragher a CBS Sportsnak.
A korábbi kiváló középhátvéd úgy véli,
szerződtetésével egyelőre nem nyert annyit a Liverpool, mint amennyi pénzt elköltött rájuk (összesen 365 millió eurót), sőt Carragher szerint jelenleg az az egyik legnagyobb probléma, hogy Slot mindenképpen megpróbál helyet szorítani Wirtznek a csapatban.
„Támadásban nem nyertek semmit, védekezésben viszont sokat veszítettek. Az edző számára az előző idény sima menet volt, de most igazán meg kell dolgoznia a pénzéért. A legutóbbi szezonban remek munkát végzett, megnyerte a Premier League-et, ami fantasztikus, de most van néhány probléma, amit meg kell oldania. Kíváncsi vagyok, hogyan kezeli majd ezeket, mert bizonyos játékosokra rengeteg pénzt elköltött, és jelenleg nincs meg a megfelelő egyensúly a csapatban” – vélekedett Carragher.
A leginkább szembetűnő probléma maga Florian Wirtz. Egyáltalán nincs formában, mintha ott sem lenne a pályán.
Fiatal srác egy új bajnokságban, van még ideje beérni, de jelenleg úgy gondolom, ki kellene venni őt a csapatból, hogy a Liverpool ismét azon a szinten teljesítsen, amelyen az előző idényben, és arra alapozva ismét stabilizálhatná a védelmét, és magabiztosságot szerezhetne” – zárta mondandóját a klub ikonikus játékosa.
Carragher nyilatkozatából a CBS szakírója, Chuck Booth azt a következtetést vonja le, hogy
Alexis Mac Allister párjaként Szoboszlai Dominiknek tartósan újra a középpályán kellene szerepelnie, mert ez olyan egyensúlyt adhatna az együttesnek, hogy az ellenfeleknek jóval nehezebb dolga lenne a Liverpoollal szemben.
A cikk szerzője hozzáteszi, a Mersey-parti gárdánál jelenleg valóban az tűnik a legjobb megoldásnak, ha visszaforgatják az idő kerekét néhány hónappal, és Slot „újra felnyitja a motorháztetőt”.
Nyitókép: PETER POWELL / POOL / AFP
