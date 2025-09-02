Nagy visszatérők és kimaradók a Fradi El-keretében: Lisztes ott van, de meglepő nevek hiányoznak

Kedd este közzétette a labdarúgó Európa ligára nevezett keretét a Ferencvárosi TC.

Érdekesség, hogy a névsorban ott van a nyáron az Eintracht Frankfurttól kölcsönben, sérülten visszatérő, de combizom-problémája után nemrég ismét edzésbe álló húszéves Lisztes Krisztián, valamint a nagy reményekkel frissen igazolt Bamidele Yusuf is, ellentétben a végül a klubnál maradó Abu Fanival, Habib Maigával, Botka Endrével és Daniel Arzanival.