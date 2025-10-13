Magyarország–Örményország: európai rekordot hozott a mérkőzés!

„Amikor 2019-ben elkészült az új Puskás Aréna, a kritikusok azt mondták, minek ekkora. Ma pedig már percek alatt elfogynak a jegyek a válogatott mérkőzéseire, mindig teltház van” – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Nagyszerű érzés ezt látni, ugyanis a foci több mint sport: összekapcsolja a magyarokat, identitásunk kifejezésének módja, amely büszkeséget és összetartozást ébreszt mindannyiunkban! Hajrá, magyarok!”

– tette hozzá a politikai elemző.