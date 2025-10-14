Kulisszatitok Győrből: ezért ütötték ki a Ferencvárost 15 góllal

Kiváló formája ellenére a magyar válogatott legfrissebb keretéből kimaradó Fodor a győriek nagy mentális fölényében látta az elsöprő győzelem fő okát.

A pályán azt éreztem, csapatként annyira egységesek voltunk, hogy ebben teljesen a Ferencváros fölé kerekedtünk.

A Fradi keretét megnézve láthatjuk, hogy kiváló játékosokból áll, olyanokból, akik BL-meccseket döntenek el. Hogy ilyen nagy különbségű győzelmet arattunk, az semmit sem vesz el abból, hogy milyen kvalitású játékosai vannak a Fradinak” – nyilatkozta Fodor, aki nem ment el szó nélkül a Győr kapujában 21 védést bemutató Hatadou Sako teljesítménye mellett sem.

„Nemcsak védekezésben, hanem támadásban is nagy erőt ad, ha egy olyan kapus áll mögötted, aki ekkora eksztázisban játszik. Ha visszagondolunk a korábbi párharcokra, volt, hogy Laura Glauser villogott, volt, hogy Hatadou Sako, Sandra Toft vagy Janurik Kinga remekelt. Most Sako előtt egy olyan védelem állt, amire nagyon büszkék lehetünk, mert kiválóan felkészültünk, de az ő szerepe így is elengedhetetlen volt” – mondta.