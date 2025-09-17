„Itt vagyok és itt is leszek” – a Fradi kapusa újra a válogatottban, elindult a vb-felkészülés

Öt hónap telt el azóta, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes női kézilabda-válogatott tagja utoljára találkoztak egymással. Most – mondhatni, immár szokásos helyükön – Felcsúton kezdték meg a felkészülést a Svédország elleni páros (egy zártkapus, egy nyilvános) tatabányai mérkőzésre, ha pedig messzebb tekintünk, akkor a november végén kezdődő világbajnokságra.

Janurik Kinga újra a válogatottban / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Volt, aki még régebben találkozott csapattársaival, hiszen a Ferencváros kapusa, Janurik Kinga a szép emlékű Eb óta egyszer sem volt a keret tagja. A Mandiner arról kérdezte az első edzés előtt, hogy mennyire hiányzott neki a közeg.

„Mindenkitől ezt a kérdést kapom… Nagyon hiányoztak a lányok, de hál' istennek, nem voltam, olyan sokat távol. Ráadásul olyan kapcsolatban vagyunk egymással, hogy ha nem is minden nap, de hetente beszélünk – ha van válogatott, ha nincs. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és segíthetek a csapatnak.”

Hogy miért nem volt Janurik a kontinenstorna óta a keret tagja, arról csak találgathatunk, Golovon Vlagyimir szövetségi kapitány egy televíziós interjúban áprilisban sejtelmes fogalmazott: „Hogy mi a helyzet Janurik Kingával? Ezt kérdezzék tőle!”