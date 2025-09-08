Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs magyar válogatott Magyarország videó Portugália MLSZ

Orbán Balázs szerint az MLSZ filmjének végső üzenete sértő lehet minden szurkoló számára

2025. szeptember 08. 17:06

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán fogalmazott meg kritikát. Orbán Balázs szerint az MLSZ filmjének végső üzenete sértő lehet minden szurkoló számára.

2025. szeptember 08. 17:06
null

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) múlt héten megjelent kisfilmjéről fogalmazott meg kritikát a Facebook-oldalán. Bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Orbán Balázs az MLSZ kisfilmjét kritizálta
Orbán Balázs az MLSZ kisfilmjét kritizálta (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

„A hétvégét a magyar válogatottat buzdító szurkolókkal töltöttem. A köreikben nagy port kavart az MLSZ legújabb kisfilmje, amely a „helyes szurkolói magatartásra” igyekszik felhívni a figyelmet. Vannak, akik üdvözlik a kisfilmet, mert nem szeretnének üreskapus meccseket. Mások viszont sértőnek érzik, hogy a filmet valószínűleg olyasvalaki csinálta, aki életében nem szurkolt még, és a kérdést torzítva, a szurkolói közösséggel szemben diszkriminatív módon mutatja be. 

Én is megnéztem a filmet. Az elején egy harsány szurkoló tűnik fel – innen is tisztelet Mucsi Zoltán színészi képességeinek, ez az egész nem róla szól –, aki »olé-olé«-val érkezik a kocsma elé. Egy futballszerető embertől ez teljesen természetes, de a filmben rögtön beszólnak neki – ezzel már az első pillanattól kezdve azt sugallva, hogy a hangos szurkolás önmagában is probléma. Holott mindenki tudja: a foci lelke a hangulat, a közös öröm, és csendben, vigyázban állva nehézkes lenne szurkolni.

Hősünk ezután bemegy a kocsmába, italt rendel, amivel természetesen semmi gond nincs. A kocsmában ügyetlenkedik, leönt valakit sörrel – ilyen bizony megesik meccsnézés közben. A filmben azonban ebből is negatív színben feltüntetett jelenet lesz.

Később hangosan szurkolni kezd, amit a többiek zavarónak találnak. Ez is furcsa helyzet: vajon nem azért ülnek össze egy kocsmában az emberek, hogy hangosan, együtt szurkoljanak? Az MLSZ oktatóvideója szerint viszont nem szabad kifogásolni a bírói ítéleteket, nem szabad hangoskodni – csak nézni szabad a tévét, és örülni lehet a gólnál! Aki viszont hangosan énekel vagy kiereszti a hangját egy kétes megítélésű szituációnál, az a kisfilm logikája szerint már bajkeverő.

A szurkolói viselkedés szempontjából valóban problémás mozzanatok a film végén jönnek: a főszereplő rágyújt a zárt térben, majd rasszista rigmusokat kezd skandálni. Ezekkel kapcsolatban teljes az egyetértés: ilyesminek nincs helye sem stadionban, sem kocsmában. A gond tehát nem az, hogy a film kiáll a gyűlöletkeltés ellen – ebben minden jóérzésű szurkoló partner. 

A probléma az, hogy a forgatókönyvírók összemossák a természetes, sőt kívánatos szurkolói megnyilvánulásokat (mint például a hangos éneklés, a heves, közösen megélt érzelmi reakciók) azokkal a ténylegesen elfogadhatatlan tettekkel, amelyek ellen közösen fel kell lépnünk. 

Így a film végső üzenete sértő lehet minden szurkoló számára: azt sugallja, hogy aki lelkesen szurkol, az bajkeverő. 

Mintha a szurkolás helyes módja az lenne, hogy csak csendesen ülünk, mosolygunk, a gólnál tapsolunk – ennél több viszont nem fér bele. Kérdem én, hogy akkor viszont ki fog »Ria-ria, Hungária!«-ra buzdítani, összeölelkezve Himnuszt énekelni vagy egy téves bírói ítélet után nemtetszését kifejezve a csapat segítségére sietni?

Általánosításra semmi szükség, hiszen a magyar szurkolói közösség túlnyomó többsége sportszerű, lelkes és összetartó – éppen ezért olyan felemelő érzés egy stadionban vagy akár egy kocsmában együtt szurkolni a válogatottnak. 

Senki nem szeretné, ha néhány ember elfogadhatatlan viselkedése miatt bárki rosszul járna. Ugyanakkor azt sem szeretnénk, hogy a szurkolói létformát ab ovo nemkívánatos jelenségnek állítanák be. 

A következő kisfilmnek talán érdemes lenne ebben a szűk sávban megmaradnia.”


Az MLSZ videója

A magyar válogatott kedden 20 óra 45 perckor fogadja a portugál együttest a telt házas Puskás Arénában. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nemzeti együttesünk a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában 2–2-es döntetlenre végzett Írországban, míg Portugália 5–0-ra nyert Örményországban.

Állás az első forduló után

  1. Portugália: 3 pont
  2. Magyarország: 1 pont
  3. Írország: 1 pont
  4. Örményország: 0 pont

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. szeptember 08. 18:25
Rövidebben. Ne cigányozz, ne zsidózz mert a FIFA szarrá büntet. Érthető?
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. szeptember 08. 17:57
Nem értem a hisztit. Az megy, ami a filmben van. Nem általános, talán csak a szurkolók negyede ilyen.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 08. 17:54
Ostobák. Nem értik hogy a foci a szurkolókért és nem az mlsz-ért van.
Válasz erre
2
0
Dr Bubo
2025. szeptember 08. 17:28
Legközelebb a magyar zászlót is betiltják?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!