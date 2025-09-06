Kiderült, kiket hagyott ki Marco Rossi a magyar válogatott írek elleni keretéből – ebben a szerelésben lépünk pályára

A szövetségi kapitánynak fájó döntést kellett hoznia, amikor kijelölte a meccskeretet, három játékosát is ki kellett hagynia, ezúttal három légiósra esett a választása. Az UEFA-nak leadott listáról kiderült, hogy a középpályáról két játékos maradt ki: az AIK-ban szereplő Csongvai Áron, a Wolfsburg 19 éves tehetsége, Dárdai Bence, illetve a néhány napja Lengyelországba szerződött támadó, Molnár Rajmund.

Huszonhárom mezőnyjátékosom és három kapusom van, ebből hármat a lelátón kell hagynom, ami egy edzőnek sosem könnyű. Megvan a csapatunk, velük akarjuk elérni azt, hogy büszkék legyenek ránk a szurkolók”

– jelentette ki a szövetségi kapitány a dublini sajtótájékoztatón.

A meccs előtt már az is publikus, hogy a hagyományos idegenbeli mezében, fehér felsőben és fehér nadrágban lép pályára a magyar válogatott Dublinban.