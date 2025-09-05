A Fradi-szurkolók kedvence a nyár elején kérte a klubot, hogy engedjék el

Most az FTC közönségkedvencének legjobb barátja, Musza Diab nyilatkozott Abu Fani helyzetéről az izraeli sportrádióban – szúrta ki az ulloi129.hu.

„Egy hónappal ezelőtt tájékoztatta a Maccabi Haifát, hogy Európában akar maradni, világos volt, hogy két év után nem fog visszatérni Izraelbe. Jobb, mint a Ferencváros bármelyik játékosa, ha ott akar játszani, akkor játszani fog. Egyelőre a Ferencvárosban marad, hacsak nem érkezik egy váratlan ajánlat.

A nyár elején kérte, hogy engedjék el a Ferencvárostól, ők pedig túl magas árat kértek érte, amit a csapatok nem tudtak kifizetni. Januárban lejjebb megy az ára, és akkor egy másik csapathoz fog igazolni.

Ha Abu Fani fejben eldönti, hogy játszani akar, akkor biztosan játszani fog a magyar bajnokságban. Ez mind az ő döntése. Még legalább három évig játszhat Európában. Nem hitegette a Maccabi Haifát egész nyáron, a komoly ajánlat a klubtól csak két nappal ezelőtt érkezett. Voltak korábban puhatolózások, de két nappal ezelőttig nem volt ajánlat. Szereti a Maccabi Haifát és fog még ott játszani, mert számára ez nem csak egy klub. Szakmailag ő a legjobb Izraelben a posztján.

Teljesen fitt, de nem akarja részletezni, hogy mi a helyzet Robbie Keane-nel. Teljes értékű edzésmunkát végez a Ferencvárosnál, nincs itt szó már sérülésről.

Biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni a pályára. Ami most őt érdekli, az az, hogy újra játsszon.”

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt