André Alves: „Mezey György megmentett engem és a gyerekeimet”

Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
A Videoton történelmet író aranycsapatának brazil gólkirálya is gyászolja egykori mesterét. Mezey György a pályán és azon kívül sem hagyta magára játékosait.
Szerdára virradóra elhunyt Mezey György, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya. A 85. életévében jobblétre szenderült mesteredző óriási hatással volt a hazai labdarúgásra, halálhíre óta folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások, megemlékezések a világ minden tájáról.
Irányításával jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott az 1986-os világbajnokságra.
Az M4 Sportnak a 2010/11-es idényben bajnokcsapat Videoton brazil alapembere, André Alves emlékezett vissza meleg szívvel: a támadó igazi apafiguraként jellemezte néhai mesterét, akinek rengeteget köszönhetett. „Ez egy nagyon szomorú nap számomra, mert Mezey György nagyon jól bánt velem és a családommal, amikor Magyarországra érkeztem.
Mintha a második édesapám lett volna, megmentett engem, a gyermekeimet, minden lehetőséget megadott nekem, hogy a Videotonban játsszak"
– mondta Alves, hozzátéve, a családjával együtt mindig számíthatott mesterére a pályán és azon kívül is. Abban az idényben a Vidi Mezey és Alves vezetésével úgy írt történelmet, hogy mindössze öt vereséggel, a Paksra 5, a Ferencvárosra 11 pontot verve
nyerte meg a klubtörténet első bajnoki címét, Alves pedig a gólkirályi cím mellé az Év játékosa díjat is bezsebelte.
Nyitókép: MTI/Földi Imre