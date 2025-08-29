Cristiano Ronaldo, Joao Félix és két Aranylabda-jelölt – ezeknek a szupersztároknak lesz jelenésük a telt házas Puskás Arénában

Joao Félix is kerettag, ráadásul pályafutása során először Ronaldo klubtársaként.

A vb-selejtezőre nem meglepő módon már minden jegy elkelt, így a Puskás Aréna telt házas közönsége láthat aktuális Bajnokok Ligája-győztes játékosokat Goncalo Ramos, Joao Neves, Nuno Mendes és Vitinha személyében – utóbbi két PSG-labdarúgó Aranylabda-jelölt is. Ezen kívül a Chelsea futballistája, Pedro Neto klubvilágbajnokként érkezik.

A magyar és a portugál válogatott világbajnoki selejtezőjét szeptember 9-én este 20.45-től rendezik a Puskás Arénában.

Portugália vb-selejtezős kerete Örményország és Magyarország ellen

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers).

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City).

Csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr).

Nyitókép: Mohammad Amirhosseini / NurPhoto / NurPhoto via AFP