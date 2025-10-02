Genk–FTC: a belgáknál szolgált magyar labdarúgó árulta el, mire építheti a sikerét a Fradi

A 41 éves exkapus igyekezett felvázolni a magyar és a belga futball közötti felfogásbeli alapkülönbségeket. Mint mondta, arrafelé rendkívül fontos a stabilitás, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy ott nem váltogatnak edzőt ész nélkül, egyik pillanatról a másikra, de gazdasági értelemben is. „A Genknek például nincs egyszemélyes tulajdonosa, következtetésképp nincs arra opció, hogy veszteség esetén valaki kipótolja a hiányt. (...)

Nekik kell kigazdálkodniuk a költségeket, ők felügyelik a bevételeket és a kiadásokat. Az igazgatótanács egyes tagjai nagyjából húsz éve dolgoznak együtt ugyanabban a szisztémában, a klub sosem volt eladósodva.

Hihetetlen hangsúlyt fektetnek a marketingre, a szponzorációra, a játékospolitikára.”

Utóbbival kapcsolatban hozzátette, eleve nagyon más a labdarúgás marketingértéke a két országban. „A Genknek óriási bevétele van ebből. A belga bajnokságot több országban közvetítik, ebből kifolyólag nagyobb a nézettség és a szponzori szerződések összege is magasabb.