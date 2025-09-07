Ft
Magyarország Cristiano Ronaldo vb-selejtező Portugália világbajnoki selejtező Puskás aréna

Minden szempár rajtunk van: az egész világ azt figyeli, mi történik Magyarországon

2025. szeptember 07. 14:48

Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lehet, ha szerez még két gólt. Erre legközelebb Magyarországon lesz esélye.

2025. szeptember 07. 14:48
null

Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a portugál labdarúgó-válogatott színeiben, amire legközelebb Magyarországon, a nemzeti csapatunk elleni keddi Puskás Arénában rendezett mérkőzésen lesz lehetősége – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda, de ezzel kapcsolatban a leghíresebb sportújságíró, Fabrizio Romano is posztolt már a közösségi oldalán.

Ronaldo legközelebb Magyarországon léphet pályára
Ronaldo legközelebb Magyarországon léphet pályára (Fotó: Karen Minasyan/AFP)


A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok szombaton 5–0-ra nyertek Örményország vendégeként. A 40 éves támadó duplázott a 222. válogatott mérkőzésén, így immár – a világon egyedüliként – 140 gólnál jár nemzeti színekben.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnapi kimutatása szerint Cristiano Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és kedden akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal.

A portugál futball-legenda a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett.

Magyarországon láthatjuk a világ egyik legerősebb csapatát

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt jövő kedden 20 óra 45 perckor rendezik a telt házas Puskás Arénában. Ha Ronaldo addig nem sérül le hazánkban, minden bizonnyal kezdeni fog.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Összesen 19 komment

Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 07. 16:41
Hogy fognak a fogatlan Fideszesek reagálni kedden a 3-4 bekapott Portugál gólra?? Ki lesz a hibás kedd este? A fű? Esetleg a bíró? .. .Ja az már volt hibáztatva!! Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂 El kéne kezdeni magatokban keresni a hibát Pedofideszesek!
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 07. 16:39
Ilyen hülyeségekkel hülyítik a szétlopott magyarokat. Vicc.. 😂😂 Mindenki Magyarországra figyel...meg az egész világ...Persze. Ronaldo nagyon jó! Fantasztikus sportember! Remek labdarúgó. Nekünk csak a gólképtelen Szopós Domingó jutott meg Sallai.... Na meg a rendszeres bukta.
123321
2025. szeptember 07. 15:37
senkit nem érdekel, hiába van kint 800 focis cikk minden nap.
mamika2
2025. szeptember 07. 15:14 Szerkesztve
ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA
