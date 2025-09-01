DVSC–FTC: Robbie Keane fenékre esett, miközben a duplázó Varga Barnabás a világ 2. legjobb csatára! (VIDEÓ)

Erről a statisztikai mutatóról pedig csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, ráadásul világszinten is: ebben az évadban ugyanis az egész földkerekségen eddig egyetlen játékos szerzett nála több gólt, a szlovén Celje horvát csatára, Franko Kovacevic 14-szer volt eredményes (eggyel több meccsen).

Vargán kívül még két 10 gólos van a listán, de mindketten csak egy-egy gólpasszt jegyeztek, míg a magyar csatár kettőt, így jobbnak számít náluk.

DVSC–FTC: Vargánál is van jobb magyar

És mégsem ő a Fradiban a házi gólkirály!

A harmadik találatot ugyanis a válogatottba szintén behívott Gruber Zsombor jegyezte, aki így ugyanígy 4 gólnál jár, mint Varga, viszont két gólpasszt is kiosztott mellé (Varga a bajnokságban „csak” egyet).

Grubertől ez azért is fantasztikus teljesítmény, mert még mindig inkább csere, mint kezdő a Ferencvárosban, vagyis a bajnokságban 69 percenként betalál – Vargának ehhez 88 percre van szüksége (a BL-selejtezőkkel együtt csak 76-ra).

A Loki elleni meccsnek volt egy vicces jelenete is, amikor az FTC vezetőedzője, Robbie Keane megpróbálta levenni az oldalvonalnál a labdát, de kicsúszott alóla a lába, és fenékre esett.

Megtréfált a csúszós talaj, legközelebb stoplist veszek”

– reagált az esetre mosolyogva az ír tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki elégedett lehetett csapatával a sima győzelem miatt, mellyel a Fradi második a tabellán, igaz éppen ugyanannyi pontja van (10), mint az őt követő Debrecennek, Puskás Akadémiának és Kisvárdának.

NB I, 6. forduló

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)

Gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)

