Ez a grafikon a tényeket mutatja. Minden szám hivatalos Eurostat adat, és ez világosan mutatja, hogy 2010 után Magyarország gazdasági teljesítménye látványosan nőtt.

Persze lehet panaszkodni, lehet vitatkozni a részleteken. De ha valaki őszintén összeveti az adatokat, látnia kell, hogy a magyar gazdaság ma közelebb van a brithez, mint valaha a rendszerváltás óta.

Az elmúlt 15 év tehát nem lecsúszás volt, hanem felzárkózás. Egy olyan korszak, amikor újra elkezdtük ledolgozni a hátrányunkat. Szívós munkával, kitartással, és nemzetgazdasági stratégiával.

Ideje, hogy büszkék legyünk erre a teljesítményre, és ne hagyjuk, hogy a valóságot elhomályosítsák a politikai hangzavarok és a külföldi narratívák.

Oszd meg ezt a posztot, ha te is hiszed, hogy Magyarország képes felzárkózni, sőt, képes sikeres lenni!”