Már a görögök is Varga Barnabásról álmodoznak – tényleg távozhat a Fradi csatára?

Most a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu szúrt ki egy görög sajtóhírt, mely szerint Vaszilisz Szamprakosz sportújságíró a helyi médiában arról beszélt, hogy augusztus közepéig két ottani sztárcsapatnak,

a PAOK-nak és a Panathinaikosznak is első számú jelöltje volt a mostani idényben klub- és válogatott szinten összesen már 11 gólt szerző támadó,

de végül annak ellenére sem sikerült őt megszerezniük, hogy a Fradi engedett volna a játékos ötmillió eurós árából, mert túl akart adni rajta.