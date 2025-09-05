Ft
Mohammad Abu Fani Fradi Ferencváros FTC

A Fradi-szurkolók kedvence a nyár elején kérte a klubot, hogy engedjék el

2025. szeptember 05. 16:11

Legjobb barátja szerint Mohammed Abu Fani a nyáron maga kérte a Ferencvárost, hogy engedje el, de túl magas árat kértek érte. Így maradni fog, de januárban majd továbbáll – állítja a bennfentes.

2025. szeptember 05. 16:11
null

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros és az egész NB I legértékesebb játékosa, Mohammed Abu Fani kijelentette: marad a magyar bajnoknál. A távozásával kapcsolatban több pletyka is felröppent a nyáron, orosz és izraeli kérőről is lehetett olvasni, miközben a középpályás sérülés miatt még egyszer sem lépett pályára a szezonban.

Ráadásul pár napja az is kiderült: a Fradi nem nevezte be az izraeli játékost az Európa-liga főtáblás keretbe, pedig elvileg már felépült, az edzéseken legalábbis a fotók tanúsága szerint már részt vesz.

Most az FTC közönségkedvencének legjobb barátja, Musza Diab nyilatkozott Abu Fani helyzetéről az izraeli sportrádióban – szúrta ki az ulloi129.hu.

„Egy hónappal ezelőtt tájékoztatta a Maccabi Haifát, hogy Európában akar maradni, világos volt, hogy két év után nem fog visszatérni Izraelbe. Jobb, mint a Ferencváros bármelyik játékosa, ha ott akar játszani, akkor játszani fog. Egyelőre a Ferencvárosban marad, hacsak nem érkezik egy váratlan ajánlat.

A nyár elején kérte, hogy engedjék el a Ferencvárostól, ők pedig túl magas árat kértek érte, amit a csapatok nem tudtak kifizetni. Januárban lejjebb megy az ára, és akkor egy másik csapathoz fog igazolni.

Ha Abu Fani fejben eldönti, hogy játszani akar, akkor biztosan játszani fog a magyar bajnokságban. Ez mind az ő döntése. Még legalább három évig játszhat Európában. Nem hitegette a Maccabi Haifát egész nyáron, a komoly ajánlat a klubtól csak két nappal ezelőtt érkezett. Voltak korábban puhatolózások, de két nappal ezelőttig nem volt ajánlat. Szereti a Maccabi Haifát és fog még ott játszani, mert számára ez nem csak egy klub. Szakmailag ő a legjobb Izraelben a posztján. 

Teljesen fitt, de nem akarja részletezni, hogy mi a helyzet Robbie Keane-nel. Teljes értékű edzésmunkát végez a Ferencvárosnál, nincs itt szó már sérülésről.

 Biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni a pályára. Ami most őt érdekli, az az, hogy újra játsszon.”

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

