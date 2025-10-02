Genk–FTC: a belgáknál szolgált magyar labdarúgó árulta el, mire építheti a sikerét a Fradi

Genk–FTC: ebben a csöppnyi holland faluban is nagyon büszkék a Fradira – fotókon a bizonyíték
Dibusz Dénes meze bekeretezve került ki a szálloda falára.
Papíron hegyomlásnyi a különbség a Fradi és csütörtöki EL-ellenfele között, amely messze a legsikeresebb belga utánpótlás-nevelő bázis. Az RKC Genk titkaiba a klubnál majd' egy évtizedet lehúzó korábbi válogatott kapus, Köteles László engedett némi bepillantást.
A napokban már részletesebben bemutattuk a Ferencváros csütörtöki Európa-liga-ellenfelét, a belga RKC Genket, és még a határmenti, hollandiai Fradi-tapasztalatainkról is beszámoltunk első kézből. Akad azonban valaki Magyarországon, aki kívülről-belülről ismeri a patinás belga klubot: a csapatnál kapusként 2009 és 2018 között majd' egy évtizedet lehúzó Köteles László, aki az m4sport.hu-nak mesélt bővebben az egyik legfontosabb ottani utánpótlás-nevelő egyesületről. Az egykori válogatott hálóőr korábban még a Bajnokok Ligájában is megfordult a Genkkel, 2011-ben például hatalmas bravúrral 1–1-es hazai döntetlent ért el a csoportkörben a kiírást később megnyerő Chelsea-vel szemben.
A belga csapat egy botrányos körülmények között nyert rangadóval hangolt az európai kupamérkőzésre.
A 41 éves exkapus igyekezett felvázolni a magyar és a belga futball közötti felfogásbeli alapkülönbségeket. Mint mondta, arrafelé rendkívül fontos a stabilitás, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy ott nem váltogatnak edzőt ész nélkül, egyik pillanatról a másikra, de gazdasági értelemben is. „A Genknek például nincs egyszemélyes tulajdonosa, következtetésképp nincs arra opció, hogy veszteség esetén valaki kipótolja a hiányt. (...)
Nekik kell kigazdálkodniuk a költségeket, ők felügyelik a bevételeket és a kiadásokat. Az igazgatótanács egyes tagjai nagyjából húsz éve dolgoznak együtt ugyanabban a szisztémában, a klub sosem volt eladósodva.
Hihetetlen hangsúlyt fektetnek a marketingre, a szponzorációra, a játékospolitikára.”
Utóbbival kapcsolatban hozzátette, eleve nagyon más a labdarúgás marketingértéke a két országban. „A Genknek óriási bevétele van ebből. A belga bajnokságot több országban közvetítik, ebből kifolyólag nagyobb a nézettség és a szponzori szerződések összege is magasabb.
A Genknek nem kell sztárcsapattal találkoznia ahhoz, hogy megtöltse stadionját, van 15 ezer bérletes, és átlagban 18-20 ezres a nézőszám. A belga válogatott 15-20 éve benne van a top ötben, rendre topligába értékesítenek.
Nem mellesleg Belgiumnak földrajzilag is jobb az elhelyezkedése – mellette van Hollandia, Franciaország, Németország, Anglia, így a környező országok játékosmegfigyelői csak beülnek a kocsijukba és szállodafoglalás nélkül, egy óra alatt ott vannak a meccsen.”
Arról, miként lett a Genk a belga utánpótlás-nevelés legfontosabb bástyája, Köteles azt mondta, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyik pillanatról a másikra vált a klub a legelismertebb helyi akadémiává.
Hosszú folyamat volt, amíg akkora lett a népszerűségük, hogy a legnagyobb tehetségek kisebb, helyi csapataikat elhagyva a Genket válasszák. Mondanom sem kell, utánpótlásszinten általában tönkreverik az egész belga mezőnyt.”
Ennek eredményeként olyan hazai szupersztárokat adtak a világ labdarúgásának, mint például
akiket már 2012-ben 8-8 millió euróért adtak el a Chelsea-nek, ez akkoriban elképesztő összegnek számított saját nevelésű fiatalokért.
Szemléletes idevágó összehasonlítás továbbá, hogy a Genk öt legértékesebb futballistájának az összértéke majdnem a duplája a Fradi teljes keretértékének!
Köteles ennek ellenére változatlanul tartja azon álláspontját, miszerint a legjobb hazai klubok a belga élvonalban is versenyképesek lehetnének, élükön a Ferencvárossal. Robbie Keane csapatával és a csütörtök esti összecsapással kapcsolatban az a véleménye, hogy az FTC-nek nem szabad túlságosan tisztelnie az ellenfelet, és a kontrákra berendezkedés helyett „inkább bátran kell játszani, el kell hinni, hogy meglehet a győzelem. Többször verte már meg kiscsapat a ligában a Genket, de a nemzetközi kupaporondot komolyabban fogják venni, meg akarják magukat mutatni a fiatalok.”
