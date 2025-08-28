Óriási égés, a Manchester Uniteden röhög egész Anglia – magyar játékos is betalált a Vörös Ördögök kapujába (VIDEÓ)

„Feledhetetlen emlék” – két éve már, de Feröeren még ma is mindenki a Fradi kiütéséről beszél (VIDEÓ)
Az ország labdarúgásának legnagyobb teljesítményeként emlegetik a Ferencváros legyőzését.
Turi Géza Dávid csapata, a negyedosztályú Grimsby Town csodát tett: a „tengerészek” kiejtették a Manchester Unitedet az angol Ligakupából.
A Bajnokok Ligája-selejtezők árnyékában szerda este angol Ligakupa-mérkőzéseket is rendeztek, a sokkal szebb napokat is látott Manchester United a negyedosztályú Grimsby Town vendégeként lépett pályára, amelynek Turi Géza Dávid személyében – aki a korábbi NB I-es kapus, Turi Géza fia – magyar játékosa is van.
Az első félidő után Charles Vernam és Tyrell Warren góljával óriási meglepetésre a Grimsby vezetett 2–0-ra. Nem volt mese, a Vörös Ördögöket irányító Ruben Amorimnak változtatnia kellett, becserélte csapatkapitányát, Bruno Fernandest, valamint Matheus Cunha és Benjamin Sesko mellé a harmadik nyári sztárigazolást, Bryan Mbeumót is, aki a 75. percben szépített, majd a hajrában Harry Maguire fejesével az egyenlítés is összejött a vendégeknek.
A döntetlennel zárult rendes játékidő után egyből tizenegyesek következtek,
az ötödik párban Cunha a továbbjutásért lőhetett, de hibázott,
így 4–4-es állásról folytatódott a párbaj. Ezt követően a 13. párig nem rontott senki – a két kapus, Christy Pym és André Onana lába sem remegett meg, mint ahogy a 64. percben beálló Turi is a kapuba lőtt –, ekkor azonban az MU rúgója, Mbeumo a lécre emelte a labdát, így fennállása egyik legnagyobb sikerét elérve a Grimsby jutott tovább a harmadik fordulóba.
Azt hiszem, a jobb csapat nyert, az, amelyik egyedüliként a pályán volt
– fogalmazott önkritikusan Amorim a kiesés után. – Nincs más mondanivalóm, csak az, hogy bocsánatot kérek a szurkolóinktól. Tényleg nagyon sajnálom. Jól játszottunk az Arsenal ellen, majd nyernünk kellett volna a Fulham ellen is (ezen a két meccsen csak egy pontot szerzett az MU a bajnokságban – a szerk.), aztán idejöttünk a Ligakupába, és amikor minden nagyon fontos a klub életében, akkor jön egy ilyen teljesítmény… Valaminek változnia kell.”
A Grimsby Town játékosaival természetesen madarat lehetett volna fogatni örömükben. Nem volt ez alól kivétel a kapus, Christy Pym sem, bár ő – mint elmondta – Manchester United-drukker, így a szíve legmélyén valahol fájlalja, hogy kedvenc csapata az ő jó teljesítményének is köszönhetően kiesett a Ligakupából.
A negyedosztályban jelenleg a negyedik helyen álló, az előző idényt a kilencedik pozícióban befejező „tengerészek” menedzsere, David Artell úgy vélekedett, az MU az újabb kellemetlen vereség ellenére jó úton jár, és egy „hihetetlenül jó” edző dolgozik a csapattal.
A Grimsby a következő fordulóban egy másik „óriásölővel”, a Leeds Unitedet kiejtő Sheffield Wednesdayjel találkozik, míg a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool a második ligás Southamptont fogadja majd. A Manchester United pedig már azelőtt elbúcsúzott a sorozattól, hogy a többi sztárcsapat egyáltalán bekapcsolódott volna a küzdelmekbe…
A harmadik forduló párosítása
