A Fradi és az egész NB I legértékesebb játékosa kijelentette: marad a Népligetben

A bajnoki címvédő Ferencváros keretének legértékesebb játékosa a Transfermarkt adatai szerint Mohammed Abu Fani a maga 4.5 millió eurójával. Az izraeli középpályás az elmúlt két évadban meghatározó játékosa is volt a zöld-fehér klubnak, 92 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken 10 gólt és 26 gólpasszt termelt.

Ebben a szezonban viszont még egyetlen mérkőzésen sem játszott, miután még a nyáron a Kalsruhe elleni felkészülési találkozón megsérült. Mindeközben távozási pletykák is szárba szökkentek vele kapcsolatban, orosz és izraeli kérőkről is lehetett olvasni.