Nagy bejelentést tett az államtitkár: ennyi pénz jut a családokra
Koncz Zsófia elmondta, hogy a GDP hány százalékát költi a kormány a családokra.
Az elmúlt 15 év tehát nem lecsúszás volt, hanem felzárkózás.
„Hazugságok és valóság a magyar gazdaságról...
Nap mint nap azt halljuk, hogy a magyar gazdaság lemaradt, hogy rossz irányba haladunk, és hogy »bezzeg Nyugaton« minden jobban működik. De mi az igazság?
A valós adatok egészen mást mutatnak. 2010 óta Magyarország az egyik legsikeresebb időszakát éli gazdasági értelemben. Az egy főre jutó magyar GDP a brit értékhez viszonyítva a duplájáról a nyolcvan százalék közelébe nőtt. Ez azt jelenti, hogy a lemaradásunk a felére csökkent!
Miközben a britek gazdasága stagnált, mi felzárkóztunk. És nem papíron, hanem a valóságban. Új gyárak, növekvő bérek, rekordfoglalkoztatottság, és egyre erősebb hazai tulajdonú vállalatok jelzik a változást.
Ez a grafikon a tényeket mutatja. Minden szám hivatalos Eurostat adat, és ez világosan mutatja, hogy 2010 után Magyarország gazdasági teljesítménye látványosan nőtt.
Persze lehet panaszkodni, lehet vitatkozni a részleteken. De ha valaki őszintén összeveti az adatokat, látnia kell, hogy a magyar gazdaság ma közelebb van a brithez, mint valaha a rendszerváltás óta.
Az elmúlt 15 év tehát nem lecsúszás volt, hanem felzárkózás. Egy olyan korszak, amikor újra elkezdtük ledolgozni a hátrányunkat. Szívós munkával, kitartással, és nemzetgazdasági stratégiával.
Ideje, hogy büszkék legyünk erre a teljesítményre, és ne hagyjuk, hogy a valóságot elhomályosítsák a politikai hangzavarok és a külföldi narratívák.
Oszd meg ezt a posztot, ha te is hiszed, hogy Magyarország képes felzárkózni, sőt, képes sikeres lenni!”
Nyitókép forrása: MTI/ Balogh Zoltán