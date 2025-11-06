Ft
család családpolitika SZJA-kedvezmény nyugdíj demográfia szövetség

Ezért jó befektetés a családok támogatása

2025. november 06. 12:37

A kormány szerint a család nem költségvetési tétel, hanem a jövőbe való befektetés.

2025. november 06. 12:37
null

„Megígértük – megcsináltuk” – ezzel a mondattal jelentette be Orbán Viktor, hogy a jövőben a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. A döntés nem pusztán gazdasági intézkedés, hanem világnézeti állásfoglalás, amely a kormány által képviselt „magyar modell” újabb pillérét erősíti meg – írja a hirtv.hu.

A család mint a nemzet alapja

A kormány szerint a család nem költségvetési tétel, hanem a jövőbe való befektetés. A gyermekvállalás ösztönzése – például az SZJA-mentesség révén – egyszerre gazdasági, morális és stratégiai jelentőségű:

  • Gazdasági értelemben a jövő adófizetőinek és a fenntartható növekedésnek az alapját teremti meg.
  • Morálisan a háromgyermekes édesanyák társadalmi megbecsülését fejezi ki.
  • Stratégiailag pedig a családot nevezi meg a nemzet „immunrendszereként”, amely megőrzi a kultúrát, a nyelvet és az értékeket egy olyan világban, ahol a nemzeti és nemi identitások válságban vannak.

A Hír TV felhívja a figyelmet, hogy a bejelentés összhangban áll a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és a 14. havi kifizetés tervével is. Ugyanis a magyar modell másik pillére az idősek tisztelete: 

a kormány szerint a nyugdíj nem segély, hanem egy élet munkájával megszerzett jogosultság. 

És mint ilyen, a bőkezű nyugdíjpolitika nem felelőtlen költekezés, hanem a gazdasági növekedésből való méltányos részesedés.

Generációk szövetsége

A háromgyermekes anyák adómentessége és az idősek megbecsülése tehát ugyanannak az elvnek a két oldala: a generációk közötti szövetség modellje. Ugyanis a család – a szülők, nagyszülők és gyermekek közössége – biztosítja a nemzet belső egyensúlyát és jövőjét.

Míg Európa számos országát identitásválság, individualizmus és demográfiai hanyatlás jellemzi, a kormány szerint Magyarország a józan észre és ezeréves hagyományaira építve más utat választ: a családot és a közösségi értékeket tekinti a jövő zálogának.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

