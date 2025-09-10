Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Cristiano Ronaldo gesztus csapatkapitány győzelem Nemzeti Sport

Szoboszlai odament Ronaldóhoz, hogy elkérje a mezét, de valami egészen mást kapott (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 06:33

Nem mindennapi gesztust kapott a magyar csapatkapitány a világklasszistól.

2025. szeptember 10. 06:33
null

A vendégek sikerével zárult Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező után Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo megbeszélték a mezcserét, ám a portugál klasszis jelezte, hogy a magyar csapatkapitány mezéért cserébe a sajátját otthon adja majd át.

A találkozó után a két válogatott kapitánya röviden egyeztetett az öltözőnél: Szoboszlai Kerkez társaságában lépett oda a portugál sztárhoz, a jelenetet a Nemzeti Sport kamerája is rögzítette. A felvételen látszik, ahogy a magyar játékos odaadja a mezét, majd hátba veregetést kap,

Ronaldo pedig Bruno Fernandes mellett megígéri, hogy a csere másik felét otthon teljesíti.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: a Nemzeti Sport Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. szeptember 10. 07:12
Na és?😂🤣
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 10. 07:00
plinkós házhoz ment a lófaszért
Válasz erre
1
5
tikkadt-szocske
2025. szeptember 10. 06:54
- CR, itt a mezem, nem disznóláb! - Köszi Sobo, az enyém már mosásban van, de a övetkező meccsünkig biztos kiszárad. Addig fogadd őszinte hátbaveregetésem!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!