Már a görögök is Varga Barnabásról álmodoznak – tényleg távozhat a Fradi csatára?

Varga Barnabás iránt az arab világból érdeklődnek – ismét megszólalt a menedzsere
Izgalmasan alakul az átigazolási szezon hajrája.
Egyes hírek szerint két görög sztárklub, a PAOK és a Panathinaikosz is kivetette a hálóját a nyáron Varga Barnabásra.
Varga Barnabást, a Ferencváros magyar válogatott csatárát idén nyáron már olasz és egyesült arab emírségekbeli klubokkal is szóba hozták, de konkrétumokról nem tudott beszámolni a menedzsere, Paunoch Péter.
Most a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu szúrt ki egy görög sajtóhírt, mely szerint Vaszilisz Szamprakosz sportújságíró a helyi médiában arról beszélt, hogy augusztus közepéig két ottani sztárcsapatnak,
a PAOK-nak és a Panathinaikosznak is első számú jelöltje volt a mostani idényben klub- és válogatott szinten összesen már 11 gólt szerző támadó,
de végül annak ellenére sem sikerült őt megszerezniük, hogy a Fradi engedett volna a játékos ötmillió eurós árából, mert túl akart adni rajta.
De mielőtt bárki is azt gondolná, hogy az FTC valóban meg akart volna válni Vargától, az ulloi129.hu úgy tudja, hogy
a görög sajtóban megjelenteknek minden szava hazugság.
A 31. életévét október végén betöltő Varga szerződése a Transfermarkt adatbázisa szerint 2027-ig érvényes a Ferencvárosnál. Értékét a német piaci portál 2.2 millió euróra becsüli.
Nyitókép: fradi.hu
Írország–Magyarország 2–2 (Varga Barnabás gólja a videó legelején)