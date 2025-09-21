Ft
Sós Bence Labdarúgó NB I Szőke Gergő gyász Újpest édesapa Kazincbarcika

„Sok mindent láttam az életem során, de…” – könnyfakasztó interjút adott a történelmi győzelem után az NB I-es játékos

2025. szeptember 21. 15:29

A Kazincbarcika játékosai az Újpest elleni bajnokin ifjú csapattársukért, Szőke Gergőért is küzdöttek, akinek két nappal a mérkőzés előtt hunyt el az édesapja.

2025. szeptember 21. 15:29
null

A Kazincbarcika labdarúgócsapata szombaton az Újpest ellen (2–0) szerezte meg fennállása első győzelmét az NB I-ben. Az utolsó perceket a pályán töltötte a borsodiaknál a 21 éves Szőke Gergő, akinek két nappal a mérkőzés előtt hunyt el az édesapja. A barcikaiak második gólját szerző Sós Bence – aki a Topolya játékosaként kölcsönben szerepel az élvonal abszolút újoncánál – a meccset követően ifjú csapattársát méltatta, és arról beszélt, az együttes erejét mutatja, hogy ilyen előzmények után is begyűjtötték a három pontot fővárosi ellenfelükkel szemben.

Sós Bence a (szabadrúgás)gólja után egyből az akkor még a kispadon ülő Szőke Gergőhöz futott (Fotó: Facebook / Kolorcity Kazincbarcika Sport Club)

Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na, ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá!

– mondta Sós az M4 Sportnak.

 

Szőke Gergőnek egyébként – a HLSZ adatbázisa szerint – az Újpest elleni volt pályafutása tizedik NB I-es mérkőzése.

A Kazincbarcika a következő fordulóban a jelenleg utolsó Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.

Nyitókép: Facebook / Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

A mérkőzés összefoglalója

 

