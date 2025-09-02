Nagy visszatérők és kimaradók a Fradi El-keretében: Lisztes ott van, de meglepő nevek hiányoznak

A Frankfurtból visszatérő magyar ígéret sérülése után az új igazolással együtt bizonyíthat.
Kedd este közzétette a labdarúgó Európa ligára nevezett keretét a Ferencvárosi TC.
Érdekesség, hogy a névsorban ott van a nyáron az Eintracht Frankfurttól kölcsönben, sérülten visszatérő, de combizom-problémája után nemrég ismét edzésbe álló húszéves Lisztes Krisztián, valamint a nagy reményekkel frissen igazolt Bamidele Yusuf is, ellentétben a végül a klubnál maradó Abu Fanival, Habib Maigával, Botka Endrével és Daniel Arzanival.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Termékeny erősítés.
A zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat főtábláján sorrendben a cseh Viktoria Plzennel, a belga KRC Genkkel, az osztrák Red Bull Salzburggal, a bolgár PFC Ludogoreccel, a török Fenerbahcéval, a skót Rangersszel, a görög Panathinaikosszal, valamint az angol Nottingham Foresttel mérkőznek meg, szeptember 25-i hazai rajttal.
Ezt is ajánljuk a témában
A zöld-fehérek a Plzen ellen kezdik és a Nottingham ellen zárják az alapszakaszt.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor