Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa Liga Labdarúgó NB I Fradi magyar bajnokság Ferencváros Dibusz Dénes FTC

Dibusz Dénes nem felejtette el Salzburgban, hogy mi a helyzet itthon

2025. október 24. 11:47

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a Salzburg elleni győzelmet követően azt mondta, most már a hazai bajnokságban is meg kell mutatniuk, hogy milyen erőt képviselnek.

2025. október 24. 11:47
null

Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata 3–2-re nyert idegenben a Salzburg ellen az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A mérkőzés után a zöld-fehérek csapatkapitánya, Dibusz Dénes a klub hivatalos YouTube-csatornájának, a FradiMédiának nyilatkozott, melynek riportere felvetette a magyar válogatott kapusnak, hogy az FTC hét ponttal jelenleg az automatikusan nyolcaddöntőt érő hetedik helyen áll a tabellán.

Ezt is ajánljuk a témában

„Felőlünk le is fújhatják az egészet… – vágta rá poénosan Dibusz. – Jó ránézni a tabellára, ebből a három meccsből szerintem kihoztuk a maximumot. Úgy néz ki, versenyképesek vagyunk Európában, örülök, hogy így sikerült kezdenünk. Szerénynek kell maradnunk, nyilván kellő magabiztossággal, de most a ZTE elleni hétvégi találkozó az, amit meg kell nyernünk, és a bajnoki találkozókon is meg kell mutatni és egyértelműsíteni kell, milyen erősek vagyunk.”

 

A Ferencváros a Salzburg elleni győzelmet megelőzően a Viktoria Plzennel itthon 1–1-es döntetlent játszott, míg a Genket idegenben 1–0-ra megverte az El-ben. A hazai bajnokságban azonban nem muzsikál ilyen jól Robbie Keane együttese, az eddigi kilenc NB I-es meccséből csak négyet nyert meg (négy döntetlen és egy vereség mellett), jelenleg negyedik a táblázaton, és négy pont a hátránya az éllovas Paks mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fradira a Zalaegerszeg elleni vasárnapi találkozó után a jövő héten a Békéscsaba elleni Magyar Kupa- és az MTK elleni bajnoki mérkőzés vár, majd ezt követően jön a Ludogorec elleni összecsapás az Európa-liga negyedik fordulójában. E négy meccset kivétel nélkül otthon, a Groupama Arénában játsszák Dibuszék.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Salzburg–Ferencváros 2–3 – a mérkőzés összefoglalója

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2025. október 24. 11:58
KÖSZÖNJÜK!!!
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 24. 11:56
Isten nem ver bottal, jól megszívták a marha sógorok, máskor ne a Fradi -drukkereket b@sztassák az idióta szemforgató farizeusok, hanem tárjak ki előttük azt a híresen szárnyas kapujukat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!