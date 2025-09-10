Szoboszlai odament Ronaldóhoz, hogy elkérje a mezét, de valami egészen mást kapott (VIDEÓ)

Megérkezett az iPhone 17: ennyibe kerül a magyar boltokban
Nem mindennapi gesztust kapott a magyar csapatkapitány a világklasszistól.
A vendégek sikerével zárult Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező után Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo megbeszélték a mezcserét, ám a portugál klasszis jelezte, hogy a magyar csapatkapitány mezéért cserébe a sajátját otthon adja majd át.
A találkozó után a két válogatott kapitánya röviden egyeztetett az öltözőnél: Szoboszlai Kerkez társaságában lépett oda a portugál sztárhoz, a jelenetet a Nemzeti Sport kamerája is rögzítette. A felvételen látszik, ahogy a magyar játékos odaadja a mezét, majd hátba veregetést kap,
Ronaldo pedig Bruno Fernandes mellett megígéri, hogy a csere másik felét otthon teljesíti.
A videót itt tekintheti meg:
