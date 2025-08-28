A magyar hős már a pályáról felhívta édesapját az éjszakában, miután megverték a Manchester Unitedet

„Hatalmas öröm volt, amikor nyertünk a ZTE-vel a United ellen, még akkor is, ha én csak a kispadról néztem végig. Aztán persze nagy élmény volt 20-25 percet védeni az Old Traffordon. Most pedig elsősorban büszkeséget érzek, és nagyon örülök, hogy a fiamék egy ekkora csapatot tudtak legyőzni” – kezdte a Blikknek adott interjúját Turi Géza, a feröeri Klaksvík kapusedzője, aki szép emlékeket őriz a 2002-es, manchesteriek elleni párosmeccsről, majd így folytatta:

„A tévé előtt néztük szerdán a meccset, elutazni sajnos nem tudtunk, mert a napokban nekünk is mérkőzésünk van. Természetesen nagyon izgultunk és szerettük volna mindenképpen, hogy pályára lépjen a fiunk, ami meg is történt, és jól is játszott.

Nem is gondoltuk, hogy tizenegyest fog vállalni, és hogy ilyen hidegvérrel belövi! A meccs óta többször is beszéltünk egyébként, a lefújás után már a pályáról felhívott minket”

– mesélte a boldog édesapa.

Turi Géza Dávid még télen igazolt Feröerről a negyedik ligás Grimsbyhez, ahol megtalálta a számítását.

„Szerencsére minden mérkőzését tudjuk nézni, az egyesületüknek ugyanis saját csatornája van, ahol közvetítik a meccseket, és egyébként is több angol adón adnak alacsonyabb osztályú mérkőzéseket. Kimenni sajnos még nem tudtunk egy meccsére sem, de már szervezzük az utat, hogy elmenjünk és megnézzük” – árulta el a lapnak Turi Géza.

A Grimsby a következő fordulóban egy másik „óriásölő”, a Leeds Unitedet kiejtő Sheffield Wednesday ellen léphet pályára, míg a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool a másodosztályú Southamptont fogadja.