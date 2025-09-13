Mesternégyessel debütált az új Fradi-csatár – Varga valóra váltotta egy kisfiú álmát (VIDEÓ)

A hazaiak már a meccs előtt elkezdték a „hadviselést”: hatalmas kéréssel fordultak a Fradi felé, szerették volna befolyásolni, hogy Robbie Keane milyen összeállításban küldje pályára a csapatát.

A vasiak azt kérték, hogy a szombati kupameccsen Varga Barnabás legalább a Fradi-keretben benne legyen, illetve lehetőleg néhány percre pályára is lépjen.

Miután Szarvaskend mindössze néhány kilométerre fekszik Szentpéterfától, a válogatott csatár szülőfalujától, óriási népszerűségnek örvend a környéken, így rengetegen szerették volna élőben látni. Nos, Keane figyelembe vette, hogy milyen sűrű sorozat vár tanítványaira ősszel a bajnokságban és a nemzetközi kupában, így pihentette a szeptemberi válogatott meccseken három gólig jutó Vargát, de a csatár ott volt a találkozó helyszínén és az ünnepélyes kezdőrúgással valóra váltotta egy beteg kisfiú álmát.