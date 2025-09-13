Mesternégyessel debütált az új Fradi-csatár – Varga valóra váltotta egy kisfiú álmát (VIDEÓ)

Hatalmas kéréssel fordult a Fradihoz a Szarvaskend a kupameccs előtt – szorult helyzetbe került Robbie Keane
Nagy kérdés, mit lép erre az ír szakember.
Kiütéses fővárosi siker a labdarúgó Magyar Kupában.
Ahogy arról beszámoltunk, nagy napra virradt Szarvaskend, a falu Vas vármegyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat a Ferencvárost látta vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A televíziós mérkőzés az egész környéket megmozgatta, természetesen hatalmas volt az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján – a jegyek tizenkét óra alatt elfogytak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy kérdés, mit lép erre az ír szakember.
A hazaiak már a meccs előtt elkezdték a „hadviselést”: hatalmas kéréssel fordultak a Fradi felé, szerették volna befolyásolni, hogy Robbie Keane milyen összeállításban küldje pályára a csapatát.
A vasiak azt kérték, hogy a szombati kupameccsen Varga Barnabás legalább a Fradi-keretben benne legyen, illetve lehetőleg néhány percre pályára is lépjen.
Miután Szarvaskend mindössze néhány kilométerre fekszik Szentpéterfától, a válogatott csatár szülőfalujától, óriási népszerűségnek örvend a környéken, így rengetegen szerették volna élőben látni. Nos, Keane figyelembe vette, hogy milyen sűrű sorozat vár tanítványaira ősszel a bajnokságban és a nemzetközi kupában, így pihentette a szeptemberi válogatott meccseken három gólig jutó Vargát, de a csatár ott volt a találkozó helyszínén és az ünnepélyes kezdőrúgással valóra váltotta egy beteg kisfiú álmát.
A találkozón aztán nem kegyelmezett a rekordbajnok a vasiaknak, a félidőben már néggyel vezetett, a végén pedig meg sem állt 15 gólig.
A közelmúltban igazolt nigériai támadó, Yusuf Bamidele mesternégyessel debütált,
Daniel Arzani és a 17 éves Gólik Benjámin triplázott, Abu Fani duplázott, valamint Makreckis, Levi és Gartenmann is gólt szerzett, így kialakítva a végeredményt.
Ezt is ajánljuk a témában
A szarvaskendiek játékosa a Mandinernek elmondta, tisztában vannak vele, hogy ilyen lehetőség többet valószínűleg nem adatik meg az életükben.
Fotó: fradi.hu