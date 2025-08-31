Ft
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ferencváros Vojvodina FTC

„Mindenhol tud játszani” – a konkurenciaharc miatt is igazolt nigériai csatárt a Fradi

2025. augusztus 31. 18:18

A Ferencváros hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette a szerb FK Vojvodina nigériai támadóját, Yusuf Bamidelét.

2025. augusztus 31. 18:18
bamidele

A Ferencváros hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette a szerb FK Vojvodina nigériai támadóját, Yusuf Bamidelét. 

Az FTC hivatalos honlapján gólerős támadóként hivatkozik az előző idényben 46 mérkőzésen 21 gólt és hét gólpasszt szerző, 2.5 millió euróra becsült játékosra, akiről Hajnal Tamás sportigazgató így nyilatkozott: „Yusuf nemcsak szélső, hanem olyan játékos is, aki a támadópozíciókban mindenhol tud játszani különböző játékrendszerekben. Azért is volt számunkra érdekes, mert attól függetlenül, hogy milyen játékrendszert használunk az adott mérkőzésen, mindegyikben jól lehet őt használni. 

Gólerős játékos, remek fizikai adottságokkal rendelkezik, nagy sebességgel. Gólra törően játszott az elmúlt időszakban, így vele együtt a keretünk biztosan változatosabb és erősebb lesz. Úgy gondoljuk, hogy minden aspektusban a csapatunk számára jó erősítés lesz. Vele így tovább nőnek vezetőedzőnk variációs lehetőségei és a konkurenciaharc a csapaton belül.”

A korábban a Spartak Trnavával Szlovák Kupa-győztes, és a portugál élvonalbeli Estorilnál is megforduló Bamidelére az Európa Liga-főtábla miatt is szükségük volt a zöld-fehéreknek, akiknek a Bajnokok Ligája-selejtezős búcsú után mindenképpen erősíteniük és mélyíteniük kellett a keretüket. 

(Nyitókép: fradi.hu)

baronet
2025. augusztus 31. 18:52
Kubatov mester, a magyar foci legnagyobb támogatója :)))))))) Köcsög Kubi szereti a feka kékerest.
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 18:48
A boxos sas hipósferi meg forog a sírjában!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Secerror
2025. augusztus 31. 18:46
A csapatot nem kellene átnevezni IX. Molenbeek F(t)C-nek?
states-2
2025. augusztus 31. 18:32
Na ezért elkapcsolok minden Fradimeccsről, elég volt ezekből a negyedosztályú külföldiekből , ahelyett, hogy játékosokat nevelnének. Alberték forognak a sírjukban.
