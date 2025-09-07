Minden szempár rajtunk van: az egész világ azt figyeli, mi történik Magyarországon

Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a portugál labdarúgó-válogatott színeiben, amire legközelebb Magyarországon, a nemzeti csapatunk elleni keddi Puskás Arénában rendezett mérkőzésen lesz lehetősége – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda, de ezzel kapcsolatban a leghíresebb sportújságíró, Fabrizio Romano is posztolt már a közösségi oldalán.

Ronaldo legközelebb Magyarországon léphet pályára (Fotó: Karen Minasyan/AFP)



A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok szombaton 5–0-ra nyertek Örményország vendégeként. A 40 éves támadó duplázott a 222. válogatott mérkőzésén, így immár – a világon egyedüliként – 140 gólnál jár nemzeti színekben.

Cristiano Ronaldo!!!

What a rocket, his second for Portugal against Armenia.

At 40+ yet he doesn't change. pic.twitter.com/MVKzs4fLHp — AIDS of Jos (@SirSuccesss) September 6, 2025

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnapi kimutatása szerint Cristiano Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és kedden akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal.

A portugál futball-legenda a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

Magyarországon láthatjuk a világ egyik legerősebb csapatát

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt jövő kedden 20 óra 45 perckor rendezik a telt házas Puskás Arénában. Ha Ronaldo addig nem sérül le hazánkban, minden bizonnyal kezdeni fog.