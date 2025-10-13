Ft
Európa Magyarország Puskás Aréna Örményország világbajnoki selejtező nézőszám

Magyarország–Örményország: európai rekordot hozott a mérkőzés!

2025. október 13. 09:57

57 825 szurkoló buzdította Szoboszlai Dominikékat szombaton a Puskás Arénában.

2025. október 13. 09:57
null

Az európai vb-selejtezők közül a hetedik mérkőzésnapon a Magyarország–Örményország találkozón voltak a legtöbben: összesen 57 825 szurkoló buzdította a válogatottat szombaton a Puskás Arénában – tájékoztatott az M4 Sport.  

„Amikor 2019-ben elkészült az új Puskás Aréna, a kritikusok azt mondták, minek ekkora. Ma pedig már percek alatt elfogynak a jegyek a válogatott mérkőzéseire, mindig teltház van” – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Nagyszerű érzés ezt látni, ugyanis a foci több mint sport: összekapcsolja a magyarokat, identitásunk kifejezésének módja, amely büszkeséget és összetartozást ébreszt mindannyiunkban! Hajrá, magyarok!”

tette hozzá a politikai elemző.

Nyitókép: Pál Göllner / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Egyszeriember
•••
2025. október 13. 13:04 Szerkesztve
Az eredménynek örülök, a nézőszámnak is. Még az is örvendetes, ha ez is egyfajta összetartozás-érzést nyújt. De ha ez "identitásunk kifejezésének módja", jóval több mint ezer év történelem után, az roppant elkeserítő volna. Lennének itt méltóbb és "magyarabb" dolgok is, amik ezt a szerepet kéne betöltsék. Örvendetes, ha jól szerepel a válogatottunk, de nem a foci fogja megtartani ezt az hazát és nemzetet.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 13. 12:20
Szép volt fiúk!
Válasz erre
2
0
NokiNokedli
2025. október 13. 12:06
Jók voltak a magyarok, csak ez olyan játék, amit gólra játszanak.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 13. 11:16
Kétségtelenül annyit változott a világ, hogy Magyarországgal játszani egy ellenfélnek már nem csak annyit jelent, hogy eljövünk Budapestre és jó eséllyel nyerünk, mert az ellenfél béna és a közönség se buzdítja. Magyarországgal játszani annyit jelent, hogy el kell jönni Budapestre egy kegyetlen katlanba, ahol közel 60ezer szurkoló fogja bíztatni az övéit. Egy kisebb ország csapatának eddig sem volt könnyű játszani Londonban, Párizsban, vagy Berlinben. De mostmár ugyanilyen nehéz Budapesten is.
Válasz erre
3
0
