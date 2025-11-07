Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

GDP Koncz Zsófia kisgyerek munkahely államtitkár

Nagy bejelentést tett az államtitkár: ennyi pénz jut a családokra

2025. november 07. 14:25

Koncz Zsófia elmondta, hogy a GDP hány százalékát költi a kormány a családokra.

2025. november 07. 14:25
null

A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a baranyai Hidason pénteken.

Koncz Zsófia az új bölcsődeépület átadóünnepségén közölte: a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-jén visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, harmincféle intézkedést vezettek be három fő pillér mentén.

Utalt arra, hogy a kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró, kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel.

Kifejtette: ennek részeként komoly bölcsődei hálózatfejlesztést hajtottak végre, így míg 2010 előtt az ország 3155 településén mindössze 326 bölcsőde volt, addig ma 1250 helységben működik ilyen intézmény, azaz több mint 900 bölcsőde épült az utóbbi másfél évtizedben.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Erdős József

 

csulak
2025. november 07. 15:24
koszonjuk szepen !
nogradi
2025. november 07. 14:55
Etesse már meg valaki Zsófit.
belbuda
2025. november 07. 14:32
Hiába…csökken a magyar….valahogy nem megy ez… Pedig a vigyor le nem fagy ennek a szerencsétlennek az arcáról…🫢
