Ezért jó befektetés a családok támogatása

„Megígértük, megcsináltuk” – Orbán Viktor bejelentette az SZJA-mentességet a háromgyerekes anyáknak (VIDEÓ)
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.
A kormány szerint a család nem költségvetési tétel, hanem a jövőbe való befektetés.
„Megígértük – megcsináltuk” – ezzel a mondattal jelentette be Orbán Viktor, hogy a jövőben a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. A döntés nem pusztán gazdasági intézkedés, hanem világnézeti állásfoglalás, amely a kormány által képviselt „magyar modell” újabb pillérét erősíti meg – írja a hirtv.hu.
A gyermekvállalás ösztönzése – például az SZJA-mentesség révén – egyszerre gazdasági, morális és stratégiai jelentőségű:
A Hír TV felhívja a figyelmet, hogy a bejelentés összhangban áll a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és a 14. havi kifizetés tervével is. Ugyanis a magyar modell másik pillére az idősek tisztelete:
a kormány szerint a nyugdíj nem segély, hanem egy élet munkájával megszerzett jogosultság.
És mint ilyen, a bőkezű nyugdíjpolitika nem felelőtlen költekezés, hanem a gazdasági növekedésből való méltányos részesedés.
A háromgyermekes anyák adómentessége és az idősek megbecsülése tehát ugyanannak az elvnek a két oldala: a generációk közötti szövetség modellje. Ugyanis a család – a szülők, nagyszülők és gyermekek közössége – biztosítja a nemzet belső egyensúlyát és jövőjét.
Míg Európa számos országát identitásválság, individualizmus és demográfiai hanyatlás jellemzi, a kormány szerint Magyarország a józan észre és ezeréves hagyományaira építve más utat választ: a családot és a közösségi értékeket tekinti a jövő zálogának.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor