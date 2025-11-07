Nagy bejelentést tett az államtitkár: ennyi pénz jut a családokra

A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a baranyai Hidason pénteken.

Koncz Zsófia az új bölcsődeépület átadóünnepségén közölte: a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-jén visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, harmincféle intézkedést vezettek be három fő pillér mentén.