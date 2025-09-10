Ft
09. 10.
szerda
magyar válogatott Joao Cancelo Rúben Neves Magyarország Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Portugália portugál válogatott

Magyarország–Portugália: „Tudtuk, mit akarnak a magyarok” – a portugálok ásza szerint a mieink semmi újat nem mutattak

2025. szeptember 10. 06:02

A magyar válogatott kedd este 3–2-es vereséget szenvedett hazai pályán Portugáliától világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés után a vendégek részéről Bernardo Silva, Rúben Neves és a győztes gólt szerző Joao Cancelo is megszólalt.

2025. szeptember 10. 06:02
null
Murányi Domonkos

A magyar labdarúgó-válogatott közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, de a 86. percben kapott góllal végül 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában, így egyelőre nyeretlen a csoportjában. Amíg mi bosszankodunk amiatt, hogy a mieink – az írek elleni idegenbeli meccshez (2–2) hasonlóan – megint a hajrában veszítettek el fontos ponto(ka)t, addig a portugálok természetesen ünneplik a győzelmüket, és azt, hogy fél lábbal szinte már most, a második meccsük után kijutottak a vb-re.

Portugália, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Szoboszlai Dominik, Magyarország, portugál válogatott, Puskás Aréna
Bruno Fernandes és Bernardo Silva között Szoboszlai Dominik a labdával (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

„Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, talán a legfontosabbat a csoportban – mondta a lefújás után a portugálok első gólját szerző Bernardo Silva, a Manchester City játékosa. – Egy nagyon versenyképes, intenzív és a kontratámadásokban erős csapat volt az ellenfelünk, amely bebizonyította, hogy nehéz legyőzni, különösen a saját otthonában. Nehéz meccs volt, szerettük volna könnyebbé tenni, de örülünk a három pontnak, melynek köszönhetően kétségkívül nagy lépést tettünk a világbajnoki kvalifikáció felé.”

Az eredeti posztját tekintve védekező középpályás, de ezúttal belső védőként szereplő Rúben Neves a magyar válogatott minőségét és kvalitásait dicsérte a találkozó után, megjegyezve ugyanakkor, hogy semmi olyat nem mutattak a mieink, amiből ne készültek volna.

Tudtuk, hogy nehéz lesz a magyarokkal idegenben játszani, bármely más csapatnak meggyűlt volna velük a baja. Tökéletesen tudtuk, hogy mit akarnak ettől a mérkőzéstől. Tisztában voltunk az erősségeikkel, két figyelmetlenség miatt mégis kaptunk két gólt olyan szituációkból, kontratámadásokból és beadásokból, amelyekből felkészültünk.

Játszhattunk volna jobban is, védekezésben javulnunk kell, de az eredmények tekintetében tökéletesen kezdtük a selejtezősorozatot” – nyilatkozta a korábban az angol Wolverhamptonnál, 2023 óta pedig a szaúd-arábiai Al-Hilalnál légióskodó futballista, aki ettől a hónaptól hajdani jó barátja, a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota 21-es mezében szerepel a nemzeti együttesben.

VARGA Barnabás; CANCELO, Joao; TÓTH Alex
Joao Cancelo (jobbra) rúgta a győztes gólt a mieink ellen (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A győztes gólt rúgó Joao Cancelo úgy látja, másképp tekintenek rá az emberek, amióta nem a Manchester City, a Juventus, a Bayern München vagy éppen a Barcelona játékosaként érkezik a válogatotthoz, hanem – Neves csapattársaként – az Al-Hilaltól, pedig a képességei semmit sem koptak, és ezt a szeptemberi selejtezőkön is bizonyította.

„Kicsit küszködtünk, főleg a légi párbajoknál és a beadásoknál, pedig a kapitány felhívta rá a figyelmünket, hogy ez nem történhet meg. Összességében jobbak voltunk a magyaroknál, de erre talán számítani is lehetett. Egyénileg jobbak a játékosaink, mint a csoportellenfeleinknek, azonban a labdarúgás ennél ma már sokkal többről szól. Nemcsak egyénileg, hanem csapatként is erősnek kell lennünk. Ma azok voltunk. (…) 

Az emberek már másképp tekintenek rám, mert egy kevésbé versenyképes ligában játszom, de még mindig ugyanaz a játékos vagyok. A képességeim nem változtak, és azt hiszem, ezt a legutóbbi két meccsen be is bizonyítottam

– nyilatkozta a védelem jobb és bal oldalán is bevethető Cancelo, aki múlt szombaton az örményekkel szemben 5–0-ra megnyert mérkőzést góllal és gólpasszal zárta.

Football: 2026 World Cup: Qualifiers Europe zone - 1st round day 2: Group F Hungary v Portugal
Cristiano Ronaldo (jobbra) megint betalált a magyar válogatottnak (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Portugália következő meccsén CR egyedüli rekorder lehet

  • „Portugália őrületes végjátékú mérkőzésen nyert Magyarországon” – írta tudósításának címében az A Bola portugál sportnapilap, 

amely külön cikkben számolt be arról, hogy Cristiano Ronaldo újabb rekordot állított be. 

A 40 éves klasszis a Puskás Arénában megszerezte a 39. gólját a világbajnoki selejtezőkön, ezzel utolérte az örökranglista élén a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruizt (aki viszont sosem szerepelt vb-n hazája válogatottjával).

A portugál szupersztár a következő fordulóban, az Írország elleni hazai meccsen meg is döntheti majd a „másik CR” csúcsát. A vonatkozó rangsor harmadik helyén az argentin Lionel Messi áll 36 találattal.

  • Az O Jogo nem cifrázta túl a meccsösszefoglalójának címét, tényszerűen leírta, hogy „Portugália megverte Magyarországot, ezzel megszerezte második győzelmét a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában”. 
  • A zerozero.pt című honlap a „szív diadalának” tulajdonítja a budapesti sikert, 
  • míg a Record szintén tényszerűen azt írja, hogy „Joao Cancelo egy gyönyörű lövéssel nyerte meg a meccset Portugáliának” a magyar fővárosban.

Az F-csoportban októberben Portugália–Írország és Magyarország–Örményország, majd Portugália–Magyarország és Írország–Örményország találkozókkal folytatódnak a küzdelmek.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Styles (Vitális, 82.), Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Varga B., Nagy Zs. (Lukács D., 60.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (A. Silva, 87.) B. Silva, Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Pedro Neto (Palhinha, 79.) – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
GÓL: Varga B. (21., 84.) ill. B. Silva (36.), C. Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Portugália 6 pont
2. Örményország 3
3. MAGYARORSZÁG 1
4. Írország 1

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A mérkőzés összefoglalója

 

JohnnyBeGood
2025. szeptember 10. 07:58
Nekünk mondja? 50 éve nem mutattunk semmi újat....
Levinya
2025. szeptember 10. 07:38
azért érdekes mert amúgy kétszer elmentünk, az hogy jobbak evidencia, de megint magunkat vertük meg, a két legmagasabban jegyzett játékosunk hozta össze a harmadikat
oberennsinnen49
2025. szeptember 10. 06:37
Ahogy az egyik portugál játékos mondta: A futball ma már teljesen másról szól. Valóban. A magyar csapat edzőpartnere volt a portugáloknak, ennek ellenére a döntetlen teljesen természetes eredmény lett volna. Volna.
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 10. 06:21
Mindíg a 85-90. percben bukunk el. Ezen valahogy nem sikerül túllépni. Egyébként a Portugálok ellen nagyon szép eredmény.
