Kellemetlen félreértés: a szövetségi kapitány szavaira a közösségi médiában reagált a magyar válogatott játékos

„Itt vagyok és itt is leszek” – a Fradi kapusa újra a válogatottban, elindult a vb-felkészülés
A szövetségi kapitány és játékosa között minden rendben.
Szöllősi-Schatzl Nadine, a magyar női kézilabda-válogatott balszélsője soha nem mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak, hogy a civil életre koncentrál, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a tervei között. Szerinte félreértés történt, a szavait tévesen kommunikálták.
Golovin Vlagyimir, az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport hétfői Kézilabda magazinjában részletesen megindokolta, hogy miért nem tagja a vb-re készülő keretnek a 31 éves Szöllősi-Schatzl Nadine. „Volt vele egy beszélgetés, arról, hogy tervezi a saját pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt az olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor ott valakinek a nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert vele úgy alakult a kapcsolatom, hogy nagyon jóban vagyunk, még junior válogatottban is játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérezik annak az ideje, hogy vége lesz” – fogalmazott a kapitány a Budaörs balszélsőjével kapcsolatban. Mint később kiderült, félreértés történt.
Ezt is ajánljuk a témában
A szövetségi kapitány és játékosa között minden rendben.
A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség.
Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott.
Fontos hangsúlyoznom:
soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva.
Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni!
Hajrá, magyarok!
Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!”
Egy másik esetben Janurik Kinga, az FTC kapusa került ki a keretből, majd Golovin egy áprilisi televíziós interjúban így fogalmazott: „Hogy mi a helyzet Janurik Kingával? Ezt kérdezzék tőle!” A játékos azóta visszatért a válogatottban. Fodor Csenge ugyanakkor még nem, a győri szélső inkább klubját választotta a címeres mez helyett a 2025-ös év első összetartásán, majd érdekes módon ő is a közösségi médiában üzent.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
Ezt is ajánljuk a témában
Pálinger Katalin: Görbicz Anitával számunkra a válogatott szent és sérthetetlen volt.