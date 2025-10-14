Kulisszatitok Győrből: ezért ütötték ki a Ferencvárost 15 góllal

„Azonnal szerződésbontás!” – a Fradi szurkolói az edző fejét követelik a megalázó vereség után
Sok drukker szerint a Győr elleni meccsen kiderült, hogy nem Jesper Jensen a megfelelő személy az FTC élére.
Fodor Csenge, a Győri ETO balszélsője a mentális fölényben látta a Ferencváros elleni kiütéses siker kulcsát, és úgy véli, csapatként maximálisan legfőbb riválisuk fölé kerekedtek.
Rangadónak indult, bántóan sima lett a vége: mint arról mi is beszámoltunk szombaton, a Győri Audi ETO KC megsemmisítő, 32–17-es győzelmet aratott legnagyobb riválisa, a Ferencváros felett a magyar női kézilabda-bajnokság csúcsmérkőzésén. Fodor Csenge, a győriek balszélsője a mentális fölényben látta a kiütéses siker kulcsát, és úgy véli, csapatként maximálisan a Fradi fölé kerekedtek.
„Egy ETO–Fradi meccs előtt sosem lehet megjósolni az eredményt. Teljesen mindegy, hogy az adott csapat milyen formában van, ezen a meccsen bárki kijöhet győztesen, de abból a szempontból bíztam a csapatban, hogy láttam, hogyan edzettünk a héten, és előtte milyen játékot nyújtottunk mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Tudtuk, hogy nagyon kemény meccs lesz, előtte soha nem beszélünk számokról, csak az volt a cél, hogy győzzünk, és azzal, hogy így sikerült, csak feltettük az i-re a pontot” – mondta az M4 Sport Kézilabda magazinjában Fodor, aki a Ferencváros elleni összecsapáson ötször volt eredményes, és megszerezte 400. NB I-es gólját az ETO színeiben.
Kiváló formája ellenére a magyar válogatott legfrissebb keretéből kimaradó Fodor a győriek nagy mentális fölényében látta az elsöprő győzelem fő okát.
A pályán azt éreztem, csapatként annyira egységesek voltunk, hogy ebben teljesen a Ferencváros fölé kerekedtünk.
A Fradi keretét megnézve láthatjuk, hogy kiváló játékosokból áll, olyanokból, akik BL-meccseket döntenek el. Hogy ilyen nagy különbségű győzelmet arattunk, az semmit sem vesz el abból, hogy milyen kvalitású játékosai vannak a Fradinak” – nyilatkozta Fodor, aki nem ment el szó nélkül a Győr kapujában 21 védést bemutató Hatadou Sako teljesítménye mellett sem.
„Nemcsak védekezésben, hanem támadásban is nagy erőt ad, ha egy olyan kapus áll mögötted, aki ekkora eksztázisban játszik. Ha visszagondolunk a korábbi párharcokra, volt, hogy Laura Glauser villogott, volt, hogy Hatadou Sako, Sandra Toft vagy Janurik Kinga remekelt. Most Sako előtt egy olyan védelem állt, amire nagyon büszkék lehetünk, mert kiválóan felkészültünk, de az ő szerepe így is elengedhetetlen volt” – mondta.
Hatalmas vihart kavart a Rába-parti rangadó.
A 26 éves szélső kiemelte,
nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésre, főleg a szélső védekezésre.
Hozzátette, arra épült a Fradi elleni taktikájuk, hogy a kettes védőik agresszívebb védekezést mutatnak, és ha ők jó munkát végeznek, akkor úgy érzi, neki is könnyebb a helyzete az élen.
Még mindig tudunk előrelépni, ez csak a kezdet volt. A földön járva kell tovább dolgoznunk, mert nagy céljaink vannak a szezonban. A kulcsjátékosok kiválásával is nagyon egységes maradt a csapat, mindenki felvállalja a rá kiszabott feladatot”
– zárta a beszélgetést Fodor Csenge.
