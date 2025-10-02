Ft
Kerkez Alan Shearer BL Liverpool kritika Bajnokok Ligája Kerkez Milos

Nem finomkodott Kerkezzel kapcsolatban a Premier League történetének egyik legjobb játékosa

2025. október 02. 11:51

Alan Shearer lassan a címvédő Vörösök összes problémáját Kerkez Milosban igyekszik megtalálni. A Liverpool edzője, Arne Slot szerencsére a nagyobb képet nézi, és változatlanul kitart a fiatal magyar mellett.

2025. október 02. 11:51
null

Úgy tűnik, ami Szoboszlai Dominiknak Jamie Carragher, az Kerkez Milosnak Alan Shearer... A Newcastle United egykori gólvágója újabban mintha ugyanúgy „pikkelne” a Liverpool balbekkjére, ahogyan korábban Carragher Szoboszlaira, s csak az alkalmat lesi, hogy beleköthessen Kerkez teljesítményébe (még olyankor is, amikor a pályán sincs...). A Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-blama jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a szakértőként dolgozó Shearer ismét megtaláltja a magyar válogatott szélső védőt: elöl és hátul egyaránt élesen kritizálta a Liverpool nyári szerzeményét.

A liverpooli Kerkez Milos és Hugo Ekitiké
Kerkez Milos végigküzdötte a Liverpool vereséggel záruló isztabuli Bajnokok Ligája-összecsapását (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

Liverpooli hibák elöl, liverpooli hibák hátul?

A Premier League gólrekordere már a Crystal Palace elleni vereség alkalmával sem volt elégedett Kerkez Milossal, az isztambuli mérkőzés során pedig azt vetette a Bournemouth-tól 45 millió euróért megszerzett magyar klasszis szemére, hogy szerinte az ő oldalán az ellenfél túl könnyen tudott betörni a Liverpool tizenhatosánál, mivel 

Kerkez túl magasan helyezkedik, ezzel elszigeteli Virgil van Dijkot, és egyetlen mélységi passz hatalmas gondokat okoz a Liverpoolnak. 

Ezen túlmenően a beadásaival sem volt elégedett, mint mondta, két remek lehetősége is volt, de egyikkel sem tudott élni: mindkét ívelése ellenfélhez ment, ami Shearer szerint nem megengedhető, ezekkel a szituációkkal sokkal jobban kellene sáfárkodni. 

Szerencsére a szakértőnek szánt véleményeknél sokkal fontosabb a vezetőedző, Arne Slot bizalma, aki a rosszabb napok ellenére is kitart fiatal játékosa mellett, aki a két nem várt vereség alkalmával is kezdőként játszotta végig a találkozókat. 

Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco

Összesen 3 komment

cutcopy
2025. október 02. 14:06
Túl azon hogy Kerkez még sokszor egy izguló kamasz, ha hétvégén a Chelsea is elveri őket akkor más gond van..
Válasz erre
0
0
Squalline
2025. október 02. 12:39
Nem tetszik nekik, hogy egy britet szorít ki a csapatból. Úgy külösen nem, hogy a csapatteljesítményt tekintve a jobbak között van.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 02. 12:13
Még jó, hogy Kerkez és Slot mester nem törődik az ilyen kekeckedő "öregekkel". Különben is: akinek az a baja, hogy egy beívelés ellenfélhez ment, az nem szakember. Shearernek pontosan tudnia kellene, hogy amikor szélről belövi egy játékos a labdát, a kapu előtt nagy a tülekedés és míg száll a labda soha nem lehet azt tudni, hogy majd kihez jut, ki fejeli el a kapu előteréből (vagy gólba), ki veszi le és rúg gólt, azaz kihez jut az egyébként jó beívelés. Ellenfélhez ment a beadás, hát Istenem, képzelje Shearer úr! A maga beadásai sosem mentek ellenfélhez? Dehogynem! Mióta ilyen kekeckedően rosszindulatú?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!