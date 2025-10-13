Magyarország–Örményország: európai rekordot hozott a mérkőzés!

Magyarország–Örményország: döbbenet! A magyar tábor üres széksoraival, teljes csöndben kezdődött a vb-selejtező
Van rá magyarázat.
57 825 szurkoló buzdította Szoboszlai Dominikékat szombaton a Puskás Arénában.
Az európai vb-selejtezők közül a hetedik mérkőzésnapon a Magyarország–Örményország találkozón voltak a legtöbben: összesen 57 825 szurkoló buzdította a válogatottat szombaton a Puskás Arénában – tájékoztatott az M4 Sport.
Ezt is ajánljuk a témában
Van rá magyarázat.
„Amikor 2019-ben elkészült az új Puskás Aréna, a kritikusok azt mondták, minek ekkora. Ma pedig már percek alatt elfogynak a jegyek a válogatott mérkőzéseire, mindig teltház van” – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.
Nagyszerű érzés ezt látni, ugyanis a foci több mint sport: összekapcsolja a magyarokat, identitásunk kifejezésének módja, amely büszkeséget és összetartozást ébreszt mindannyiunkban! Hajrá, magyarok!”
– tette hozzá a politikai elemző.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai Dominik ismét vezérként futballozott, és megmutatta, hogyan segítheti Kerkez Milost a legjobb formája elérésében.
Nyitókép: Pál Göllner / NurPhoto / NurPhoto via AFP