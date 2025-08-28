Varga Barnabás iránt az arab világból érdeklődnek – ismét megszólalt a menedzsere

Varga Barnabás egy sztárklub célkeresztjében? Menedzsere reagált a friss hírekre!
Több csapat is érdeklődik a Ferencváros jó formában lévő csatára iránt.
Izgalmasan alakul az átigazolási szezon hajrája.
Mint arról korábban beszámoltunk, sajtóhírek szerint négy olasz élvonalbeli klub, a Cagliari, a Cremonese, az Udinese és a Napoli, valamint az egyesült arab emírségekbeli Al-Dzsazíra is szívesen tudná a soraiban a Ferencváros magyar válogatott labdarúgóját, Varga Barnabást. A remek formában lévő, csapatával újabb Európa-liga menetelésre készülő támadó menedzsere, Paunoch Péter az M4 Sportnak azonban arról beszélt, egyelőre nem tud konkrétumokról mesélni.
„A váltás egyelőre távolinak tűnik, hiszen bizonyos helyeken akár októberig nyitva van a piac. Mivel a szakmai dolgokon túl gazdasági tényezők is szerepet játszanak egy ilyen átigazolásban, a csapatok kivárnak, több opcióval rendelkeznek bizonyos posztokra. Barni több csapatnál is előkelő helyen áll a listákon, de miután, mondom még egyszer, a gazdasági tényezők is elég jelentős szerepet játszanak, ezért a klubok sakkoznak – kit tudnak eladni, milyen büdzséjük lesz. Általában a piacon az utolsó napokban történik az átigazolások döntő többsége, a kétharmada, ennek a sakkozásnak köszönhetően” – fogalmazott az M4 Sportnak Varga képviselője, Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.
Marco Rossi válogatott keretének fontos láncszeme ismét remek formában játszik, idei 10 tétmeccsén nyolc gólt, ebből ráadásul hatot a BL-selejtezők során jegyzett.
A Ferencvárosban eddig összesen 94 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 58-szer volt eredményes és 19 gólpasszt adott.
Az átigazolási pletykákat az is táplálja, hogy sajtóinformációk szerint a Fradinál ajánlatot tettek a lengyel Jagiellonia kongói gólzsákjáért, Afimico Pululuért, aki új lendületet adhatna a támadósornak.
Fotó: MTI/Illyés Tibor