Ezért jó befektetés a családok támogatása

„Megígértük – megcsináltuk” – ezzel a mondattal jelentette be Orbán Viktor, hogy a jövőben a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. A döntés nem pusztán gazdasági intézkedés, hanem világnézeti állásfoglalás, amely a kormány által képviselt „magyar modell” újabb pillérét erősíti meg – írja a hirtv.hu.

A család mint a nemzet alapja

A kormány szerint a család nem költségvetési tétel, hanem a jövőbe való befektetés. A gyermekvállalás ösztönzése – például az SZJA-mentesség révén – egyszerre gazdasági, morális és stratégiai jelentőségű:

Gazdasági értelemben a jövő adófizetőinek és a fenntartható növekedésnek az alapját teremti meg.

Morálisan a háromgyermekes édesanyák társadalmi megbecsülését fejezi ki.

Stratégiailag pedig a családot nevezi meg a nemzet „immunrendszereként”, amely megőrzi a kultúrát, a nyelvet és az értékeket egy olyan világban, ahol a nemzeti és nemi identitások válságban vannak.

A Hír TV felhívja a figyelmet, hogy a bejelentés összhangban áll a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és a 14. havi kifizetés tervével is. Ugyanis a magyar modell másik pillére az idősek tisztelete: