Orbán Balázs szerint az MLSZ filmjének végső üzenete sértő lehet minden szurkoló számára

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) múlt héten megjelent kisfilmjéről fogalmazott meg kritikát a Facebook-oldalán. Bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Orbán Balázs az MLSZ kisfilmjét kritizálta (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

„A hétvégét a magyar válogatottat buzdító szurkolókkal töltöttem. A köreikben nagy port kavart az MLSZ legújabb kisfilmje, amely a „helyes szurkolói magatartásra” igyekszik felhívni a figyelmet. Vannak, akik üdvözlik a kisfilmet, mert nem szeretnének üreskapus meccseket. Mások viszont sértőnek érzik, hogy a filmet valószínűleg olyasvalaki csinálta, aki életében nem szurkolt még, és a kérdést torzítva, a szurkolói közösséggel szemben diszkriminatív módon mutatja be.

Én is megnéztem a filmet. Az elején egy harsány szurkoló tűnik fel – innen is tisztelet Mucsi Zoltán színészi képességeinek, ez az egész nem róla szól –, aki »olé-olé«-val érkezik a kocsma elé. Egy futballszerető embertől ez teljesen természetes, de a filmben rögtön beszólnak neki – ezzel már az első pillanattól kezdve azt sugallva, hogy a hangos szurkolás önmagában is probléma. Holott mindenki tudja: a foci lelke a hangulat, a közös öröm, és csendben, vigyázban állva nehézkes lenne szurkolni.

Hősünk ezután bemegy a kocsmába, italt rendel, amivel természetesen semmi gond nincs. A kocsmában ügyetlenkedik, leönt valakit sörrel – ilyen bizony megesik meccsnézés közben. A filmben azonban ebből is negatív színben feltüntetett jelenet lesz.