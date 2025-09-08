Ft
Már a görögök is Varga Barnabásról álmodoznak – tényleg távozhat a Fradi csatára?

2025. szeptember 08. 13:01

Egyes hírek szerint két görög sztárklub, a PAOK és a Panathinaikosz is kivetette a hálóját a nyáron Varga Barnabásra.

2025. szeptember 08. 13:01
Varga Barnabást, a Ferencváros magyar válogatott csatárát idén nyáron már olasz és egyesült arab emírségekbeli klubokkal is szóba hozták, de konkrétumokról nem tudott beszámolni a menedzsere, Paunoch Péter.

Most a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu szúrt ki egy görög sajtóhírt, mely szerint Vaszilisz Szamprakosz sportújságíró a helyi médiában arról beszélt, hogy augusztus közepéig két ottani sztárcsapatnak, 

a PAOK-nak és a Panathinaikosznak is első számú jelöltje volt a mostani idényben klub- és válogatott szinten összesen már 11 gólt szerző támadó,

de végül annak ellenére sem sikerült őt megszerezniük, hogy a Fradi engedett volna a játékos ötmillió eurós árából, mert túl akart adni rajta.

Ha Varga Barnabás el is hagyná a Ferencvárost, az szinte biztos, hogy nem Görögországban folytatná (Fotó: fradi.hu)

De mielőtt bárki is azt gondolná, hogy az FTC valóban meg akart volna válni Vargától, az ulloi129.hu úgy tudja, hogy 

a görög sajtóban megjelenteknek minden szava hazugság.

A 31. életévét október végén betöltő Varga szerződése a Transfermarkt adatbázisa szerint 2027-ig érvényes a Ferencvárosnál. Értékét a német piaci portál 2.2 millió euróra becsüli.

Nyitókép: fradi.hu

Írország–Magyarország 2–2 (Varga Barnabás gólja a videó legelején)

Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 13:27
A leszegényített és megnyomorított magyar emberek meg legalább egy közepes színvonalú magyar fociról álmodoznak... ...meg persze a minimálbérnél több pénzről. De a szektafil szavazóknak csak ez jut. Minimálbér, pszicho-Magyar Péter egy ex-Fideszes bűnöző milliomos, meg a cukorbeteg dagadék Orbán, aki már csilliárdos lett a szektafil szavazók jóvoltából. Vicc.. 😂😂
lesmiserables
2025. szeptember 08. 13:17
Vargas az egyik leggyakoribb görög vezetéknév XD
