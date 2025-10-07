Ft
10. 07.
kedd
Amikor a hegy megy Mohamedhez: játékosa miatt kelt útra a magyar válogatott szövetségi kapitánya

2025. október 07. 20:43

Meglepetést okozott a női kézilabda-válogatott legutóbbi kerethirdetése, hiszen kimaradt belőle a Győr egyik legjobb formában lévő játékosa. Golovin Vlagyimir megtörte a csendet Fodor Csenge kapcsán.

2025. október 07. 20:43
null

Mint ismert, Golovin Vlagyimir szeptember 26-án kihirdette a női kézilabda-válogatott októberi összetartására szóló keretet, ám sokakat meglepett, hogy a Győrben remek formában játszó – és a bő vb-keretbe korábban beválogatott – Fodor Csenge nem kapott meghívót. 

Fodor Csenge a Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud mérkőzésen
Fodor Csenge, a Győri ETO játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud mérkőzésen (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

A szövetségi kapitány az NSO Tv-nek elárulta, hogy az elmúlt hetekben személyesen beszélt a balszélsővel, és tisztázták a helyzetet. 

Voltam Győrben, beszéltem Fodor Csengével egy órát, tisztáztuk a dolgokat, hogy ő mit akar”

– fogalmazott Golovin, de ennél több részletet nem osztott meg arról, miért maradt ki a keretből. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jövőben is szóba jöhet a válogatottban való szereplése a kiváló formát mutató balszélsőnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A portál videójából az is kiderült, hogy a szövetségi kapitány személyesen egyeztetett Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is. Golovin Vlagyimir elmondása szerint a kérdést már lezárták. Emellett szó esett a keret egyetlen újoncáról, Szabó Nináról is, aki a kapitány értékelése szerint fontos szereplő lehet a csapatban a közelgő összetartáson.

Ezt is ajánljuk a témában

Az előző évi Európa-bajnokságot bronzéremmel záró női válogatottunk a 2026-os kontinenstorna öt rendezőjével, valamint az Eb arany- és ezüstérmes csapataival már biztos résztvevőként küzd az EHF Euro Cup sorozatában, két csoportban, amelyből a két első helyezett jövő szeptemberben egy négyes döntő keretén belül dönthet a kupa sorsáról. 

A mieink 

  • az első fordulóban, október 16-án Törökország ellen Nagykanizsán, majd 
  • három nappal később Prágában a csehek ellen lépnek pályára. 

A további fordulókra tavasszal kerül sor.

Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

 

