Megérkezett az iPhone 17: ennyibe kerül a magyar boltokban

Füstölgő chipfarmok: hogyan zabálja fel az AI a világ energiáját?

A mesterséges intelligencia nemcsak adatot zabál, hanem áramot is. Sokat. A Nemzetközi Energiaügynökség friss jelentése szerint az adatközpontok energiaigénye soha nem látott ütemben nő – és még csak most jön a java. Egyes amerikai államokban már most is a teljes villamosenergia-felhasználás negyedét ezek a digitális monstrumok viszik el.