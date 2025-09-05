Ft
Marco Rossi magyar válogatott Szoboszlai Dominik

Magyar válogatott: Szoboszlaiék bejárták a stadiont, ahol az első lépést tehetik meg a világbajnokság felé (FOTÓK)

2025. szeptember 05. 22:33

A nemzeti csapat tagjai péntek este bejárták a dublini Aviva Stadiont, ahol szombaton Írország ellen kezdik meg a világbajnoki selejtezőt. A magyar válogatott tavaly is járt már itt, akkor vereséget szenvedett felkészülési mérkőzésen.

2025. szeptember 05. 22:33
null

A magyar válogatott már Dublinban van, ahol szombat este Írország ellen kezdi meg a világbajnoki selejtező-sorozatot. Szoboszlai Dominikék a helyszínen nem edzenek, arra még Telkiben került sor péntek délelőtt, helyette egy stadionsétát tartottak a dublini létesítményben – ahol egyébként sokan már tavaly is jártak, akkor 2–1-es vereséget szenvedtünk az Európa-bajnoki felkészülés jegyében.

Itt pedig Marco Rossi és Szalai Attila sajtótájékoztatójáról olvashat.

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

