Varga Barnabás iránt az arab világból érdeklődnek – ismét megszólalt a menedzsere

„A váltás egyelőre távolinak tűnik, hiszen bizonyos helyeken akár októberig nyitva van a piac. Mivel a szakmai dolgokon túl gazdasági tényezők is szerepet játszanak egy ilyen átigazolásban, a csapatok kivárnak, több opcióval rendelkeznek bizonyos posztokra. Barni több csapatnál is előkelő helyen áll a listákon, de miután, mondom még egyszer, a gazdasági tényezők is elég jelentős szerepet játszanak, ezért a klubok sakkoznak – kit tudnak eladni, milyen büdzséjük lesz. Általában a piacon az utolsó napokban történik az átigazolások döntő többsége, a kétharmada, ennek a sakkozásnak köszönhetően” – fogalmazott az M4 Sportnak Varga képviselője, Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Marco Rossi válogatott keretének fontos láncszeme ismét remek formában játszik, idei 10 tétmeccsén nyolc gólt, ebből ráadásul hatot a BL-selejtezők során jegyzett.

A Ferencvárosban eddig összesen 94 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 58-szer volt eredményes és 19 gólpasszt adott.

Az átigazolási pletykákat az is táplálja, hogy sajtóinformációk szerint a Fradinál ajánlatot tettek a lengyel Jagiellonia kongói gólzsákjáért, Afimico Pululuért, aki új lendületet adhatna a támadósornak.