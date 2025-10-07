Amikor a hegy megy Mohamedhez: játékosa miatt kelt útra a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Mint ismert, Golovin Vlagyimir szeptember 26-án kihirdette a női kézilabda-válogatott októberi összetartására szóló keretet, ám sokakat meglepett, hogy a Győrben remek formában játszó – és a bő vb-keretbe korábban beválogatott – Fodor Csenge nem kapott meghívót.

Fodor Csenge, a Győri ETO játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud mérkőzésen (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

A szövetségi kapitány az NSO Tv-nek elárulta, hogy az elmúlt hetekben személyesen beszélt a balszélsővel, és tisztázták a helyzetet.

Voltam Győrben, beszéltem Fodor Csengével egy órát, tisztáztuk a dolgokat, hogy ő mit akar”

– fogalmazott Golovin, de ennél több részletet nem osztott meg arról, miért maradt ki a keretből. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jövőben is szóba jöhet a válogatottban való szereplése a kiváló formát mutató balszélsőnek.