Carpathian Brigade magyar válogatott Carpathian Brigade ' 09 Magyarország Örményország szurkolók MLSZ

Magyarország–Örményország: tiltakoznak a szurkolók, üres székes fogadják a játékosokat a Puskás Arénában

2025. október 10. 19:12

A Carpathian Brigade szurkolói felhívást intézett az örmények elleni meccs előtt. A szurkolói csoport korábban már együttműködésre szólította fel az MLSZ-t.

2025. október 10. 19:12
Ahogyan arról a Mandiner beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán felhívást intézett a Magyar Labdarúgó-szövetség felé. Ebben mihamarabbi együttműködésre kérték az MLSZ illetékeseit, most pedig egy újabb Facebook-bejegyzésben említést tettek a kezdeményezésükről.

A szurkolói csoport korábban már üzent az MLSZ-nek
A szurkolói csoport korábban már üzent az MLSZ-nek (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A legújabb posztjuk a nemzeti csapatunk szombati örmények elleni világbajnoki selejtezőjével kapcsolatos. Bejegyzésüket tartalmi változtatás nélkül közöljük!


„Szurkolótársaink, barátaink!

Holnap elérkezünk az őszi hadjáratunk újabb állomásához, melyen a nemzeti tizenegy és a mögötte álló 12. játékos közösen újfent egy telt házas hazai mérkőzésen gyűjtheti be az elengedhetetlenül fontos három pontot. Az Örményország elleni találkozó előtt az alábbi szurkolói felhívással jelentkezünk:

Gyülekezőt hirdetünk a Verseny utcába, ahol 15 órától szerezhetitek be a koreográfiákat támogató relikviáinkat (póló, sapka, matricák).

A stadiont a szokásos módon együtt közelítjük meg, 16.45-kor indulunk a Puskás Aréna felé.

A mérkőzés első öt percében a csoport helyéül szolgáló középső szektor első tíz sorát üresen hagyjuk. A telt ház ellenére megköszönjük, ha minél többen csalatkoztok ehhez a figyelemfelkeltő kezdeményezéshez a kapu mögötti szektorokban. 

A 90 perc folyamán kövessétek végig az előénekeseket, dörrenjünk erőteljesen, egységesen!

A Tábor feletti keringő több pontján megtalálhatjátok becsületkasszáinkat. Minden egyes adományt, mellyel a jövőbeni koreók költségeihez járultok hozzá, hálásan köszönünk!

Miénk a grund, zárjunk össze és ünnepeljünk győzelmet újra a Puskás Arénában!

Mindörökké, Magyarország!

CB’09”

Felhívás az MLSZ-nek

A Carpathian Brigade október 3-án intézett egy felhívást a MLSZ felé, ugyanis betelt náluk a pohár. Ebben többek között nehezményezték a nyáron bevezetett »zéró tolerancia« szabályozást, a meccsek pontos időpontjáról való késői tájékoztatásokat, valamint a vendégszektorok férőhelyeinek biztosítására megadott arányt a befogadóképességhez képest.

„Javaslatunk, hogy a szabályozás szigorú betartása és annak beláthatatlan következményei előtt a drukkerek bevonásával, transzparens módon, és a lelátói kultúránk tiszteletben tartásával vizsgálják felül az újonnan meghozott szigorú intézkedéseket és szankciókat, valamint a jelenleg kialakuló gyakorlatokat a szurkolók érdekeinek szem előtt tartásával módosítsák. Ne szankcionálják irreális mértékben a rigmusainkat és ne kriminalizálják a pirotechnikai elemek használatát, folytassanak nyílt és tiszta kommunikációt minden téren” – írták.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

