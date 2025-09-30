Magyar válogatott: „A keretet a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk!”

Kellemetlen félreértés: a szövetségi kapitány szavaira a közösségi médiában reagált a magyar válogatott játékos
Szerinte a szavait tévesen kommunikálták.
Női kézilabda-válogatottunk szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir szerint nem értett félre semmit Szöllősi-Schatzl Nadine-nal kapcsolatban. Úgy véli, a magyar válogatott balszélsőkkel nem áll rosszul, sőt négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában, így Szöllősi-Schatzl az ő döntése nyomán maradt ki a vb-re készülő játékoskeretből.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Golovin Vlagyimir, az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport hétfői Kézilabda magazinjában részletesen megindokolta, hogy miért nem tagja a vb-re készülő keretnek a 31 éves Szöllősi-Schatzl Nadine. A Budaörs balszélsője a nyilatkozatra reagálva a közösségi médiában fejtette ki a véleményét, melyben arról írt, soha nem mondta Golovinnak, hogy a civil életre koncentrál, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a tervei között. Szerinte félreértés történt, a szavait pedig tévesen kommunikálták.
Golovin Vlagyimir ezt követően a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) honlapján válaszolt Szöllősi-Schatzl bejegyzésére:
„Gondolom, azzal sem mondok újat, hogy a válogatott keretet a szövetségi kapitány állítja össze.
Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot kamuzott volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy Nada már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana. Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit.
Ennek ismeretében kezdtem el a balszélső posztot is újragondolni. Aztán legutóbbi bejegyzéséből kiderült, hogy ő ott szeretne lenni az olimpián. A keretet azonban, ahogyan az előbb is mondtam, a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk. Annál is inkább, mert a balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában. Bár minden poszton ekkora lenne a merítés!”
– fogalmazott a kapitány.
Az előző évi Európa-bajnokságot bronzéremmel záró női válogatottunk a 2026-os kontinenstorna öt rendezőjével, valamint az Eb arany- és ezüstérmes csapataival már biztos résztvevőként küzd az EHF Euro Cup sorozatában, két csoportban, amelyből a két első helyezett jövő szeptemberben egy négyes döntő keretén belül dönthet a kupa sorsáról.
Fotók: MTI/Tóth Zsombor