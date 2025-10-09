Ft
10. 09.
csütörtök
bajnokcsapat mezey györgy André Alves Év játékosa Videoton gólkirály

André Alves: „Mezey György megmentett engem és a gyerekeimet”

2025. október 09. 21:42

A Videoton történelmet író aranycsapatának brazil gólkirálya is gyászolja egykori mesterét. Mezey György a pályán és azon kívül sem hagyta magára játékosait.

2025. október 09. 21:42
null

Szerdára virradóra elhunyt Mezey György, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya. A 85. életévében jobblétre szenderült mesteredző óriási hatással volt a hazai labdarúgásra, halálhíre óta folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások, megemlékezések a világ minden tájáról. 

MEZEY György
Székesfehérváron gyertyagyújtással emlékeztek a 84 éves korában elhunyt Mezey Györgyre (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

Mezey György, az apafigura

Az M4 Sportnak a 2010/11-es idényben bajnokcsapat Videoton brazil alapembere, André Alves emlékezett vissza meleg szívvel: a támadó igazi apafiguraként jellemezte néhai mesterét, akinek rengeteget köszönhetett. Ez egy nagyon szomorú nap számomra, mert Mezey György nagyon jól bánt velem és a családommal, amikor Magyarországra érkeztem. 

Mintha a második édesapám lett volna, megmentett engem, a gyermekeimet, minden lehetőséget megadott nekem, hogy a Videotonban játsszak"

– mondta Alves, hozzátéve, a családjával együtt mindig számíthatott mesterére a pályán és azon kívül is. Abban az idényben a Vidi Mezey és Alves vezetésével úgy írt történelmet, hogy mindössze öt vereséggel, a Paksra 5, a Ferencvárosra 11 pontot verve 

nyerte meg a klubtörténet első bajnoki címét, Alves pedig a gólkirályi cím mellé az Év játékosa díjat is bezsebelte.

dos Santos, André Alves
André Alves a fehérvári aranycsapat egyik legfontosabb kulcsembere volt (Fotó: MTI/Földi Imre)

Nyitókép: MTI/Földi Imre

