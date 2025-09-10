Magyarország–Portugália: „Tudtuk, mit akarnak a magyarok” – a portugálok ásza szerint a mieink semmi újat nem mutattak

Tudtuk, hogy nehéz lesz a magyarokkal idegenben játszani, bármely más csapatnak meggyűlt volna velük a baja. Tökéletesen tudtuk, hogy mit akarnak ettől a mérkőzéstől. Tisztában voltunk az erősségeikkel, két figyelmetlenség miatt mégis kaptunk két gólt olyan szituációkból, kontratámadásokból és beadásokból, amelyekből felkészültünk.

Játszhattunk volna jobban is, védekezésben javulnunk kell, de az eredmények tekintetében tökéletesen kezdtük a selejtezősorozatot” – nyilatkozta a korábban az angol Wolverhamptonnál, 2023 óta pedig a szaúd-arábiai Al-Hilalnál légióskodó futballista, aki ettől a hónaptól hajdani jó barátja, a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota 21-es mezében szerepel a nemzeti együttesben.

Joao Cancelo (jobbra) rúgta a győztes gólt a mieink ellen (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A győztes gólt rúgó Joao Cancelo úgy látja, másképp tekintenek rá az emberek, amióta nem a Manchester City, a Juventus, a Bayern München vagy éppen a Barcelona játékosaként érkezik a válogatotthoz, hanem – Neves csapattársaként – az Al-Hilaltól, pedig a képességei semmit sem koptak, és ezt a szeptemberi selejtezőkön is bizonyította.

„Kicsit küszködtünk, főleg a légi párbajoknál és a beadásoknál, pedig a kapitány felhívta rá a figyelmünket, hogy ez nem történhet meg. Összességében jobbak voltunk a magyaroknál, de erre talán számítani is lehetett. Egyénileg jobbak a játékosaink, mint a csoportellenfeleinknek, azonban a labdarúgás ennél ma már sokkal többről szól. Nemcsak egyénileg, hanem csapatként is erősnek kell lennünk. Ma azok voltunk. (…)