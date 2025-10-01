A klublegenda kiosztotta a Liverpoolt – Szoboszlai lehet a kulcs a problémák megoldásában

A Crystal Palace-tól a bajnokságban (1–2), majd a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában (0–1) elszenvedett verség után Jamie Carragher, a Liverpool legendás labdarúgója hangot adott az aggodalmának, és úgy gondolja, Arne Slot vezetőedzőtől most az lenne a legjobb döntés, ha visszanyúlna az alapokhoz, és ismét azt a taktikát alkalmazná, amellyel a csapat az előző idényben megnyerte a Premier League-et.

Szoboszlai Dominik (balra) a Galatasaray elleni meccsen is jobbhátvédként kezdett (Fotó: YASIN AKGUL / AFP)

„Aggasztó, de nemcsak az elmúlt két mérkőzés volt az, hanem a szezon eddigi mind a kilenc találkozója is. Már az első bajnoki meccsen is nyugtalan voltam, amelyet a Liverpool négy–kettőre megnyert a Bournemouth ellen.