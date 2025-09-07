Minden szempár rajtunk van: az egész világ azt figyeli, mi történik Magyarországon

Cristiano Ronaldo, Joao Félix és két Aranylabda-jelölt – ezeknek a szupersztároknak lesz jelenésük a telt házas Puskás Arénában
4 BL-győztes és egy klubvilágbajnok is érkezik.
Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lehet, ha szerez még két gólt. Erre legközelebb Magyarországon lesz esélye.
Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a portugál labdarúgó-válogatott színeiben, amire legközelebb Magyarországon, a nemzeti csapatunk elleni keddi Puskás Arénában rendezett mérkőzésen lesz lehetősége – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda, de ezzel kapcsolatban a leghíresebb sportújságíró, Fabrizio Romano is posztolt már a közösségi oldalán.
A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok szombaton 5–0-ra nyertek Örményország vendégeként. A 40 éves támadó duplázott a 222. válogatott mérkőzésén, így immár – a világon egyedüliként – 140 gólnál jár nemzeti színekben.
A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnapi kimutatása szerint Cristiano Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és kedden akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal.
A portugál futball-legenda a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett.
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt jövő kedden 20 óra 45 perckor rendezik a telt házas Puskás Arénában. Ha Ronaldo addig nem sérül le hazánkban, minden bizonnyal kezdeni fog.
