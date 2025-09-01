Ft
Debrecen Gruber Zsombor Robbie Keane Fradi DVSC Loki Varga Barnabás Ferencváros FTC

DVSC–FTC: Robbie Keane fenékre esett, miközben a duplázó Varga Barnabás a világ 2. legjobb csatára! (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 09:52

A Ferencváros tükörsima mérkőzésen győzte le 3–0-ra a Debrecent vasárnap este az NB I 6. fordulójában. A DVSC–FTC-n Varga Barnabás duplája mellett Gruber Zsombor is betalált, közben Robbie Keane elcsúszott, és fenékre esett.

2025. szeptember 01. 09:52
null

Rangadónak indult, de tükörsima lett: a Ferencváros a Debrecen vendége volt a labdarúgó NB I 6. fordulójának utolsó mérkőzésén és 3–0-s győzelmet aratott. A DVSC–FTC első két gólját a szezonban eddig fantasztikus formát mutatót Varga Barnabás szerezte, aki így az NB I-ben 4, míg a nemzetközi kupasorozatokat is figyelembe véve már 10 gólnál jár ebben az évadban, mindezt 11 mérkőzésen érte el.

DVSC–FTC
DVSC–FTC: Gruber és Varga góljai döntöttek. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Erről a statisztikai mutatóról pedig csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, ráadásul világszinten is: ebben az évadban ugyanis az egész földkerekségen eddig egyetlen játékos szerzett nála több gólt, a szlovén Celje horvát csatára, Franko Kovacevic 14-szer volt eredményes (eggyel több meccsen).

Vargán kívül még két 10 gólos van a listán, de mindketten csak egy-egy gólpasszt jegyeztek, míg a magyar csatár kettőt, így jobbnak számít náluk.

DVSC–FTC: Vargánál is van jobb magyar

És mégsem ő a Fradiban a házi gólkirály!

A harmadik találatot ugyanis a válogatottba szintén behívott Gruber Zsombor jegyezte, aki így ugyanígy 4 gólnál jár, mint Varga, viszont két gólpasszt is kiosztott mellé (Varga a bajnokságban „csak” egyet). 

Grubertől ez azért is fantasztikus teljesítmény, mert még mindig inkább csere, mint kezdő a Ferencvárosban, vagyis a bajnokságban 69 percenként betalál – Vargának ehhez 88 percre van szüksége (a BL-selejtezőkkel együtt csak 76-ra).

A Loki elleni meccsnek volt egy vicces jelenete is, amikor az FTC vezetőedzője, Robbie Keane megpróbálta levenni az oldalvonalnál a labdát, de kicsúszott alóla a lába, és fenékre esett.

Megtréfált a csúszós talaj, legközelebb stoplist veszek”

 – reagált az esetre mosolyogva az ír tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki elégedett lehetett csapatával a sima győzelem miatt, mellyel a Fradi második a tabellán, igaz éppen ugyanannyi pontja van (10), mint az őt követő Debrecennek, Puskás Akadémiának és Kisvárdának.

NB I, 6. forduló
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)
Gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

yalaelnok
2025. szeptember 01. 11:11
Jó lenne legalább 6 másik kameraállásból is bemutatni Keane fenékre esését. Gyengül a színvonal a mandineren.
chief Bromden
2025. szeptember 01. 10:03
Kár lenne megtörni a lendületet. Lesznek akik kiszolgálják labdákkal? Vagy a külföldi kispad jobb?
zakar zoltán béla
2025. szeptember 01. 09:56
Menjen: Fordított emigráns! Bújjon át a kerítés alatt!
