Dibusz Dénes a gyerekkori álmokról, a Ferencváros öltözőjéről és a visszavonulásról beszélt a Mandinernek

Talán emiatt is csapatkapitánya a Ferencvárosnak – meg az is számít, hogy rangidős a csapatban. Mekkora kihívás egyben tartani egy olyan öltözőt, melyben rengeteg a különböző nemzetiségű futballista?

Sok irányból érkeztek az elmúlt években játékosok, különböző kultúrák, vallások, életstílusok és világnézetek találkoznak az öltözőben.

Egy futballcsapat öltözője külön kis közösség, aminek tudnia kell formálnia és egyben tartania magát.

Ha jönnek a sikerek, akkor ez jóval könnyebb, a győzelmek mindig előrébb viszik ezeket a dolgokat. Ha pedig egy picit nehezebb időszak következik, akkor nő meg az én szerepem. Ilyenkor adott esetben azokat a labdarúgókat, akik elégedetlenebbek vagy morgolódnak, kicsit irányba állítom, kezelem a felmerülő problémáikat. Szerintem sokat léptünk előre e tekintetben az elmúlt években, most nagyon jó az öltöző, remek karakterek vannak, motiváltak a játékosok, tényleg mindenki odateszi magát. Ez jól megfigyelhető a pályán is az elmúlt időszakban, most biztosan nem lehet arról beszélni, hogy a hozzáállás miatt lenne hiányérzetük a szurkolóknak. Játékban és eredményben persze mindig van hová fejlődni, de összességében sokkal jobb képet fest ez a csapat, mint az előző évben.

Mekkora a szerepe ebben Robbie Keane-nek?

Szerintem jól egymásra talált a vezetőedző és a csapat. Nyilván az előző, tavaszi szezon első néhány hónapja ráment arra, hogy megismerkedjen velünk. Meg kellett találnia az ideális összetételt és felállást, ami passzol ehhez a kerethez – szerencsére még épp idejében sikerült. Onnantól kezdve szerintem érezhetően javult a teljesítményünk. Ha pedig jönnek a sikerek, akkor nyilván minden egyszerűbb: az edzőnek is sokkal nagyobb a hitele és a mozgástere, könnyebben tud meghozni nehezebb döntéseket is, mert elfogadják a játékosok. Egyébként egy nagyon játékospárti és modern szemléletű edző, ezt szerintem érzi és díjazza is mindenki, úgyhogy jól működik most a kémia.

Hamarosan megkezdik szereplésüket az Európa-liga főtábláján. Az ellenfelek a Plzen, a Genk, a Salzburg, a Ludogorec, a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest. Mit szól ehhez a nyolcashoz?

Nem lesz egyszerű, de azt gondolom, jó esély mutatkozik a pontok gyűjtögetésére. Tavaly tizenkettőt sikerült a nyolc mérkőzés alatt – ezt szerintem kitűzhetjük célnak az idei évre is, de azért arról nem beszélhetünk, hogy egyértelmű esélyesei lennénk bármelyik mérkőzésnek. Viszont mindegyiken van reális esély a pontszerzésre, amihez jól kell működnie a csapatnak, mindenkinek jó formában kell lennie. A szurkolóinktól biztosan meg fogjuk kapni ehhez a támogatást, azzal sosincs gond. Remélem, ismét emlékezetes kupaszereplést élhetünk át közösen.