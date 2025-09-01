DVSC–FTC: Robbie Keane fenékre esett, miközben a duplázó Varga Barnabás a világ 2. legjobb csatára! (VIDEÓ)

Varga Barnabás iránt az arab világból érdeklődnek – ismét megszólalt a menedzsere
Izgalmasan alakul az átigazolási szezon hajrája.
A Ferencváros tükörsima mérkőzésen győzte le 3–0-ra a Debrecent vasárnap este az NB I 6. fordulójában. A DVSC–FTC-n Varga Barnabás duplája mellett Gruber Zsombor is betalált, közben Robbie Keane elcsúszott, és fenékre esett.
Rangadónak indult, de tükörsima lett: a Ferencváros a Debrecen vendége volt a labdarúgó NB I 6. fordulójának utolsó mérkőzésén és 3–0-s győzelmet aratott. A DVSC–FTC első két gólját a szezonban eddig fantasztikus formát mutatót Varga Barnabás szerezte, aki így az NB I-ben 4, míg a nemzetközi kupasorozatokat is figyelembe véve már 10 gólnál jár ebben az évadban, mindezt 11 mérkőzésen érte el.
Erről a statisztikai mutatóról pedig csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, ráadásul világszinten is: ebben az évadban ugyanis az egész földkerekségen eddig egyetlen játékos szerzett nála több gólt, a szlovén Celje horvát csatára, Franko Kovacevic 14-szer volt eredményes (eggyel több meccsen).
Vargán kívül még két 10 gólos van a listán, de mindketten csak egy-egy gólpasszt jegyeztek, míg a magyar csatár kettőt, így jobbnak számít náluk.
És mégsem ő a Fradiban a házi gólkirály!
A harmadik találatot ugyanis a válogatottba szintén behívott Gruber Zsombor jegyezte, aki így ugyanígy 4 gólnál jár, mint Varga, viszont két gólpasszt is kiosztott mellé (Varga a bajnokságban „csak” egyet).
Grubertől ez azért is fantasztikus teljesítmény, mert még mindig inkább csere, mint kezdő a Ferencvárosban, vagyis a bajnokságban 69 percenként betalál – Vargának ehhez 88 percre van szüksége (a BL-selejtezőkkel együtt csak 76-ra).
A Loki elleni meccsnek volt egy vicces jelenete is, amikor az FTC vezetőedzője, Robbie Keane megpróbálta levenni az oldalvonalnál a labdát, de kicsúszott alóla a lába, és fenékre esett.
Megtréfált a csúszós talaj, legközelebb stoplist veszek”
– reagált az esetre mosolyogva az ír tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki elégedett lehetett csapatával a sima győzelem miatt, mellyel a Fradi második a tabellán, igaz éppen ugyanannyi pontja van (10), mint az őt követő Debrecennek, Puskás Akadémiának és Kisvárdának.
NB I, 6. forduló
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)
Gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)
