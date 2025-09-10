Szoboszlai üzent: felelősnek érzi magát a vereségért

Szoboszlai a saját felelősségét vélhetően abban érzi, hogy a portugálok győztes gólja előtt ő vállalt be egy olyan rizikós passzt a mieink tizenhatosának előterében, amelyből az ellenfél labdát szerzett, és Joao Cancelo révén eldöntötte a meccset. A lefújás utáni felvételeken lehetett is látni, hogy Szoboszlai nagyon maga alatt volt, ekkor vélhetően már ő is tudta, más, sokkal egyszerűbb megoldást is választhatott volna abban a helyzetben.