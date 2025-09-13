Ft
Fradi Varga Barnabás Magyar Kupa

Mesternégyessel debütált az új Fradi-csatár – Varga valóra váltotta egy kisfiú álmát (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 18:03

Kiütéses fővárosi siker a labdarúgó Magyar Kupában.

2025. szeptember 13. 18:03
null

Ahogy arról beszámoltunk, nagy napra virradt Szarvaskend, a falu Vas vármegyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat a Ferencvárost látta vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A televíziós mérkőzés az egész környéket megmozgatta, természetesen hatalmas volt az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján – a jegyek tizenkét óra alatt elfogytak.

A hazaiak már a meccs előtt elkezdték a „hadviselést”: hatalmas kéréssel fordultak a Fradi felé, szerették volna befolyásolni, hogy Robbie Keane milyen összeállításban küldje pályára a csapatát.

A vasiak azt kérték, hogy a szombati kupameccsen Varga Barnabás legalább a Fradi-keretben benne legyen, illetve lehetőleg néhány percre pályára is lépjen.

Miután Szarvaskend mindössze néhány kilométerre fekszik Szentpéterfától, a válogatott csatár szülőfalujától, óriási népszerűségnek örvend a környéken, így rengetegen szerették volna élőben látni. Nos, Keane figyelembe vette, hogy milyen sűrű sorozat vár tanítványaira ősszel a bajnokságban és a nemzetközi kupában, így pihentette a szeptemberi válogatott meccseken három gólig jutó Vargát, de a csatár ott volt a találkozó helyszínén és az ünnepélyes kezdőrúgással valóra váltotta egy beteg kisfiú álmát.

A találkozón aztán nem kegyelmezett a rekordbajnok a vasiaknak, a félidőben már néggyel vezetett, a végén pedig meg sem állt 15 gólig.

A közelmúltban igazolt nigériai támadó, Yusuf Bamidele mesternégyessel debütált,

Daniel Arzani és a 17 éves Gólik Benjámin triplázott, Abu Fani duplázott, valamint Makreckis, Levi és Gartenmann is gólt szerzett, így kialakítva a végeredményt.

Fotó: fradi.hu

 

khomeini
2025. szeptember 13. 18:58
Kubatov mondhatna megint valami blikkfangosat, ahogy szokta
gyzoltan-2
2025. szeptember 13. 18:47
Szurkoltam a Fradinak, hogy szeretetből, nagyvonalúságból megengedi a kis-csapatnak, hogy gólt rúgjon, akár egy ideig akár vezessen is... Sajnos nem így alakult...
bagoly-29
2025. szeptember 13. 18:46
No igen, de a fradifóbiás semmirekellők köpködnek megint! Ahol csak tehetik, s főleg az NSO-n!
Halder_1899
2025. szeptember 13. 18:22
Magyar kupa erről szól. Nagyok mennek a kisebbekhez akiknek ez egy hatalmas élmény. 250 fős faluban 3500 an várták a Fradit. Hajrá Fradi !
