Dibusz: Meglepett Gulácsi döntése, azt hittem, végigcsináljuk a vb-t, aztán együtt vonulunk vissza

„Minden rendben, a megszokott környezetbe érkeztem, többségében olyanok vannak itt, akik eddig is” – kezdte a 43-szoros válogatott Dibusz. – „Ez a kapustrió is dolgozott már együtt, úgyhogy senki számára nem ismeretlen a helyzet és felállás, jól fogunk tudni együtt készülni.”

Az ellenfelekről elmondta: a svédek és az azeriek stílusban és minőségben is eltérnek egymástól.

„Ezek a találkozók lehetőséget adnak arra a kapitánynak, hogy kipróbáljon újakat, más pozícióban is megnézzen játékosokat, illetve kipróbáljuk a mérkőzés közbeni váltásokat egy másik játékrendszerre. Ha ősszel valamihez nyúlni kéne a világbajnoki selejtezőkön – amivel meg lehet lepni az ellenfeleket –, akkor már lesz a játékosok lábában néhány perc abban a rendszerben, azon a poszton a válogatottban is. Persze, mind a két mérkőzésen a győzelem megszerzése a cél, de a mellékes célokból is ki kell hozni a maximumot.”

Kérdésre válaszolva arra is kitért, hogyan érintette Gulácsi Péter visszavonulása a címeres meztől.

„A korábbi összetartásokon és privát beszélgetéseken már szóba került köztünk, hogy meddig tudjuk húzni a válogatott karriert, hiszen azért mindketten kilencvenben születtünk. Nekem is évek óta vannak már nemzetközi klubmeccseim is szerencsére, és azért mindketten azt érezzük, hogy ez nem kevés. Sok áldozattal jár: ilyenkor a családtól vesszük el az időt. Ettől függetlenül meglepett, hogy ezt most így bejelentette, és erre az elhatározásra jutott.

Én úgy voltam vele, hogy a vb-t megcsináljuk még együtt, úgy lesz szép és kerek a történet, aztán mindketten búcsút inthetünk a válogatottnak.

Így döntött, ezt el kell fogadni, nyilván nehéz volt erre az elhatározásra jutnia, de hozzá fogja segíteni ahhoz, hogy ki tudja tolni még néhány évvel a karrierjét.”

Jelenleg egyetlen olyan játékos van Telkiben, aki abszolút újonc, vagyis korábban még válogatott összetartáson sem járt: a DAC labdarúgója, Vitális Milán, aki a tavaszt kölcsönben az ETO FC Győrben töltötte.