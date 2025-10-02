Nem finomkodott Kerkezzel kapcsolatban a Premier League történetének egyik legjobb játékosa

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, csapata kikapott a BL magyaros meccsén
Alan Shearer lassan a címvédő Vörösök összes problémáját Kerkez Milosban igyekszik megtalálni. A Liverpool edzője, Arne Slot szerencsére a nagyobb képet nézi, és változatlanul kitart a fiatal magyar mellett.
Úgy tűnik, ami Szoboszlai Dominiknak Jamie Carragher, az Kerkez Milosnak Alan Shearer... A Newcastle United egykori gólvágója újabban mintha ugyanúgy „pikkelne” a Liverpool balbekkjére, ahogyan korábban Carragher Szoboszlaira, s csak az alkalmat lesi, hogy beleköthessen Kerkez teljesítményébe (még olyankor is, amikor a pályán sincs...). A Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-blama jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a szakértőként dolgozó Shearer ismét megtaláltja a magyar válogatott szélső védőt: elöl és hátul egyaránt élesen kritizálta a Liverpool nyári szerzeményét.
A Premier League gólrekordere már a Crystal Palace elleni vereség alkalmával sem volt elégedett Kerkez Milossal, az isztambuli mérkőzés során pedig azt vetette a Bournemouth-tól 45 millió euróért megszerzett magyar klasszis szemére, hogy szerinte az ő oldalán az ellenfél túl könnyen tudott betörni a Liverpool tizenhatosánál, mivel
Kerkez túl magasan helyezkedik, ezzel elszigeteli Virgil van Dijkot, és egyetlen mélységi passz hatalmas gondokat okoz a Liverpoolnak.
Ezen túlmenően a beadásaival sem volt elégedett, mint mondta, két remek lehetősége is volt, de egyikkel sem tudott élni: mindkét ívelése ellenfélhez ment, ami Shearer szerint nem megengedhető, ezekkel a szituációkkal sokkal jobban kellene sáfárkodni.
Szerencsére a szakértőnek szánt véleményeknél sokkal fontosabb a vezetőedző, Arne Slot bizalma, aki a rosszabb napok ellenére is kitart fiatal játékosa mellett, aki a két nem várt vereség alkalmával is kezdőként játszotta végig a találkozókat.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt hangsúlyozta, hogy a csapat védekezési problémái nem a szélső hátvédek személycseréjéből fakadnak.
Megszakadt a Liverpool bajnoki veretlenségi sorozata: Chiesa a 87. percben még egyenlített, de a mérkőzés legvégén érkezett a hidegzuhany Arne Slot csapatának.
Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco