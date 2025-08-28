Óriási égés, a Manchester Uniteden röhög egész Anglia – magyar játékos is betalált a Vörös Ördögök kapujába (VIDEÓ)

Az első félidő után Charles Vernam és Tyrell Warren góljával óriási meglepetésre a Grimsby vezetett 2–0-ra. Nem volt mese, a Vörös Ördögöket irányító Ruben Amorimnak változtatnia kellett, becserélte csapatkapitányát, Bruno Fernandest, valamint Matheus Cunha és Benjamin Sesko mellé a harmadik nyári sztárigazolást, Bryan Mbeumót is, aki a 75. percben szépített, majd a hajrában Harry Maguire fejesével az egyenlítés is összejött a vendégeknek.

A döntetlennel zárult rendes játékidő után egyből tizenegyesek következtek,

az ötödik párban Cunha a továbbjutásért lőhetett, de hibázott,

így 4–4-es állásról folytatódott a párbaj. Ezt követően a 13. párig nem rontott senki – a két kapus, Christy Pym és André Onana lába sem remegett meg, mint ahogy a 64. percben beálló Turi is a kapuba lőtt –, ekkor azonban az MU rúgója, Mbeumo a lécre emelte a labdát, így fennállása egyik legnagyobb sikerét elérve a Grimsby jutott tovább a harmadik fordulóba.

Turi Géza Dávid továbbjutást ünnepelhetett a Manchester United ellen (Fotó: Facebook / Grimsby Town FC)

Azt hiszem, a jobb csapat nyert, az, amelyik egyedüliként a pályán volt

– fogalmazott önkritikusan Amorim a kiesés után. – Nincs más mondanivalóm, csak az, hogy bocsánatot kérek a szurkolóinktól. Tényleg nagyon sajnálom. Jól játszottunk az Arsenal ellen, majd nyernünk kellett volna a Fulham ellen is (ezen a két meccsen csak egy pontot szerzett az MU a bajnokságban – a szerk.), aztán idejöttünk a Ligakupába, és amikor minden nagyon fontos a klub életében, akkor jön egy ilyen teljesítmény… Valaminek változnia kell.”

A Grimsby Town játékosaival természetesen madarat lehetett volna fogatni örömükben. Nem volt ez alól kivétel a kapus, Christy Pym sem, bár ő – mint elmondta – Manchester United-drukker, így a szíve legmélyén valahol fájlalja, hogy kedvenc csapata az ő jó teljesítményének is köszönhetően kiesett a Ligakupából.

A negyedosztályban jelenleg a negyedik helyen álló, az előző idényt a kilencedik pozícióban befejező „tengerészek” menedzsere, David Artell úgy vélekedett, az MU az újabb kellemetlen vereség ellenére jó úton jár, és egy „hihetetlenül jó” edző dolgozik a csapattal.

A Grimsby a következő fordulóban egy másik „óriásölővel”, a Leeds Unitedet kiejtő Sheffield Wednesdayjel találkozik, míg a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool a második ligás Southamptont fogadja majd. A Manchester United pedig már azelőtt elbúcsúzott a sorozattól, hogy a többi sztárcsapat egyáltalán bekapcsolódott volna a küzdelmekbe…

A harmadik forduló párosítása

Nyitókép: Facebook / Grimsby Town FC

A mérkőzés összefoglalója