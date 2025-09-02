Ft
09. 03.
szerda
európa-liga Ferencváros Lisztes Krisztián FTC

Nagy visszatérők és kimaradók a Fradi El-keretében: Lisztes ott van, de meglepő nevek hiányoznak

2025. szeptember 02. 22:41

A Frankfurtból visszatérő magyar ígéret sérülése után az új igazolással együtt bizonyíthat.

2025. szeptember 02. 22:41
null

Kedd este közzétette a labdarúgó Európa ligára nevezett keretét a Ferencvárosi TC.

Érdekesség, hogy a névsorban ott van a nyáron az Eintracht Frankfurttól kölcsönben, sérülten visszatérő, de combizom-problémája után nemrég ismét edzésbe álló húszéves Lisztes Krisztián, valamint a nagy reményekkel frissen igazolt Bamidele Yusuf is, ellentétben a végül a klubnál maradó Abu Fanival, Habib Maigával, Botka Endrével és Daniel Arzanival. 

A zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat főtábláján sorrendben a cseh Viktoria Plzennel, a belga KRC Genkkel, az osztrák Red Bull Salzburggal, a bolgár PFC Ludogoreccel, a török Fenerbahcéval, a skót Rangersszel, a görög Panathinaikosszal, valamint az angol Nottingham Foresttel mérkőznek meg, szeptember 25-i hazai rajttal.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

rezeda-kazmer
2025. szeptember 02. 23:19
Ez az EL is elég húzós. Ráérünk a BL-ről álmodozni, ha ez már magabiztosan fog menni.
Abiondi
2025. szeptember 02. 23:12
Abu és Maiga sérült. Arzani és Botka az NB1-ben se nagyon játszik. Logikus döntés a kimaradásuk.
