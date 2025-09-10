Szoboszlai üzent: felelősnek érzi magát a vereségért

Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)
Micsoda klasszis!
A magyar válogatott egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte a világbajnoki selejtezőket. Szoboszlai Dominik úgy érzi, megvan a felelőssége abban, hogy a mieink a sorozat első két meccsén csak egy pontot szereztek.
A magyar labdarúgó-válogatott az Írország elleni 2–2-es döntetlen után kedd este 3–2-re kikapott hazai pályán Portugáliától a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. A mieink a dublini meccsen a 93. percben bukták el a győzelmet – az írek akkor egyenlítettek –, míg a portugálok elleni budapesti összecsapáson a 86. percben született a vendégek győztes találata, tehát érthető, hogy a magyar játékosokban, köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominikben is van hiányérzet a sorozat első két mérkőzése után.
Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl, és úgy érzem, több volt ebben, mint az egy pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk, és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!
– írta a Liverpool sztárja szerdán az Instagram-oldalán.
Szoboszlai a saját felelősségét vélhetően abban érzi, hogy a portugálok győztes gólja előtt ő vállalt be egy olyan rizikós passzt a mieink tizenhatosának előterében, amelyből az ellenfél labdát szerzett, és Joao Cancelo révén eldöntötte a meccset. A lefújás utáni felvételeken lehetett is látni, hogy Szoboszlai nagyon maga alatt volt, ekkor vélhetően már ő is tudta, más, sokkal egyszerűbb megoldást is választhatott volna abban a helyzetben.
A magyar csapat októberben az Örményország elleni hazai meccsel folytatja a selejtezőket, majd idegenben csap össze Portugáliával. E két találkozót követi novemberben az örmények elleni idegenbeli és az írek elleni hazai mérkőzés.
A CSOPORTUNK ÁLLÁSA
1. Portugália 6 pont
2. Örményország 3
3. MAGYARORSZÁG 1
4. Írország 1
