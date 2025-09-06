Ft
09. 06.
szombat
09. 06.
szombat
Marco Rossi magyar válogatott írország

Kiderült, kiket hagyott ki Marco Rossi a magyar válogatott írek elleni keretéből – ebben a szerelésben lépünk pályára

2025. szeptember 06. 16:42

Három légiósunk nézheti a lelátóról az idei első vb-selejtezőnket.

2025. szeptember 06. 16:42
null

Az egész országot lázban tartja: szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Írországban megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi együttese pénteken még Telkiben gyakorolt, majd útra kelt, hogy Dublinban bejárja a mérkőzésnek otthont adó Aviva Stadiont.

A szövetségi kapitánynak fájó döntést kellett hoznia, amikor kijelölte a meccskeretet, három játékosát is ki kellett hagynia, ezúttal három légiósra esett a választása. Az UEFA-nak leadott listáról kiderült, hogy a középpályáról két játékos maradt ki: az AIK-ban szereplő Csongvai Áron, a Wolfsburg 19 éves tehetsége, Dárdai Bence, illetve a néhány napja Lengyelországba szerződött támadó, Molnár Rajmund.

Huszonhárom mezőnyjátékosom és három kapusom van, ebből hármat a lelátón kell hagynom, ami egy edzőnek sosem könnyű. Megvan a csapatunk, velük akarjuk elérni azt, hogy büszkék legyenek ránk a szurkolók”

– jelentette ki a szövetségi kapitány a dublini sajtótájékoztatón.

A meccs előtt már az is publikus, hogy a hagyományos idegenbeli mezében, fehér felsőben és fehér nadrágban lép pályára a magyar válogatott Dublinban.

Az Írország–Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzés 20.45-kor kezdődik, élő, szöveges közvetítéssel jelentkezünk a Mandineren!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Búvár Kund
2025. szeptember 06. 17:42
Nem vágott a földhöz a hír. Annak meg kimondottan örülök, hogy egy Dárdai sem játszik. Nagyobb volt a füstjük, mint a lángjuk.
Vata Aripeit
2025. szeptember 06. 17:03
Az megvan, hogy az ír munkás lmbtq brigád is felvonul majd? Na nem szurkolni a csapatuknak - hova vezetne az? - hanem mert Óbán ott lesz. Ezek tényleg nem normálisak. Amúgy hajrá mi!!
