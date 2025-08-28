Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Angol Ligakupa Rúben Amorim Turi Géza Dávid Grimsby Town Manchester United

Óriási égés, a Manchester Uniteden röhög egész Anglia – magyar játékos is betalált a Vörös Ördögök kapujába (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 11:38

Turi Géza Dávid csapata, a negyedosztályú Grimsby Town csodát tett: a „tengerészek” kiejtették a Manchester Unitedet az angol Ligakupából.

2025. augusztus 28. 11:38
null

A Bajnokok Ligája-selejtezők árnyékában szerda este angol Ligakupa-mérkőzéseket is rendeztek, a sokkal szebb napokat is látott Manchester United a negyedosztályú Grimsby Town vendégeként lépett pályára, amelynek Turi Géza Dávid személyében – aki a korábbi NB I-es kapus, Turi Géza fia – magyar játékosa is van.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első félidő után Charles Vernam és Tyrell Warren góljával óriási meglepetésre a Grimsby vezetett 2–0-ra. Nem volt mese, a Vörös Ördögöket irányító Ruben Amorimnak változtatnia kellett, becserélte csapatkapitányát, Bruno Fernandest, valamint Matheus Cunha és Benjamin Sesko mellé a harmadik nyári sztárigazolást, Bryan Mbeumót is, aki a 75. percben szépített, majd a hajrában Harry Maguire fejesével az egyenlítés is összejött a vendégeknek.

A döntetlennel zárult rendes játékidő után egyből tizenegyesek következtek, 

az ötödik párban Cunha a továbbjutásért lőhetett, de hibázott,

így 4–4-es állásról folytatódott a párbaj. Ezt követően a 13. párig nem rontott senki – a két kapus, Christy Pym és André Onana lába sem remegett meg, mint ahogy a 64. percben beálló Turi is a kapuba lőtt –, ekkor azonban az MU rúgója, Mbeumo a lécre emelte a labdát, így fennállása egyik legnagyobb sikerét elérve a Grimsby jutott tovább a harmadik fordulóba.

Turi Géza Dávid továbbjutást ünnepelhetett a Manchester United ellen (Fotó: Facebook / Grimsby Town FC)

Azt hiszem, a jobb csapat nyert, az, amelyik egyedüliként a pályán volt

– fogalmazott önkritikusan Amorim a kiesés után. – Nincs más mondanivalóm, csak az, hogy bocsánatot kérek a szurkolóinktól. Tényleg nagyon sajnálom. Jól játszottunk az Arsenal ellen, majd nyernünk kellett volna a Fulham ellen is (ezen a két meccsen csak egy pontot szerzett az MU a bajnokságban – a szerk.), aztán idejöttünk a Ligakupába, és amikor minden nagyon fontos a klub életében, akkor jön egy ilyen teljesítmény… Valaminek változnia kell.”

A Grimsby Town játékosaival természetesen madarat lehetett volna fogatni örömükben. Nem volt ez alól kivétel a kapus, Christy Pym sem, bár ő – mint elmondta – Manchester United-drukker, így a szíve legmélyén valahol fájlalja, hogy kedvenc csapata az ő jó teljesítményének is köszönhetően kiesett a Ligakupából.

 

A negyedosztályban jelenleg a negyedik helyen álló, az előző idényt a kilencedik pozícióban befejező „tengerészek” menedzsere, David Artell úgy vélekedett, az MU az újabb kellemetlen vereség ellenére jó úton jár, és egy „hihetetlenül jó” edző dolgozik a csapattal.

A Grimsby a következő fordulóban egy másik „óriásölővel”, a Leeds Unitedet kiejtő Sheffield Wednesdayjel találkozik, míg a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool a második ligás Southamptont fogadja majd. A Manchester United pedig már azelőtt elbúcsúzott a sorozattól, hogy a többi sztárcsapat egyáltalán bekapcsolódott volna a küzdelmekbe…

A harmadik forduló párosítása

Nyitókép: Facebook / Grimsby Town FC

A mérkőzés összefoglalója

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!