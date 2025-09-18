Ennél nagyobb dicséret nem is kell: Détárit és Királyt méltatta az olaszok legendája – ezt mondta róluk

Álomnévsor: ők akasztották szögre csukájukat 2023-ban
Csodálatos pályafutások értek véget a tavalyi esztendőben.
A világbajnok kapus gyerekként rajongott a magyar támadóért.
Király Gábort és Détári Lajost is dicsérte az olasz kapuslegenda, Gianlugi Buffon, aki a magyarul megjelent önéletrajzi könyve kapcsán beszélt videóüzenetben a két magyar labdarúgóról. Détárit „hatalmas futballzseninek” titulálta, akinek gyerekkorában – a Genoa szurkolójaként – nagy rajongója volt, illetve Királyt „Európa és az angol labdarúgás fontos alakjának” nevezte.
A világbajnok Buffon 2023-ban, több mint 1100 profi meccsel a háta mögött vonult vissza az aktív labdarúgástól. Nem sokkal utána írta meg önéletrajzi könyvét, amelyben nemcsak a győzelmekről és trófeákról, hanem a kudarcokról is őszintén vall. Bepillantást enged pályafutása titkaiba: a világbajnoki győzelembe, a Juventusnál töltött éveibe – a torinóiakkal tízszer nyert bajnokságot –, és hogy
évekig járt pszichológushoz úgy, hogy erről senkinek nem beszélt.
Kiemelt hangsúlyt kapnak a kötetben azok a futballisták és csapattársak, akik inspirálták őt, valamint a sport iránti szenvedély, amely végigkísérte pályáját.
Mint ismert, Gianluigi Buffon egészen hosszú és sikeres pályafutást tudhat maga mögött. A parmai nevelésű kapus keretbe foglalta karrierjét, miután eltöltött 17 évet a Juventusban egy szezon erejéig kipróbálta magát a Paris Saint-Germainnél, hogy visszatérjen Torinóba, pályája utolsó két szezonjában pedig a Parma mezében szolgáljon. Eközben 21 éven keresztül védte az olasz válogatott kapuját a világeseményeken, ötször választották meg posztján a világ legjobbjának, 2006-ban vb-címet nyert, illetve beválasztották a torna álomcsapatába is.
A világklasszis kapus pár napja hivatalosan is bejelentette visszavonulását. A Mandiner az alábbi színes összeállítással tiszteleg egy nem mindennapi karrier előtt – tíz érdekesség, amit mindenképpen tudnod kell Gianluigi Buffonról!
(Mandiner/MTI)
Fotó: Valery Hache/AFP