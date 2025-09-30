Magyar válogatott: „A keretet a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk!”

Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot kamuzott volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy Nada már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana. Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit.

Ennek ismeretében kezdtem el a balszélső posztot is újragondolni. Aztán legutóbbi bejegyzéséből kiderült, hogy ő ott szeretne lenni az olimpián. A keretet azonban, ahogyan az előbb is mondtam, a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk. Annál is inkább, mert a balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában. Bár minden poszton ekkora lenne a merítés!”

– fogalmazott a kapitány.

Az előző évi Európa-bajnokságot bronzéremmel záró női válogatottunk a 2026-os kontinenstorna öt rendezőjével, valamint az Eb arany- és ezüstérmes csapataival már biztos résztvevőként küzd az EHF Euro Cup sorozatában, két csoportban, amelyből a két első helyezett jövő szeptemberben egy négyes döntő keretén belül dönthet a kupa sorsáról.

