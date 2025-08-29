Ft
08. 29.
péntek
08. 29.
péntek
Cristiano Ronaldo vb-selejtező portugál válogatott Puskás aréna

Cristiano Ronaldo, Joao Félix és két Aranylabda-jelölt – ezeknek a szupersztároknak lesz jelenésük a telt házas Puskás Arénában

2025. augusztus 29. 16:49

Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette az örmények és a magyarok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő 23 fős keretét.

2025. augusztus 29. 16:49
null

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kedden hirdette ki az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezős keretét. Pénteken a portugálok edzője, Roberto Martínez is közzétette, hogy kik érkeznek szeptember 9-én a Puskás Arénába – a névsor természetesen most is tele van szupersztárokkal.

A keret nagy visszatérője sérülés után a Barcelona korábbi, a szaúdi al-Hilal jelenlegi játékosa, Joao Cancelo. 

A névsorból 40 évesen sem hiányozhat az ötöszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki a napokban újabb elképesztő gólrekordot döntött.

Joao Félix is kerettag, ráadásul pályafutása során először Ronaldo klubtársaként.

A vb-selejtezőre nem meglepő módon már minden jegy elkelt, így a Puskás Aréna telt házas közönsége láthat aktuális Bajnokok Ligája-győztes játékosokat Goncalo Ramos, Joao Neves, Nuno Mendes és Vitinha személyében – utóbbi két PSG-labdarúgó Aranylabda-jelölt is. Ezen kívül a Chelsea futballistája, Pedro Neto klubvilágbajnokként érkezik.

A magyar és a portugál válogatott világbajnoki selejtezőjét szeptember 9-én este 20.45-től rendezik a Puskás Arénában.

Portugália vb-selejtezős kerete Örményország és Magyarország ellen
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers). 
Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal). 
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City). 
Csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr).

Nyitókép: Mohammad Amirhosseini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

