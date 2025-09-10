Magyarország–Portugália: „Tudtuk, mit akarnak a magyarok” – a portugálok ásza szerint a mieink semmi újat nem mutattak

Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)
A magyar válogatott kedd este 3–2-es vereséget szenvedett hazai pályán Portugáliától világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés után a vendégek részéről Bernardo Silva, Rúben Neves és a győztes gólt szerző Joao Cancelo is megszólalt.
A magyar labdarúgó-válogatott közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, de a 86. percben kapott góllal végül 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában, így egyelőre nyeretlen a csoportjában. Amíg mi bosszankodunk amiatt, hogy a mieink – az írek elleni idegenbeli meccshez (2–2) hasonlóan – megint a hajrában veszítettek el fontos ponto(ka)t, addig a portugálok természetesen ünneplik a győzelmüket, és azt, hogy fél lábbal szinte már most, a második meccsük után kijutottak a vb-re.
„Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, talán a legfontosabbat a csoportban – mondta a lefújás után a portugálok első gólját szerző Bernardo Silva, a Manchester City játékosa. – Egy nagyon versenyképes, intenzív és a kontratámadásokban erős csapat volt az ellenfelünk, amely bebizonyította, hogy nehéz legyőzni, különösen a saját otthonában. Nehéz meccs volt, szerettük volna könnyebbé tenni, de örülünk a három pontnak, melynek köszönhetően kétségkívül nagy lépést tettünk a világbajnoki kvalifikáció felé.”
Az eredeti posztját tekintve védekező középpályás, de ezúttal belső védőként szereplő Rúben Neves a magyar válogatott minőségét és kvalitásait dicsérte a találkozó után, megjegyezve ugyanakkor, hogy semmi olyat nem mutattak a mieink, amiből ne készültek volna.
Tudtuk, hogy nehéz lesz a magyarokkal idegenben játszani, bármely más csapatnak meggyűlt volna velük a baja. Tökéletesen tudtuk, hogy mit akarnak ettől a mérkőzéstől. Tisztában voltunk az erősségeikkel, két figyelmetlenség miatt mégis kaptunk két gólt olyan szituációkból, kontratámadásokból és beadásokból, amelyekből felkészültünk.
Játszhattunk volna jobban is, védekezésben javulnunk kell, de az eredmények tekintetében tökéletesen kezdtük a selejtezősorozatot” – nyilatkozta a korábban az angol Wolverhamptonnál, 2023 óta pedig a szaúd-arábiai Al-Hilalnál légióskodó futballista, aki ettől a hónaptól hajdani jó barátja, a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota 21-es mezében szerepel a nemzeti együttesben.
A győztes gólt rúgó Joao Cancelo úgy látja, másképp tekintenek rá az emberek, amióta nem a Manchester City, a Juventus, a Bayern München vagy éppen a Barcelona játékosaként érkezik a válogatotthoz, hanem – Neves csapattársaként – az Al-Hilaltól, pedig a képességei semmit sem koptak, és ezt a szeptemberi selejtezőkön is bizonyította.
„Kicsit küszködtünk, főleg a légi párbajoknál és a beadásoknál, pedig a kapitány felhívta rá a figyelmünket, hogy ez nem történhet meg. Összességében jobbak voltunk a magyaroknál, de erre talán számítani is lehetett. Egyénileg jobbak a játékosaink, mint a csoportellenfeleinknek, azonban a labdarúgás ennél ma már sokkal többről szól. Nemcsak egyénileg, hanem csapatként is erősnek kell lennünk. Ma azok voltunk. (…)
Az emberek már másképp tekintenek rám, mert egy kevésbé versenyképes ligában játszom, de még mindig ugyanaz a játékos vagyok. A képességeim nem változtak, és azt hiszem, ezt a legutóbbi két meccsen be is bizonyítottam
– nyilatkozta a védelem jobb és bal oldalán is bevethető Cancelo, aki múlt szombaton az örményekkel szemben 5–0-ra megnyert mérkőzést góllal és gólpasszal zárta.
amely külön cikkben számolt be arról, hogy Cristiano Ronaldo újabb rekordot állított be.
A 40 éves klasszis a Puskás Arénában megszerezte a 39. gólját a világbajnoki selejtezőkön, ezzel utolérte az örökranglista élén a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruizt (aki viszont sosem szerepelt vb-n hazája válogatottjával).
A portugál szupersztár a következő fordulóban, az Írország elleni hazai meccsen meg is döntheti majd a „másik CR” csúcsát. A vonatkozó rangsor harmadik helyén az argentin Lionel Messi áll 36 találattal.
Az F-csoportban októberben Portugália–Írország és Magyarország–Örményország, majd Portugália–Magyarország és Írország–Örményország találkozókkal folytatódnak a küzdelmek.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Styles (Vitális, 82.), Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Varga B., Nagy Zs. (Lukács D., 60.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (A. Silva, 87.) – B. Silva, Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Pedro Neto (Palhinha, 79.) – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
GÓL: Varga B. (21., 84.) ill. B. Silva (36.), C. Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Portugália 6 pont
2. Örményország 3
3. MAGYARORSZÁG 1
4. Írország 1
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert
