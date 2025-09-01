A Fradi és az egész NB I legértékesebb játékosa kijelentette: marad a Népligetben

Már az oroszok is képben vannak – többen figyelik a Fradi legértékesebb játékosát
Ha beigazolódnak a pletykák, újabb bombaüzletet köthet a Ferencváros labdarúgócsapata.
Az FTC legértékesebb játékosa, a szezonban még egyetlen mérkőzésen sem játszó Mohammed Abu Fani a XIV. Fradi Családi Napon kijelentette: marad a Ferencvárosban.
A bajnoki címvédő Ferencváros keretének legértékesebb játékosa a Transfermarkt adatai szerint Mohammed Abu Fani a maga 4.5 millió eurójával. Az izraeli középpályás az elmúlt két évadban meghatározó játékosa is volt a zöld-fehér klubnak, 92 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken 10 gólt és 26 gólpasszt termelt.
Ebben a szezonban viszont még egyetlen mérkőzésen sem játszott, miután még a nyáron a Kalsruhe elleni felkészülési találkozón megsérült. Mindeközben távozási pletykák is szárba szökkentek vele kapcsolatban, orosz és izraeli kérőkről is lehetett olvasni.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha beigazolódnak a pletykák, újabb bombaüzletet köthet a Ferencváros labdarúgócsapata.
Közben vasárnap megrendezték a XIV. Fradi Családi Napot, amelyen a labdarúgók közül Abu Fani is részt vett, és a Fradinfo Facebook-oldal beszámolója szerint
kijelentette az eseményen, hogy marad a klubnál
– írta meg az m4sport.hu.
Abu Fani egyébként sérülése után már megkezdte az egyéni edzéseket, sőt az FTC közösségi oldalának fotói szerint már a csapatedzéseken is részt vesz – a Debrecen elleni meccskeretbe ugyanakkor még nem került be.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fradi simán legyőzte a Debrecent.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt