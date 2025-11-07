Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
időszak Magyarország teljesítmény GDP

Hazugságok és valóság a magyar gazdaságról

2025. november 07. 14:40

Az elmúlt 15 év tehát nem lecsúszás volt, hanem felzárkózás.

2025. november 07. 14:40
Parlament. Forint. Gazdaság.
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
Facebook

„Hazugságok és valóság a magyar gazdaságról...

Nap mint nap azt halljuk, hogy a magyar gazdaság lemaradt, hogy rossz irányba haladunk, és hogy »bezzeg Nyugaton« minden jobban működik. De mi az igazság?

A valós adatok egészen mást mutatnak. 2010 óta Magyarország az egyik legsikeresebb időszakát éli gazdasági értelemben. Az egy főre jutó magyar GDP a brit értékhez viszonyítva a duplájáról a nyolcvan százalék közelébe nőtt. Ez azt jelenti, hogy a lemaradásunk a felére csökkent!

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben a britek gazdasága stagnált, mi felzárkóztunk. És nem papíron, hanem a valóságban. Új gyárak, növekvő bérek, rekordfoglalkoztatottság, és egyre erősebb hazai tulajdonú vállalatok jelzik a változást.

Ez a grafikon a tényeket mutatja. Minden szám hivatalos Eurostat adat, és ez világosan mutatja, hogy 2010 után Magyarország gazdasági teljesítménye látványosan nőtt.

Persze lehet panaszkodni, lehet vitatkozni a részleteken. De ha valaki őszintén összeveti az adatokat, látnia kell, hogy a magyar gazdaság ma közelebb van a brithez, mint valaha a rendszerváltás óta.

Az elmúlt 15 év tehát nem lecsúszás volt, hanem felzárkózás. Egy olyan korszak, amikor újra elkezdtük ledolgozni a hátrányunkat. Szívós munkával, kitartással, és nemzetgazdasági stratégiával.

Ideje, hogy büszkék legyünk erre a teljesítményre, és ne hagyjuk, hogy a valóságot elhomályosítsák a politikai hangzavarok és a külföldi narratívák.

Oszd meg ezt a posztot, ha te is hiszed, hogy Magyarország képes felzárkózni, sőt, képes sikeres lenni!”

Nyitókép forrása: MTI/ Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MaBaker
2025. november 07. 15:40
Azért kell pont a brit gazdasághoz hasonlítani a magyart, mert a britek jól beszívták a brexitet gazdaságilag (mondom ezt úgy, hogy teljesen érthetőnek tartom a brexitet). Ha csak az EU átlaghoz hasonlítanám, máris nem lenne olyan szép a történet, pláne nem ha Káeurópában bárkihez. 2019-ig tartottuk a tempót a szomszédainkkal, ami azért szép teljesítmény, mert rajtunk kívül senki más nem csökkentte eközben 10-15%-kal az államadósságot. De 2019 után valami elromlott. Lehet, hogy az ideológiavezérelt EU-s támogatási rendszerek, nem tudom, de mostanra 15 év alatt úgy 11-12%-nyi felzárkózásig jutottunk az EU átlaghoz képest, míg gyakorlatilag az összes szomszédunk, meg azoknak a szomszédai is jobban állnak.
Válasz erre
0
0
MaBaker
•••
2025. november 07. 15:34 Szerkesztve
Ráadásul sorjáznak mostanában a "furcsa"intézkedések úgy mint a világ első oltási igazolványa, amivel rendesen korlátozták is a népet, miközben tövig nyaltak a kommunista Tedros WHO-jának és a nagy szuverenistáknak soha semmi problémája nem volt a WHO készülődő globális szabályozásával (Fico pont a szuverenitás miatt bírálta), szitakötő projekt az általános kamerás megfigyelés érdekében, Matolcsi gründolta a digitális forintot, bevezették az AI alapú arcfelismerést a tüntetéseken, stb.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 07. 15:22
csak a baloldal hazudik folyamatosan
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!