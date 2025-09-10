Ft
Megérkezett az iPhone 17: ennyibe kerül a magyar boltokban

2025. szeptember 10. 05:57

Az Apple kedden az új processzorral érkező iPhone „Air”-t és a zászlóshajó sorozat legfrissebb kiadását, az iPhone 17-et is leleplezte.

2025. szeptember 10. 05:57
null

Az Apple egyszerre két újdonsággal is elő állt. A vékonyabb iPhone „Air” vadonatúj processzort kapott, amely a gyártó szerint a teljesítmény és a hatékonyság javítását szolgálja. Emellett debütált az iPhone 17 is, a cég zászlóshajó sorozatának legfrissebb darabja, amely a prémium kategóriát célozza, és a szokásos generációváltást hozza a kínálatban – írta meg a Portfolio.

A magyarországi árak a következőképp alakulnak:

  • iPhone 17 (256 GB): 399 990 Ft
  • iPhone 17 (512 GB): 499 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (256 GB): 549 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (512 GB): 649 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (1 TB): 749 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): 599 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (512 GB): 699 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (1 TB): 799 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (2 TB): 999 990 Ft
  • iPhone 17 Air (256 GB): 499 990 Ft
  • iPhone 17 Air (512 GB): 599 990 Ft
  • iPhone 17 Air (1 TB): 699 990 Ft

Nyitókép: Nic Coury / AFP

***

Pandaka pygmaea
2025. szeptember 10. 08:22
Most komolyan: ki a faszom vesz meg ennyiért egy TELEFONT*? *oké, vágom, hogy nem csak telefonálni lehet vele, de akkor is....
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 10. 07:08
Ott kell megvenni, ahol kisebb az áfa, tehát bárhol a világon, csak nem itthon.
Ehetős Odó
2025. szeptember 10. 06:56
Jó még a régi…
Reszelő Aladár
2025. szeptember 10. 06:45
Legalább már tudjuk, hogy a mindenszaristák milyen értéket lóbálva kiabálják a megszokott macskás fadíszt.
