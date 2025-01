Ajánlatot tehet Kerkez Milos csapatának a Real Madrid!

Nyitókép, fotó: footitalia.com

A The Sun értesülései szerint a 15-szörös labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Real Madridnál már hosszabb ideje kiemelt figyelemmel követik a még mindig csak 19 éves, remek adottságokkal rendelkező (195 centiméter/87 kg) Dean Huijsent. A védő fiatal kora ellenére ebben az idényben a Bournemouth egyik alapemberévé vált, 13 bajnokin lépett pályára (ebből nyolcszor kezdőként), és két gólt is szerzett – nem véletlenül került a galaktikusok célkeresztjébe!

Huijsen egyik fő erénye a korát meghazudtoló érett, sallangmentes játék,

emellett remek az ütemérzéke is, valamint a hírek szerint azzal is lenyűgözte a királyi klub illetékeseit az AS Romától nyáron érkezett védő (előtte a Juventus második csapatában szerepelt), mennyire könnyen felvette a világ fizikálisan legerősebb ligájának iramát.

A Hollandiában született, de már ötéves kora óta Spanyolországban élő Dean Huijsen személye azért is vonzó a madridiak számára, mert már a hispán utánpótlás-válogatottban is bizonyította átlagon felüli képességeit,

így ha létrejön az üzlet, az angol Trent Alexander-Arnold mellett hosszú éveken át a Real Madrid védelmének erőssége lehet.

Dea Huijsent tárt karokkal várja a Real Madrid Fotó: Getty Images/Mike Hewitt

Ezzel együtt a The Sun azt is hozzáteszi: a legvalószínűbb, hogy csak a nyári átigazolási szezonban jöhet létre a Real Madrid által egyre inkább szorgalmazott transzfer – mindenesetre az idő egyértelműen Dean Huijsennek dolgozik!