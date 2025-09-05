Magyar válogatott: Szoboszlaiék bejárták a stadiont, ahol az első lépést tehetik meg a világbajnokság felé (FOTÓK)

Csányi Sándor elbeszélgetett a csapatkapitánnyal – Szoboszlai nagyobbnál nagyobb gólokat rúg a válogatott edzésén is (VIDEÓ)
De elsült Vitális Milán, Nagy Zsolt és Csongvai Áron lába is.
A nemzeti csapat tagjai péntek este bejárták a dublini Aviva Stadiont, ahol szombaton Írország ellen kezdik meg a világbajnoki selejtezőt. A magyar válogatott tavaly is járt már itt, akkor vereséget szenvedett felkészülési mérkőzésen.
A magyar válogatott már Dublinban van, ahol szombat este Írország ellen kezdi meg a világbajnoki selejtező-sorozatot. Szoboszlai Dominikék a helyszínen nem edzenek, arra még Telkiben került sor péntek délelőtt, helyette egy stadionsétát tartottak a dublini létesítményben – ahol egyébként sokan már tavaly is jártak, akkor 2–1-es vereséget szenvedtünk az Európa-bajnoki felkészülés jegyében.
Itt pedig Marco Rossi és Szalai Attila sajtótájékoztatójáról olvashat.
„Úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy kicsit elveszítettük azt az identitásunkat, ami a közelmúltban erőssé tett minket.”
Fotók: MTI/Bodnár Boglárka