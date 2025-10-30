„Azt gyakoroljuk, hogy amikor a legjobban fáj...” – lerántotta a leplet a brutális edzésekről a magyar olimpiai bajnok

Az úszó az M1 aktuális csatornának elárulta, sok ideje nem volt pihenni, már el is kezdte az edzéseket.

„Megérkeztünk vasárnap Texasba, kedden egyből hosszú edzés volt, nem kímélt minket Bob Bowman, egyből beletett a nehezébe és mondta, »valamikor el kell kezdeni dolgozni«, de igaza is van. Most még lesz két edzés, aztán megyünk magaslatra, Coloradóba, úgyhogy itt a bulinak vége és újraindul az egész, az edzés és a nehéz része ennek a sportnak. Egy hét felhozó lesz, magaslaton nehéz úszni és beleszokni, utána elkezdődik az a fajta munka, amit itthon is végzünk, a hosszabb és intenzívebb. Nehéz lesz, de ez erről szól, hogy ott kikészüljünk, ebből lesz a fejlődés. Két héttel a US Open előtt jövünk haza, ami idén az utolsó versenyem lesz” – idézte őz az m4sport.hu.

Kós szót ejtett a tengerentúli fejlődéséről is.

„A kinti fejlődésem rövid pályán jobban kijön, mint hosszún, mert Magyarországon nincs fókusz a rövid pályán, a 25 méteres medencén. Itt azért van, mert az egyetemi bajnokság 25 yardos medencében zajlik, úgyhogy meg kell tanulni fordulni. Ha megnézzük, a világcsúcsokat azért döntöttem meg, mert nekem volt a mezőnyben a legjobb delfinem a víz alatt. Száz háton végig kitoltam 15 méterig a delfineket, tehát a táv felét víz alatt töltöttem. Egyértelmű, hogy mennyit segített rövid pályán, de ez szerintem a hosszún is hasznos, mert ha visszanézünk például Párizsra vagy a vb-re, mindig harcoltam valakivel.