A világcsúcstartó bohóc, akiért egész Olaszország rajong – portré Gianluigi Buffonról

1. Hősünk 1978. január 28-án született az olaszországi Carrara városában, a Buffon család harmadik gyermekeként. Mondhatjuk, a sorsa előre elrendeltetett, hiszen rokonságában számos élsportolót találunk: édesapja, Adriano junior bajnok volt súlylökésben, édesanyja, Maria Stella 16 éven át tartotta a diszkoszvetés országos csúcsát, Gianluigi két lánytestvére, Veronica és Guendalino első osztályú röplabdázók voltak, nagybátyja, Dante Masocco válogatott kosárlabdázóként tette le névjegyét, míg nagyapja unokatestvére, Lorenzo Buffon az Internazionale kapuslegendája.

2. A kis Gigi 10 évesen kezdett futballozni szülőhelyén, érdekesség, a karrierjét középpályásként kezdte, de miután – a hivatalos indoklás szerint – az egyik bajnoki előtt a csapat mindkét kapusa megsérült, ő állt a gólvonal mögé, amely mögül aztán kirobbanthatatlanná vált. Később bevallotta: „azért is váltottam könnyedén, mert alapvetően gyűlöltem a futóedzéseket”.

Legendák egymás között: Buffon a nagy példaképpel, Thomas N'Konóval Fotó: Twitter

3. Mindössze 17 éves volt, amikor debütált a Parma első csapatában, amellyel olasz kupát és európai Szuperkupát is nyert, miután tagja volt az 1995-ben, az UEFA Kupában diadalmaskodó együttesnek is. Buffon később azt is bevallotta: kapusként a kameruni legenda, Thomas N'Kono volt a példaképe, aki tagja volt Kamerun történelmi együttesének, amely az 1982-es világbajnokságon debütált (később az 1990-es és 1994-es játékokon is az ő nevével kezdődött az afrikai válogatott összeállítása), és éppen az olaszokkal szerepelt egy csoportban: veretlenül, három döntetlen után estek ki a csoportmérkőzések során. Buffon annyira tisztelte N'Konót, hogy első gyermeke a Louis Thomas nevet kapta...

4. 23 évesen már Gianlugi Buffon a Juventus kapusa volt, miután a torinói kub eladta első számú kapusát, a holland Erwin van der Saart, valamint legnagyobb csillagát, a francia Zinedine Zidane-t, hogy rekordösszegért megvásárolja őt a Parmától.

Nem volt titok: a Zebrák nem kevesebb, mint 105 millárd lírát (mintegy 50 millió eurót) fizettek a kapusért, aki ezzel a transzferrel akkoriban minden idők legdrágább kapusa lett.

Évekkel később bevallotta: számára azért is jelentett elégtételt, hogy ilyen magasságokba jutott, mert gyermekkorában, az iskolában sokat csúfolták a neve miatt (buffone – szabad fordításban – bohócot jelent).

5. Pályafutása mélypontja is a Juvéhez köthető: Buffon elmondta, hogy a 2003-as BL-döntő után (a Milan hosszabbítás után, a tizenegyespárbajt követően hódította el a legrangosabb európai trófeát) komoly depresszióba esett, még pszichológushoz is járt, és ez a tény komoly hatással volt a következő szezonban nyújtott teljesítményére. A 2004-es Európa-bajnokság előtt teljesen meggyógyult, büszkén bevallotta, hogy gyógyszerek nélkül tudott úrrá lenni a nehézségeken.

6. Gianluigi Buffon azzal is az itáliai futball halhatatlanjai közé emelkedett, hogy 176-szor szerepelt a nemzeti csapatban, nála többször egy játékos sem viselte a Squadra Azzurra mezét. Az olasz válogatottban 1997-ben debütált egy Oroszország elleni válogatott meccsen, első nagy tornája a 2000-es Európa-bajnokság volt, amelyen rögtön ezüstérmet nyert, legnagyobb sikere a 2006-os németországi vb megnyerése volt, ez a diadal az olasz válogatott negyedik világbajnoki címét jelentette.

Nem csak a Juventus-szurkolók rajongtak érte! Fotó: MTI/EPA/Alessandro Di Marco

7. 2012 májusában megválasztották az Olasz Labdarúgó Szövetség alelnökének (ez volt az első alkalom, hogy aktív futballista töltötte be ezt a pozíciót), sőt Buffon ugyanebben az évben csatlakozott az UEFA „Tisztelet a sokszínűségnek” elnevezésű kampányához, melynek elsődleges célja a rasszizmus, a diszkrimináció és az intolerancia elleni küzdelem.

8. A legenda egyik kedvenc hobbija a borászkodás, 2017-ben saját márkás nedűt dobott a piacra „Buffon#1" néven.

9. Gianluigi Buffon katolikus vallású, Ferenc pápával mondhatni baráti viszonyt ápol. A kapuslegenda ezzal kapcsolatban így fogalmazott:

„Nagyon megtisztelő, hogy Ferenc pápa nem csak az olasz futballt, hanem az én pályafutásomat is jól ismeri, életem egyik nagy ajándéka, hogy már többször is találkozhattam Őszentségével”.

10. Buffon második házasságában él. Első felesége a cseh modell, Alena Seredova volt, akitől két fia született: Louis Thomas és David Lee. A pár 2014-ben döntött a válás mellett, nem sokkal ezután Gianluigi megismerkedett az egyik legismertebb olasz kommentátorral, Ilaria D'Amicóval, akitől egy fia (Lepoldo Mattia) született.

Nyitókép: MTI/EPA/NASA Alessandro di Marco