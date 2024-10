Őrület az olasz bajnokságban – nyolc gól a Derby d’Italián

Nyitókép: Michele Maraviglia/NurPhoto via Getty Images

Több nagy rangadót is rendeztek a hétvégén Európa topbajnokságaiban. A spanyol La Ligában a Real Mardid–Barcelona (0-4) meccset követte a világ, míg az angol Premier League-ben az Arsenal–Liverpool (2-2) találkozót. De derbi volt az olasz labdarúgó-bajnokságban is, a Serie A 9. fordulóban az Internazionale hazai pályán fogadta a Juventust. A hihetetlen izgalmakat hozó mérkőzésen hiába vezetett már két góllal is a címvédő Inter 4-2-re a csereként beállt 19 éves Kenan Yildiz két találatának köszönhetően 4–4 lett a végeredmény. A török futballista az egymás elleni meccsek történetének legfiatalabb duplázója lett. Ez volt a Derby d’Italia 252. felvonása, de a korábbi 251 közül egy sem hozott ilyen végeredményt az Inter és a Juventus között. Amúgy 1975 óta nem volt olyan derbi, amely legalább nyolc gólt hozott – mostanáig.

A vasárnapi rangadón még az is megesett, hogy néhány percen át egymás ellen futballozott a francia Marcus Thuram (Inter) és öccse, Khéphren Thuram. Persze nem ez az első eset, hogy testvérek egymás ellen harcolnak, az Inter edzője, Simone Inzaghi többször is átélte ezt.

„Nyolc alkalommal játszottam futballistaként a bátyám, Filippo ellen, edzőként valamivel kevesebbszer. Azonnal eszembe jut az első, a Juventus–Piacenza meccs, amelyen Pippo góljával veszítettünk 1-0-ra”

– idézte Simone Inzaghit a Magyar Nemzet. Az Inter és a Juventus rangadója döbbenetes módon most nyolc gólt is hozott, de egyik oldal sem örülhetett Thuram-találatnak. Marcus Thuram kezdőként 87 percet töltött a pályán, Khéphrennek kevesebb ideje volt, a 83. percben állt be.

A két francia testvér, Marcus Thuram és öccse, Khéphren az Internazionale és a Juventus vasárnapi rangadójának lefújása után

Fotó: X/Juventus

„ A Juventus az első nyolc fordulóban egyetlen gólt kapott, ma lőhettünk volna hetet vagy nyolcat is neki. A semleges futballrajongók minden bizonnyal élvezték a meccset, én kevésbé. Megérdemeltük volna a győzelmet, de magunkat okolhatjuk, hogy nem sikerült megszerezni, elfogadhatatlan gólokat kaptunk” – értékelt a lefújás után Inzaghi.

A Juventus vezetőedzője, Thiago Motta persze boldogabb volt, mint Inzaghi, hiszen pontot mentettek a San Siróban. A nyáron érkezett szakember irányításával a Juve egyértelműen erősebb a tavalyi idényhez képest.

„Az egyik bajnoki esélyessel játszottunk, és helyenként jó teljesítményt nyújtottunk.

Alaposan ki kell elemeznünk a mérkőzést, mi kell ahhoz, hogy ezt a szintet kilencvenöt percen át is tudjuk hozni” – nyilatkozta Motta, aki egyébként játékosként pont az Interben érte el legnagyobb sikereit, hiszen tagja volt a 2010-es triplázó csapatnak.