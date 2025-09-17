„Itt vagyok és itt is leszek” – a Fradi kapusa újra a válogatottban, elindult a vb-felkészülés

Sejtelmes nyilatkozatott tett a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Golovin Vlagyimir rövid, de velős választ adott.
A Ferencváros kapusával, Janurik Kingával a soraiban kezdte meg a felkészülést a világbajnokságra az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A játékos és a válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir között minden rendben.
Öt hónap telt el azóta, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes női kézilabda-válogatott tagja utoljára találkoztak egymással. Most – mondhatni, immár szokásos helyükön – Felcsúton kezdték meg a felkészülést a Svédország elleni páros (egy zártkapus, egy nyilvános) tatabányai mérkőzésre, ha pedig messzebb tekintünk, akkor a november végén kezdődő világbajnokságra.
Volt, aki még régebben találkozott csapattársaival, hiszen a Ferencváros kapusa, Janurik Kinga a szép emlékű Eb óta egyszer sem volt a keret tagja. A Mandiner arról kérdezte az első edzés előtt, hogy mennyire hiányzott neki a közeg.
„Mindenkitől ezt a kérdést kapom… Nagyon hiányoztak a lányok, de hál' istennek, nem voltam, olyan sokat távol. Ráadásul olyan kapcsolatban vagyunk egymással, hogy ha nem is minden nap, de hetente beszélünk – ha van válogatott, ha nincs. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és segíthetek a csapatnak.”
Hogy miért nem volt Janurik a kontinenstorna óta a keret tagja, arról csak találgathatunk, Golovon Vlagyimir szövetségi kapitány egy televíziós interjúban áprilisban sejtelmes fogalmazott: „Hogy mi a helyzet Janurik Kingával? Ezt kérdezzék tőle!”
Ha már volt rá alkalmunk, meg is tettük, de nem lettünk sokkal okosabbak.
Ez így alakult. Azt hiszem, nem az a lényeg, miért nem voltam eddig, hanem az, hogy most már itt vagyok. Az a legfontosabb, hogy itt is leszek!”
Ez valóban örömhír, de azért megkérdeztük a kapitányt is, hátha sikerül többet megtudnunk.
„Még azt sem mondhatom, hogy félreértésről volt szó, semmilyen problémáról nem tudok beszámolni – válaszolt lapunknak Golovin. – Volt egy szituáció: kíváncsiak voltunk másokra is, de neki egyértelműen itt a helye. Rutinos kapus, abból pedig nincs most sok Magyarországon. Szemerey Zsófi a Győrrel, ő pedig a Fradival játszik a Bajnokok Ligájában, az a válogatott szint. Megnéztünk fiatalokat a tavasszal, biztatóak voltak, de szükségük van még nemzetközi tapasztalatra.”
Éppen ezért jó hír, hogy Janurik ismét a válogatottal készül a csütörtöki, majd szombati svédek elleni tatabányai meccsre.
„Rendkívül erős ellenféllel találkozunk, ami nagyon jó fokmérő lesz számunkra” – magyarázta a Ferencváros kapusa. – „Szeretünk velük játszani, az Eb-n nagyon jó mérkőzésünk volt ellenük, az olimpiáról maradt bennünk még egy kis tüske. Várjuk ezt a két meccset, aztán építkezünk tovább a vb-re, minden egyes találkozást, edzést erre használunk fel, hiszen sokat nem tudunk együtt lenni.”
Pedig az elvárások nyilvánvalóan nagyok a mieinkkel szemben azok után, hogy dobogóra állhattak az Európa-bajnokságon.
„Mi is sokat várunk magunktól, ott szeretnénk folytatni, ahol az Eb-n abbahagytuk, noha sok válogatott szeretne érmet szerezni a vb-n.
Szerintem ezt nem nyomásként éljük meg, inkább arról van szó, hogy mi is azt várjuk el magunktól, amit a közvélemény.
Ezért dolgozunk. A legfontosabb talán a védekezés lesz, hiszen az adja meg a stabil alapot, abból lehet építkezni támadásban.”
Vlagyimir Golovin szerint az elmúlt két évben nem volt arra példa, hogy ilyen hosszú ideig nem találkoztak volna, ezért elárulta: kíváncsian várta, a játékosok milyen állapotban érkeznek az összetartásra.
„Mintha semmi sem változott volna! Az persze majd csak az első edzések után derül ki, hogy a védekezési rendszereket, amiket korábban gyakoroltunk, mennyire felejtették el, mert szeretnénk ezeket tovább fejleszteni. Most nagyon rövid a felkészülési időszak a vébéig: van összesen két hetünk meg a két Európa-kupa-meccsünk. Keveset tudunk együtt edzeni, de mivel nem a nulláról kezdünk, bizakodó vagyok.”
Ráadásul a szélsők helyzete sem egyszerű, hiszen
Ezzel biztossá vált, hogy a teljes idényt kihagyja, és így a világbajnokságon sem lesz ott.
A szövetségi kapitány mégsem aggódik, szokása szerint inkább nyugalmat áraszt:
Bonyolult a helyzet, de ilyenkor kell megmutatnia annak, aki itt van, hogy mire képes. A vébét Vica és Csibe nélkül kell megoldanunk, ez van.
„Tudom, hogy azt hívják nyomásnak, amikor sokat várnak el tőlünk. De mi eddig is így készültünk: az Eb előtt is tudtuk, hogy nagyok az elvárások velünk szemben, ennek megfelelően próbáltuk összerakni a csapatot. Ugyanakkor mindig arról beszélünk, hogy nagyon fontos az a hatvan perc, ami előttünk áll, abba kell mindent bele tenni. Most is így fogunk hozzáállni. Nincs nyomás rajtunk, nem gondolunk a világverseny végére, inkább az adott pillanatokra koncentrálunk – azokra viszont maximálisan. Erősnek kell lennünk mentálisan és fizikailag is, hogy jó eredményeket tudjunk elérni.”
Az edzés elején mi is szemtanúi lehettünk egy nagyon fontos eseménynek:
a Ferencváros játékosa, Klujber Katrin lett a válogatott új csapatkapitánya – vastapssal köszöntötték a társak.
A magyar válogatott csütörtökön zárt kapuk előtt játszik a svédekkel, szombat délután viszont már nézők előtt délután 4 órától a tatabányai sportcsarnokban.
