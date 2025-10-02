Nem finomkodott Kerkezzel kapcsolatban a Premier League történetének egyik legjobb játékosa

A Premier League gólrekordere már a Crystal Palace elleni vereség alkalmával sem volt elégedett Kerkez Milossal, az isztambuli mérkőzés során pedig azt vetette a Bournemouth-tól 45 millió euróért megszerzett magyar klasszis szemére, hogy szerinte az ő oldalán az ellenfél túl könnyen tudott betörni a Liverpool tizenhatosánál, mivel

Kerkez túl magasan helyezkedik, ezzel elszigeteli Virgil van Dijkot, és egyetlen mélységi passz hatalmas gondokat okoz a Liverpoolnak.

Ezen túlmenően a beadásaival sem volt elégedett, mint mondta, két remek lehetősége is volt, de egyikkel sem tudott élni: mindkét ívelése ellenfélhez ment, ami Shearer szerint nem megengedhető, ezekkel a szituációkkal sokkal jobban kellene sáfárkodni.