Dibusz Dénes nem felejtette el Salzburgban, hogy mi a helyzet itthon

RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint az ausztriai körülmények miatt több játékos is görcsölt a pályán
„A győzelmünk miatt még fájóbb, hogy többszáz fradistától elvették ezt az élményt.”
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a Salzburg elleni győzelmet követően azt mondta, most már a hazai bajnokságban is meg kell mutatniuk, hogy milyen erőt képviselnek.
Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata 3–2-re nyert idegenben a Salzburg ellen az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A mérkőzés után a zöld-fehérek csapatkapitánya, Dibusz Dénes a klub hivatalos YouTube-csatornájának, a FradiMédiának nyilatkozott, melynek riportere felvetette a magyar válogatott kapusnak, hogy az FTC hét ponttal jelenleg az automatikusan nyolcaddöntőt érő hetedik helyen áll a tabellán.
„Felőlünk le is fújhatják az egészet… – vágta rá poénosan Dibusz. – Jó ránézni a tabellára, ebből a három meccsből szerintem kihoztuk a maximumot. Úgy néz ki, versenyképesek vagyunk Európában, örülök, hogy így sikerült kezdenünk. Szerénynek kell maradnunk, nyilván kellő magabiztossággal, de most a ZTE elleni hétvégi találkozó az, amit meg kell nyernünk, és a bajnoki találkozókon is meg kell mutatni és egyértelműsíteni kell, milyen erősek vagyunk.”
A Ferencváros a Salzburg elleni győzelmet megelőzően a Viktoria Plzennel itthon 1–1-es döntetlent játszott, míg a Genket idegenben 1–0-ra megverte az El-ben. A hazai bajnokságban azonban nem muzsikál ilyen jól Robbie Keane együttese, az eddigi kilenc NB I-es meccséből csak négyet nyert meg (négy döntetlen és egy vereség mellett), jelenleg negyedik a táblázaton, és négy pont a hátránya az éllovas Paks mögött.
A Fradira a Zalaegerszeg elleni vasárnapi találkozó után a jövő héten a Békéscsaba elleni Magyar Kupa- és az MTK elleni bajnoki mérkőzés vár, majd ezt követően jön a Ludogorec elleni összecsapás az Európa-liga negyedik fordulójában. E négy meccset kivétel nélkül otthon, a Groupama Arénában játsszák Dibuszék.
