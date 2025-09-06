Kiderült, kiket hagyott ki Marco Rossi a magyar válogatott írek elleni keretéből – ebben a szerelésben lépünk pályára

Magyar válogatott: Szoboszlaiék bejárták a stadiont, ahol az első lépést tehetik meg a világbajnokság felé (FOTÓK)
Van, aki már tavaly is járt itt.
Három légiósunk nézheti a lelátóról az idei első vb-selejtezőnket.
Az egész országot lázban tartja: szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Írországban megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi együttese pénteken még Telkiben gyakorolt, majd útra kelt, hogy Dublinban bejárja a mérkőzésnek otthont adó Aviva Stadiont.
A szövetségi kapitánynak fájó döntést kellett hoznia, amikor kijelölte a meccskeretet, három játékosát is ki kellett hagynia, ezúttal három légiósra esett a választása. Az UEFA-nak leadott listáról kiderült, hogy a középpályáról két játékos maradt ki: az AIK-ban szereplő Csongvai Áron, a Wolfsburg 19 éves tehetsége, Dárdai Bence, illetve a néhány napja Lengyelországba szerződött támadó, Molnár Rajmund.
Huszonhárom mezőnyjátékosom és három kapusom van, ebből hármat a lelátón kell hagynom, ami egy edzőnek sosem könnyű. Megvan a csapatunk, velük akarjuk elérni azt, hogy büszkék legyenek ránk a szurkolók”
– jelentette ki a szövetségi kapitány a dublini sajtótájékoztatón.
A meccs előtt már az is publikus, hogy a hagyományos idegenbeli mezében, fehér felsőben és fehér nadrágban lép pályára a magyar válogatott Dublinban.
Az Írország–Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzés 20.45-kor kezdődik, élő, szöveges közvetítéssel jelentkezünk a Mandineren!
Fotó: MTI/Illyés Tibor