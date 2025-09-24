Románia–Magyarország: több ezren várnak Craiovában a magyarokra – ma este minden eldől

A magyarok múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re megnyerték a párharc első mérkőzését. Az első gólt a honosított brazil Rafael Henrique Da Silva (Rafinha) lőtte, de az európai szövetség honlapján Büki Baltazárnak írták jóvá, aki a második találatot is szerezte.

„Volt egy lövés, megcsináltam bent a zárást, ment a dulakodás – ezért azóta is tele vagyok karmolásokkal –, én próbáltam befelé terelni a labdát, és bár nem tudom pontosan megmondani, hogy rajtam pattant-e meg, de úgy emlékszem, hogy igen” – mesélte a csapat kedd esti edzése előtt az MTI-nek az Aramis SE játékosa.

