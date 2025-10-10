Magyarország–Örményország: tiltakoznak a szurkolók, üres székes fogadják a játékosokat a Puskás Arénában

Betelt a pohár a szurkolói csoportnál – változásra szólítja fel az MLSZ-t
„Mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!”
A Carpathian Brigade szurkolói felhívást intézett az örmények elleni meccs előtt. A szurkolói csoport korábban már együttműködésre szólította fel az MLSZ-t.
Ahogyan arról a Mandiner beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán felhívást intézett a Magyar Labdarúgó-szövetség felé. Ebben mihamarabbi együttműködésre kérték az MLSZ illetékeseit, most pedig egy újabb Facebook-bejegyzésben említést tettek a kezdeményezésükről.
A legújabb posztjuk a nemzeti csapatunk szombati örmények elleni világbajnoki selejtezőjével kapcsolatos. Bejegyzésüket tartalmi változtatás nélkül közöljük!
„Szurkolótársaink, barátaink!
Holnap elérkezünk az őszi hadjáratunk újabb állomásához, melyen a nemzeti tizenegy és a mögötte álló 12. játékos közösen újfent egy telt házas hazai mérkőzésen gyűjtheti be az elengedhetetlenül fontos három pontot. Az Örményország elleni találkozó előtt az alábbi szurkolói felhívással jelentkezünk:
Gyülekezőt hirdetünk a Verseny utcába, ahol 15 órától szerezhetitek be a koreográfiákat támogató relikviáinkat (póló, sapka, matricák).
A stadiont a szokásos módon együtt közelítjük meg, 16.45-kor indulunk a Puskás Aréna felé.
A mérkőzés első öt percében a csoport helyéül szolgáló középső szektor első tíz sorát üresen hagyjuk. A telt ház ellenére megköszönjük, ha minél többen csalatkoztok ehhez a figyelemfelkeltő kezdeményezéshez a kapu mögötti szektorokban.
A 90 perc folyamán kövessétek végig az előénekeseket, dörrenjünk erőteljesen, egységesen!
A Tábor feletti keringő több pontján megtalálhatjátok becsületkasszáinkat. Minden egyes adományt, mellyel a jövőbeni koreók költségeihez járultok hozzá, hálásan köszönünk!
Miénk a grund, zárjunk össze és ünnepeljünk győzelmet újra a Puskás Arénában!
Mindörökké, Magyarország!
CB’09”
A Carpathian Brigade október 3-án intézett egy felhívást a MLSZ felé, ugyanis betelt náluk a pohár. Ebben többek között nehezményezték a nyáron bevezetett »zéró tolerancia« szabályozást, a meccsek pontos időpontjáról való késői tájékoztatásokat, valamint a vendégszektorok férőhelyeinek biztosítására megadott arányt a befogadóképességhez képest.
„Javaslatunk, hogy a szabályozás szigorú betartása és annak beláthatatlan következményei előtt a drukkerek bevonásával, transzparens módon, és a lelátói kultúránk tiszteletben tartásával vizsgálják felül az újonnan meghozott szigorú intézkedéseket és szankciókat, valamint a jelenleg kialakuló gyakorlatokat a szurkolók érdekeinek szem előtt tartásával módosítsák. Ne szankcionálják irreális mértékben a rigmusainkat és ne kriminalizálják a pirotechnikai elemek használatát, folytassanak nyílt és tiszta kommunikációt minden téren” – írták.
Ezt is ajánljuk a témában
„Mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!”
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA