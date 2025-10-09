André Alves: „Mezey György megmentett engem és a gyerekeimet”

Az M4 Sportnak a 2010/11-es idényben bajnokcsapat Videoton brazil alapembere, André Alves emlékezett vissza meleg szívvel: a támadó igazi apafiguraként jellemezte néhai mesterét, akinek rengeteget köszönhetett. „Ez egy nagyon szomorú nap számomra, mert Mezey György nagyon jól bánt velem és a családommal, amikor Magyarországra érkeztem.

Mintha a második édesapám lett volna, megmentett engem, a gyermekeimet, minden lehetőséget megadott nekem, hogy a Videotonban játsszak"

– mondta Alves, hozzátéve, a családjával együtt mindig számíthatott mesterére a pályán és azon kívül is. Abban az idényben a Vidi Mezey és Alves vezetésével úgy írt történelmet, hogy mindössze öt vereséggel, a Paksra 5, a Ferencvárosra 11 pontot verve

nyerte meg a klubtörténet első bajnoki címét, Alves pedig a gólkirályi cím mellé az Év játékosa díjat is bezsebelte.