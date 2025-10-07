Amikor a hegy megy Mohamedhez: játékosa miatt kelt útra a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Magyar válogatott: „A keretet a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk!”
A kapitány szerint bár minden poszton ekkora lenne a merítés.
Meglepetést okozott a női kézilabda-válogatott legutóbbi kerethirdetése, hiszen kimaradt belőle a Győr egyik legjobb formában lévő játékosa. Golovin Vlagyimir megtörte a csendet Fodor Csenge kapcsán.
Mint ismert, Golovin Vlagyimir szeptember 26-án kihirdette a női kézilabda-válogatott októberi összetartására szóló keretet, ám sokakat meglepett, hogy a Győrben remek formában játszó – és a bő vb-keretbe korábban beválogatott – Fodor Csenge nem kapott meghívót.
A szövetségi kapitány az NSO Tv-nek elárulta, hogy az elmúlt hetekben személyesen beszélt a balszélsővel, és tisztázták a helyzetet.
Voltam Győrben, beszéltem Fodor Csengével egy órát, tisztáztuk a dolgokat, hogy ő mit akar”
– fogalmazott Golovin, de ennél több részletet nem osztott meg arról, miért maradt ki a keretből. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jövőben is szóba jöhet a válogatottban való szereplése a kiváló formát mutató balszélsőnek.
A portál videójából az is kiderült, hogy a szövetségi kapitány személyesen egyeztetett Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is. Golovin Vlagyimir elmondása szerint a kérdést már lezárták. Emellett szó esett a keret egyetlen újoncáról, Szabó Nináról is, aki a kapitány értékelése szerint fontos szereplő lehet a csapatban a közelgő összetartáson.
Az előző évi Európa-bajnokságot bronzéremmel záró női válogatottunk a 2026-os kontinenstorna öt rendezőjével, valamint az Eb arany- és ezüstérmes csapataival már biztos résztvevőként küzd az EHF Euro Cup sorozatában, két csoportban, amelyből a két első helyezett jövő szeptemberben egy négyes döntő keretén belül dönthet a kupa sorsáról.
A mieink
A további fordulókra tavasszal kerül sor.
